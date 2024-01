Serie A, Verona-Frosinone 1-1: Kaio Jorge risponde a Suslov

VERONA-FROSINONE 1-1

Finisce in parità lo scontro salvezza del Bentegodi, con i gialloblù che sbagliano un altro rigore con Duda

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Lo scontro salvezza della ventiduesima giornata di Serie A finisce in parità: è 1-1 al Bentegodi tra Verona e Frosinone. I gialloblù hanno due rigori: uno fallito da Duda al 37', uno segnato nel recupero del primo tempo da Suslov ed entrambi procurati da Bourabia. Nella ripresa, però, Kaio Jorge segna di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo (58') ed evita il ko a Di Francesco. I ciociari salgono a 23 punti, a +5 sull'Hellas.

LA PARTITA

In un clima di contestazione sia fuori che dentro il Bentegodi, finisce 1-1 tra Verona e Frosinone, con l'Hellas che si mangia le mani per il rigore fallito da Duda. Nel primo tempo, infatti, i gialloblù hanno l'occasione per passare in vantaggio dopo il fallo in area di Bourabia su Noslin, ma lo slovacco si fa intercettare la conclusione dagli undici metri da Turati. L'1-0 arriva comunque dal dischetto nel recupero del primo tempo, con Suslov che sblocca la sfida proprio prima dell'intervallo punendo il fallo di mano di Bourabia, che nel suo primo tempo horror provoca due rigori.

Nella ripresa, però, i ciociari pareggiano: a trovare l'1-1 è Kaio Jorge, che sfrutta la sponda di testa su calcio d'angolo di Barrenechea e da pochi passi incorna per il gol degli ospiti. Il giocatore in prestito dalla Juve ha anche l'occasione per la doppietta e la rimonta, ma Turati non ha problemi. Nel finale, Cheddira si divora con un altro colpo di testa il 2-1 ospite e perdona l'Hellas, che dall'altro lato sbaglia con Henry clamorosamente solo davanti a Montipò. Con questo pareggio, il Verona sale a 18 punti e aggancia Udinese e Cagliari in una combattutissima zona retrocessione. A quota 23, invece, il Frosinone, che ottiene il suo secondo risultato utile consecutivo.

LE PAGELLE

Duda 5 - Continuano gli errori dell'Hellas dal dischetto: anche lo slovacco sbaglia dagli undici metri.

Suslov 7 - Si conferma uno dei giocatori più in forma del Verona interrompendo la maledizione dei rigori e regalando un punto ai suoi.

Bourabia 4,5 - Il suo primo tempo si candida a peggiore di tutta la stagione: provoca due rigori e di fatto obbliga Di Francesco alla sostituzione.

Kaio Jorge 7 - Si fa trovare al posto giusto al momento giusto in occasione dell'1-1.

IL TABELLINO

VERONA-FROSINONE 1-1

Verona (4-2-3-1): Montipò 6; Tcahtchoua 6, Dawidowicz 6,5, Magnani 6, Cabal 6 (44' st Vinagre sv); Duda 5 (36' st Silva 6), Serdar 5,5 (18' st Tavsan 6); Folorunsho 6, Suslov 7, Lazovic 6 (18' st Henry 5); Noslin 5,5 (36' st Cruz 6). A disp.: Chiesa, Perilli, Amione, Coppola, Belahyane, Saponara, Charlys, Mboula, Bonazzoli. All.: Baroni 6.

Frosinone (4-3-3): Turati 7; Gelli 6, Okoli 5,5, Romagnoli 6, Brescianini 6; Barrenechea 6,5, Bourabia 4,5 (1' st Ghedjemis 6), Harroui 5,5 (37' st Reinier 6); Soulé 6 (45' st Monterisi sv), Kaio Jorge 7 (37' st Cheddira 5), Seck 5,5 (25' st Mazzitelli 6). A disp.: Frattali, Cerofolini, Kvernadze, Garritano. All.: Di Francesco 6

Arbitro: La Penna

Marcatori: 48' rig. Suslov (V), 13' st Kaio Jorge (F)

Ammoniti: Harroui (F), Serdar (V), Cabal (V), 46' st Mazzitelli (F)

Note: al 37' Duda (V) sbaglia un calcio di rigore

LE STATISTICHE DI VERONA-FROSINONE

Quello di oggi è il primo punto ottenuto dall’Hellas Verona contro il Frosinone in Serie A, al quarto incrocio tra le due squadre nella competizione.

Il Frosinone è rimasto imbattuto in almeno due incontri di Serie A di fila per la prima volta dallo scorso settembre, cinque in quell’occasione.

Due dei cinque giocatori nati dal 1 gennaio 2002 in avanti che hanno segnato almeno tre gol in questa Serie A giocano nel Frosinone: Matías Soulé e Kaio Jorge (gli altri sono Zito Luvumbo, Lorenzo Colombo e Lazar Samardzic).

Kaio Jorge (22 anni e quattro giorni) è il terzo giocatore più giovane ad aver trovato la rete in due presenze consecutive con il Frosinone in Serie A, dopo Andrea Pinamonti (19 anni e 174 giorni) e Matias Soulé (in due occasioni, la prima a 20 anni e 190 giorni).

Tomás Suslov è il secondo giocatore slovacco a segnare in Serie A con il Verona, dopo Ondej Duda, una rete lo scorso agosto contro la Roma.

Tomás Suslov ha segnato il suo primo gol in Serie A al suo 27° tentativo nella competizione.

Con l'errore dal dischetto di Ondrej Duda, l'Hellas Verona è diventata la prima squadra a sbagliare quattro calci di rigore consecutivi in Serie A a partire dall'Udinese, tra novembre 2018 e febbraio 2019 (due errori di de Paul, Lasagna e Teodorczyk).

Il Verona ha ricevuto due rigori a favore nella stessa partita di Serie A per la prima volta dal 20 ottobre 2013, contro il Parma.

Il Frosinone ha subito due calci di rigore nel corso di un singolo incontro la seconda volta nella sua storia in Serie A, dopo il 1 maggio 2016, contro il Milan.

Tijjani Noslin è il secondo giocatore a conquistare un calcio di rigore al suo esordio con la maglia dell'Hellas Verona in Serie A dall’inizio dello scorso decennio, dopo Daniel Bessa, contro il Napoli il 19 agosto 2017.

Stefano Turati è il terzo portiere del Frosinone a parare un calcio di rigore in Serie A, dopo Nicola Leali, il 30 agosto 2015 contro l’Atalanta e Francesco Bardi, il 1 maggio 2016 contro il Milan.

Darko Lazovic ha giocato la sua 150ª gara in Serie A con il Verona (esclusi spareggi), diventando il primo giocatore a tagliare questo traguardo in gialloblù nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Tijjani Noslin e Elayis Tavsan sono rispettivamente il quarto e il quinto calciatore olandese a giocare in Serie A con l'Hellas Verona nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Urby Emanuelson (11 presenze), Jayden Braaf (sei) e Deyovaisio Zeefuik (una).