Serie A, Verona-Fiorentina 0-1: Fagioli beffa l'Hellas

LE STATISTICHE

La Fiorentina ha conquistato 23 punti sui 32 totali di classifica nel 2026: il 72%, record in percentuale nell'anno solare in questo campionato.

La Fiorentina ha vinto almeno due partite di fila in trasferta per la prima volta in questo campionato e per la prima volta in generale nel massimo torneo dal novembre 2024 (serie di quattro in quel caso).

La Fiorentina ha vinto quattro delle ultime sei trasferte disputate in Serie A (2P), tanti successi quanti nelle precedenti 23 (7N, 12P).

La Fiorentina è rimasta imbattuta per quattro gare consecutive (2V, 2N) solo per la seconda volta in questo campionato di Serie A, dopo la serie di quattro incontri di fila dello scorso gennaio (2V, 2N).

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in trasferta in Serie A per la prima volta dallo scorso Settembre (0-0 vs Pisa), interrompendo una striscia di 12 incontri esterni con almeno una rete subita nella competizione.

Nicolò Fagioli ha segnato due gol in questo campionato e solo nella stagione 2022/23 (tre) ha fatto meglio in un singolo torneo di Serie A, l'unico nel quale peraltro ha preso parte a più reti (sei - 3G 3A) rispetto a quello attuale (cinque - 2G 3A).

David De Gea ha effettuato otto parate contro l’Hellas Verona e solo una volta (nove vs Napoli il 9 marzo scorso) ha fatto meglio in un singolo incontro in carriera in Serie A.

L’Hellas Verona ha collezionato tre sconfitte di fila in Serie A senza segnare alcun gol per la prima volta dallo scorso aprile-maggio (contro Roma, Cagliari e Inter in quel caso).

L'Hellas Verona è rimasta a secco di gol in tre gare consecutive solo per la seconda volta in questo campionato, dopo i tre incontri disputati tra settembre e ottobre 2025 contro Roma, Sassuolo e Pisa.

Sono 13 i legni colpiti dalla Fiorentina in questo campionato, già uno in più rispetto a quelli collezionati nell’intera annata 2024/25 in Serie A (12).

Solo Lazio (sette) e Bologna (cinque) hanno ricevuto più cartellini rossi rispetto all’Hellas Verona nel campionato di Serie A in corso (quattro, come il Parma).