Serie A: Verona e Spezia si giocano la salvezza, a Napoli la grande festa

ULTIMI VERDETTI

Atalanta, Roma e Juventus si giocano i due posti per l'Europa League

© Getty Images Ultimi 90' di Serie A e ultimi verdetti in arrivo. Con scudetto e posti Champions League già assegnati, nella 38 giornata rimane da decidere chi tra Verona e Spezia accompagnerà Sampdoria e Cremonese in Serie B e chi giocherà in Europa League e Conference League tra Atalanta, Roma e Juventus (su cui pende la spada di Damocle della Uefa). L'Italia potrebbe avere addirittura 8 squadre al via in Europa se la Fiorentina vincesse la Conference League mercoledì contro il West Ham. A Napoli, intanto, è tutto pronto per la grande festa, con tanto di premiazione e grande show.

I campi più caldi saranno l'Olimpico di Roma, teatro di Roma-Spezia, e lo stadio Meazza, dove va in scena Milan-Verona. A 90' dalla fine Spezia e Verona sono appaiate a 31 punti e una delle due raggiungerà Sampdoria e Cremonese in Serie B. C'è il rischio, però, di uno spareggio in caso di arrivo a pari punti, una gara secca da 90 minuti e niente tempi supplementari, in caso di pareggio dopo i tempi regolamentari si andrebbe direttamente ai calci di rigore. L'eventuale spareggio potrebbe essere giocato domenica 11 giugno in campo neutro.

Atalanta (61 punti), Roma (60) e Juventus (59) si giocano, invece, le due poltrone che valgono l'Europa League, mentre la settima si dovrà accontentare della Conference. La Dea è quella messa meglio, ma occhio a sottovalutare il Monza di Palladino che si è meritato sul campo l'appellativo di 'ammazza-grandi'. Sono, invece, tanti i punti interrogativi che accompagnano la Roma di Mourinho, reduce dalla cocente delusione in Europa League. Lo Special One ha sì ritrovato un grande Dybala, ma condizioni fisiche e psicologiche sono ancora tutte da verificare. La Juve, invece, chiude una delle stagioni più tormentate della sua storia a Udine: Allegri guarda già al futuro, almeno la qualificazione in Conference League è garantita, ma la Uefa potrebbe toglierle l'Europa dopo la condanna per le plusvalenze.

Vedi anche Milan Milan, Ibra ai saluti: cerimonia a San Siro dopo il Verona