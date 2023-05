Serie A, lotta salvezza: spareggio se Spezia e Verona arrivano a pari punti

Spezia e Verona si giocheranno la salvezza nell'ultimo turno di Serie A: 90 minuti da brividi per le due squadre, che però potrebbero diventare 180 se facessero entrambe lo stesso risultato. Da quest'anno, infatti, in caso di arrivo a pari punti nella lotta scudetto o nella lotta salvezza ci sarà lo spareggio: se nel primo caso il Napoli ha chiuso la pratica da tempo, per decidere chi resterà in Serie A e chi andrà in Serie B potrebbe anche servire un ulteriore confronto sul campo. I liguri andranno all'Olimpico contro la Roma, i veneti a San Siro contro il Milan: la salvezza passa da qui.