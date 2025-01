Serie A, ventesima giornata: Milan e Atalanta tornano in campo, il clou è Toro-Juve

Alle 18 è la volta del derby di Torino, delicato per entrambe le squadre. Rischia di restare impelagato in un torneo mediocre, dopo un mercato imponente, la Juventus che Thiago Motta stenta a far decollare: l'ottima difesa e l'imbattibilità non bilanciano gli 11 pareggi e le rimonte subite. Tante, come al solito, le assenze (out anche Vlahovic, Conceicao e Locatelli) che complicano la gestione del derby con un Torino piuttosto deludente, che punta su Adams e Vlasic per ottenere quella vittoria che manca da dieci anni.