Serie A, Lazio-Como 1-1: Dia non sblocca i biancocelesti, Cutrone firma il pari

Nella ripresa però il Como si è ripresentato in campo con lo stesso atteggiamento della prima parte di gara e subito i problemi sono arrivati per la difesa di Baroni, costretta con Gigot al 48' a salvare sulla linea un colpo di testa di Dossena. Dopo le polemiche per una mancata espulsione di Pellegrini, la frittata - con errore sul secondo giallo - l'ha combinata Tchaouna prendendo due cartellini gialli in un minuto al quarto d'ora, lasciando la Lazio in dieci uomini e in balìa della mole di gioco lariana. Il palleggio al limite dell'area di Provedel ha portato il portiere biancoceleste a superarsi su Fadera, così come il collega Butez (all'esordio) su Isaksen lanciato in campo aperto, ma al 72' il cross tra difesa e portiere di Strefezza ha trovato il colpo di testa vincente di Cutrone per il pareggio, rimasto tale anche per un clamoroso pasticcio davanti al portiere avversario di Guendouzi e Dia che hanno finito per ostacolarsi.