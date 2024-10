Serie A, Venezia-Udinese 3-2: rimonta-ossigeno per Di Francesco

LA PARTITA

A fine stagione, questo risultato potrebbe rivelarsi importantissimo per il Venezia, che sotto 0-2 batte 3-2 l'Udinese al Penzo. Il match è divertente e ricco di gol e occasioni. In realtà, al 25', l'Udinese sembra già averla pesantemente indirizzata grazie alla rete di Lovric (19') all'angolino, mentre sei minuti dopo Bravo approfitta del pressing alto dei friulani e dell'errore in costruzione dei padroni di casa per battere nuovamente Stankovic. Il problema è che poi il portiere dei lagunari evita il tris e la partita si riapre prima dell'intervallo: fallo di Giannetti in area su Pohjanpalo, che si procura e trasforma il calcio di rigore che vale il 2-1.