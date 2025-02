Serie A: Venezia-Roma 0-1, decide un rigore di Dybala nella ripresa

LE STATISTICHE

• La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 8 partite di campionato (5V, 3N): era dal periodo tra gennaio e aprile 2022 che i giallorossi non registravano una striscia positiva in Serie A così lunga.

• Era dall’1 settembre contro la Juventus che la Roma non otteneva un clean sheets in trasferta in Serie A.

• Era da marzo 2024 che la Roma non vinceva due partite in trasferta di Serie A di fila (tre in quel caso).

• Era da novembre 2024 che il Venezia non perdeva due partite di fila in Serie A.

• Nell’era dei tre punti a vittoria solo una volta il Venezia ha collezionato meno dei 16 punti attuali dopo le prime 24 gare di Serie A (15 nel 2001/02).

• Paulo Dybala (129) ha eguagliato Roberto Bettega (129) in 44ª posizione tra i giocatori con più gol segnati nella storia della Serie A.

• Paulo Dybala ha trasformato tutti i 17 rigori calciati con la maglia della Roma considerando tutte le competizioni. L’ultimo errore dal dischetto risale all’ultimo calciato con la maglia della Juventus (novembre 2021, contro la Salernitana).

• Il Venezia è la 30esima squadra differente contro cui trova il gol Paulo Dybala in Serie A, su 37 avversarie affrontate.

• La Roma è la squadra che ha ricevuto più rigori in questo campionato (7), il Venezia quella che ne ha subiti di più (9).