Serie A, Venezia-Empoli 1-1: Seba Esposito colpisce anche al Penzo, pari nello scontro salvezza

• Da inizio dicembre 2024, Sebastiano Esposito è il giocatore che ha realizzato più gol in Serie A: cinque reti in cinque presenze, almeno due più di qualsiasi altro nel parziale.

• Nessun giocatore ha realizzato più gol in trasferta di Sebastiano Esposito in questa Serie A: sei come Mateo Retegui.

• Sebastiano Esposito ha realizzato sette gol in 15 presenze in questo campionato: un record per l’attaccante classe 2002 in un singola stagione nei maggiori cinque tornei europei e relative seconde divisioni (precedentemente sei reti in 23 incontri con la Sampdoria in Serie BKT nel 2023/24).

• Tra le squadre contro cui il Venezia non ha mai perso in Serie A, l’Empoli è quella affrontata più volte dai lagunari, che hanno conquistato due vittorie e tre pareggi in cinque confronti.

• Il Venezia ha pareggiato tre delle ultime cinque gare di Serie A (1V, 1P), tanti pareggi come nelle precedenti 15 gare nella competizione (2V, 10P).

• L’Empoli ha pareggiato otto delle 19 gare in Serie A in questa stagione (4V, 7N); la squadra toscana non registrava più segni X a questo punto di un torneo di massima serie dal 2014/15 (10 in quel caso).

• Lorenzo Colombo ha fornito due assist in questo campionato e non ha mai fatto meglio in un singolo torneo di Serie A a livello di passaggi vincenti (due anche nel 2022/23 con il Lecce).

• Con la rete di Joel Pohjanpalo, il Venezia è diventata la squadra che ha realizzato più reti nei primi cinque minuti di gioco del primo tempo in questo campionato (quattro).

• Joel Pohjanpalo ha realizzato 46 reti con il Venezia tra Serie A e Serie B nel corso delle ultime tre stagioni (dal 2022/23). In questo parziale, il finlandese (46) è il secondo giocatore che ha segnato più gol dopo Lautaro Martínez (51) in queste due competizioni.

• 50ª presenza contando tutte le competizioni per Youssef Maleh con la maglia dell'Empoli.