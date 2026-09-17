La svolta del VAR in Serie A conquista l'Inghilterra: "Il modello italiano è la risposta alle polemiche"

I numeri principali che evidenziano il netto cambio di rotta sono i pochi rigori fischiati (il primo penalty della stagione è arrivato soltanto alla trentaduesima partita complessiva durante la sfida tra Genoa e Frosinone), più spettacolo (la media realizzativa ha raggiunto i tre gol a partita, senza che si sia registrata alcuno 0-0) e l'aumento del tempo effettivo (che ha reso i match più dinamici, veloci e divertenti per il pubblico).