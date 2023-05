Serie A: date e orari della 38.a giornata, ultima di campionato

La Lega Serie A ha comunicato gli orari della 38.a giornata, ultima di campionato, che si giocherà da venerdì 2 giugno a domenica 4 giugno. Fari puntati su Torino-Inter, con i nerazzurri che anticipano sabato alle 18.30 per avere una settimana piena di riposo verso la finale di Champions League contro il Manchester City. Per quanto riguarda la lotta salvezza, invece, sia Milan-Verona che Roma-Spezia si giocheranno domenica alle 21. Napoli-Sampdoria ,che vedrà la festa scudetto al Maradona per gli azzurri con la consegna del titolo, sarà l'anticipo domenicale delle 18.30.