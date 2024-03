Serie A, Udinese-Salernitana 1-1: Kamara risponde a Tchaouna, Liverani spreca un'occasione

UDINESE-SALERNITANA 1-1

Molti cambi di fronte nel match delle 15, che termina in pareggio: la rovesciata dell'esterno rilancia i friulani, che resistono per mezz'ora dopo il rosso ad Ebosele

La Salernitana non sa più vincere: 1-1 con l'Udinese, Serie B vicina































LA PARTITA

Udinese e Salernitana non si fanno male, in una gara che vive tante mini-partite: Tchaouna fa esultare i campani, che si fanno raggiungere sull'1-1 e poi sprecano mezz'ora con l'uomo in più. Spingono in avvio i padroni di casa, in un avvio dai ritmi altissimi al Bluenergy Stadium, ma a sorpresa passa la formazione ospite. La rete campana arriva al 10' e porta la firma di Loum Tchaouna, che s'inventa una grandissima giocata: supera Kamara e calcia un missile a giro col sinistro, imprendibile per Okoye. La Salernitana passa dunque in vantaggio, ma rischia pochi istanti dopo, quando l'Udinese si vede annullare il pari. I granata provano ad addormentare i ritmi, ma Lucca suona la carica e impegna Ochoa alla mezz'ora. Da qui in poi è un monologo friulano, con Lovric e lo stesso Lucca (in offside) che sprecano ottime occasioni per il pareggio. Il meritato gol è nell'aria e arriva al 48', nell'ultima azione del primo tempo: Thauvin pesca Kamara con una palla morbida e l'esterno trova una sontuosa rovesciata, mandando tutti al riposo sull'1-1.

Nei primi istanti della ripresa Thauvin sfiora il vantaggio per l'Udinese, risponde subito Tchaouna che colpisce l'esterno della rete. I friulani sprecano un'ottima chance con Kamara e poi restano in dieci, quando Ebosele commette un fallaccio su Basic e viene espulso per doppia ammonizione al 65'. Cioffi interviene subito passando a un 3-4-2, ma la Salernitana domina nei minuti seguenti: Basic si costruisce due chances da fuori area, mentre Tchaouna colpisce il palo. Nel finale risale di tono l'Udinese, che si mostra pericolosa con Joao Ferreira e Lovric, ma il punteggio non cambia. Finisce 1-1 al Bluenergy Stadium e la Salernitana non sfrutta il vantaggio numerico, sprecando una clamorosa chance con Candreva in contropiede al 94'. I campani salgono a 14 punti, -6 dalla salvezza. Sale a +4 sul trio di terzultime l'Udinese, portandosi a 24 punti.

LE PAGELLE

Kamara 6.5 - Mezzo voto in meno perché si fa saltare agevolmente da Tchaouna nell'azione del vantaggio campano, ma che gol! La sua rovesciata è strepitosa e vale il pareggio, poi spreca la miglior occasione per il 2-1.

Thauvin 6.5 - Senza Pereyra, tuttora ai box anche se presenzia in panchina, si prende in mano tutta la manovra offensiva dell'Udinese. La orchestra alla perfezione, trova un grande assist ed è il più pericoloso nella ripresa.

Ebosele 5 - Nel suo ritorno tra i titolari combina un autentico disastro. Soffre nel primo tempo la mobilità di un Candreva a tutto campo e osa troppo nei contrasti: lo paga caro, con due gialli e l'espulsione al 65'.

Tchaouna 7 - Fa letteralmente impazzire Kamara e la difesa dell'Udinese nel primo tempo, dominando sulla sua corsia. Trova un gran gol, colpisce un palo e chiude da Mvp del match.

Basic 6.5 - Tutt'altro giocatore rispetto a quello che Sarri bocciò dopo una manciata di gare. Trova continuità e fiducia, mostrandosi efficace negli inserimenti e nei tiri da fuori area in un grande secondo tempo.

Candreva 6 - Mezzo voto in meno per la clamorosa chance che spreca nel recupero. Aveva sui piedi la palla della vittoria, dopo una ripartenza in due contro uno, ma non riesce a sfruttarla. L'emblema del match dei suoi.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1) - Okoye 6; Joao Ferreira 6, Giannetti 6, Perez 5.5; Ebosele 5, Lovric 6, Walace 5.5, Payero 6 (21' st Ehizibue 6), Kamara 6.5 (31' st Zemura 6); Thauvin 6.5; Lucca 5.5. A disposizione: Silvestri, Padelli, Oier Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Brenner, Samardzic, Kabasele, Pereyra. All. Cioffi.

SALERNITANA (4-3-1-2) - Ochoa 6.5; Zanoli 6 (41' st Sambia sv), Manolas 6 (27' st Pasalidis 6), Pellegrino 5.5, Bradaric 6; Coulibaly 6 (27' st Gomis 5.5), Maggiore 6 (41' st Legowski), Basic 6.5; Candreva 6; Tchaouna 7, Weissman 5.5 (27' st Ikwuemesi 5.5). A disposizione: Costil, Allocca, Martegani, Simy, Dia, Kastanos, Vignato. All. Liverani.

Arbitro: Manganiello.

Marcatori: 10' Tchaouna (S), 48' pt Kamara (U).

Ammoniti: Payero (U). Giannetti (U), Pellegrino (S), Walace (U), Joao Ferreira (U).

Espulso: Ebosele al 20' st per doppia ammonizione.

LE STATISTICHE

- Florian Thauvin ha contribuito a tre reti nelle ultime otto gare in Serie A (2+1) per l’attaccante francese tante partecipazioni quante registrate nelle precedenti 37 nei Top-5 campionati europei.

- Loum Tchaouna è il più giovane giocatore ad avere preso parte ad almeno cinque reti in questa Serie A (cinque – settembre 2003 – frutto di due reti e tre assist).

- L’Udinese ha raccolto appena 24 punti in queste prime 27 gare in Serie A (3V, 15N, 9P): l’ultima volta che i friulani avevano fatto peggio a questo punto della stagione in Serie A risaliva al 1979/80 (23, 3V, 14N, 10P) – considerando da sempre i tre punti a vittoria.

- A partire dallo scorso campionato (2022/23), Udinese e Salernitana sono le due formazioni che hanno pareggiato il maggior numero di match in Serie A – rispettivamente 28 i friulani e 23 i campani.

- Nelle ultime tre stagioni in Serie A (dal 2021/22), solo Hellas Verona (15) e Roma (14) hanno ricevuto più cartellini rossi rispetto all’Udinese nella competizione (13, alla pari del Sassuolo).

- Solo il Lecce (25%, 7/24) vanta una maggiore percentuale di reti realizzate dalla distanza rispetto alla Salernitana in questo campionato (24%, 5/21).

- A partire dallo scorso aprile, solo il Sassuolo (12) ha concesso più reti da fuori area rispetto all’Udinese in Serie A (10, alla pari dell’Hellas Verona).

-Prima rete per Hassane Kamara in Serie A: il centrocampista ivoriano ha trovato la via della rete alla sua 17ª conclusione nel massimo campionato.

- Walace ha tagliato oggi il traguardo delle 150 gare in Serie A - tutte con la maglia dell’Udinese; in aggiunta, dal suo esordio nel massimo campionato (14 settembre 2019) è il giocatore bianconero ad essere partito titolare il maggior numero di volte nel torneo (132, almeno 15 in più di ogni altro compagno di squadra – a 117 l’ex Rodrigo Becão).

- Antonio Candreva ha raggiunto oggi Tarcisio Burgnich (494) in 19ª posizione tra i giocatori all-time per numero di presenze in Serie A.

- Guillermo Ochoa ha raggiunto oggi le 200 presenze nei Top-5 campionati europei (39 delle quali con la maglia della Salernitana in Serie A).