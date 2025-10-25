Serie A: il Parma ferma il Como, l'Udinese si sblocca in casa

________________________________________________________________________________



UDINESE-LECCE 3-2



Si sblocca in casa l'Udinese, dopo quasi otto mesi: è 3-2 sul Lecce, punito due volte nel suo momento migliore. Ritmi bassi in avvio al Bluenergy Stadium, col match che si accende pian piano grazie alla crescita dell'Udinese. Arthur Atta è ancora il motore dei friulani e, al 16', serve l'assist del vantaggio: gran rasoterra di Karlström ed è 1-0. Si tratta del primo gol in Serie A per il capitano dei bianconeri, che sfiorano anche il bis: traversa di Zaniolo e chance per Keinan Davis. Dopo la mezz'ora sale l'intensità e il baricentro del Lecce, che però viene punito nel suo momento migliore. Il bis porta proprio la firma di Davis, che incorna sul cross di Atta: due assist per il francese, sempre più decisivo. Nella ripresa Di Francesco passa a un 4-2-3-1 iperoffensivo con N'Dri e Banda, e soprattutto il primo è decisivo per risvegliare i giallorossi. Il Lecce spinge e accorcia al 58', con la punizione di Berisha: Okoye è in ritardo e subisce il 2-1. Il portiere nigeriano, alla seconda da titolare dopo la squalifica, rischia ancora la frittata al 71': uscita improvvida che manda in tilt Goglichidze, salva tutto Bertola sulla linea. Di Francesco inserisce anche Camarda e i suoi sfiorano nuovamente il pari con Pierotti, impreciso di testa. Il Lecce spinge ma, come nel primo tempo, viene punito: contropiede orchestrato da Bayo, assist per Buksa e tocco sotto che spiazza Falcone. L'Udinese sigla il 3-1 all'88' e chiude la gara, vano il gol nel finale di N'Dri con un grandissimo tiro dalla distanza (95'). Finisce 3-2 per i friulani, che tornano a vincere in casa dopo quasi otto mesi: non esultavano tra le mura amiche dal 1° marzo e non vincevano da quattro gare, in Serie A. Runjaic sale a quota 12 punti e mette fine all'imbattibilità del Lecce, reduce da tre gare senza ko: salentini fermi a quota 6.