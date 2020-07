Serie A, Udinese-Lazio 0-0: occasione sprecata per Inzaghi

UDINESE-LAZIO 0-0

La Lazio non approfitta del mezzo passo falso della Juve contro il Sassuolo e non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Udinese nella 33esima giornata di Serie A. I ragazzi di Inzaghi interrompono la striscia di tre sconfitte consecutive, ma alla vigilia dello scontro diretto coi bianconeri non approfittano della frenata della squadra di Sarri e probabilmente dicono addio allo scudetto. Anche perché a Udine la Lazio, e il suo bomber Immobile, non sono apparsi per niente in ottima forma. Udinese-Lazio, le foto del match





















































LA PARTITA

Lazio che scende in campo sotto il diluvio della Dacia Arena con la chiara intenzione di cancellare le ultime tre sconfitte in fila e le voci di spogliatoio in pezzi circolate negli ultimi giorni. La banda di Inzaghi, che sceglie Jony a sinistra dal 1', prende subito il possesso del campo e costringe l'Udinese a stare bassa guidata da un Luis Alberto ispirato e dalle cavalcate di Lazzari, da cui nascono le due occasioni che Immobile non capitalizza (10' e 27') prolungando la sua astinenza da gol. L'unico brivido della prima frazione per Strakosha è un tiro dal limite di De Paul nato da una ripartenza fulminea di Lasagna che aveva sorpreso la difesa capitolina, ma i biancocelsti non chiudono la prima frazione in vantaggio soprattutto per la mancanza di cattiveria in zona gol, a cui contribuiscono forse anche le notizie che arrivano dal Mapei Stadium dove la Juve conduce 2-0.

L'Udinese inizia la ripresa con Walace al posto di Jajalo ma con lo stesso atteggiamento attendista del primo tempo, forse anche perché confortata dalla larga vittoria della Fiorentina a Lecce. Col passare dei minuti però la squadra di Gotti viene fuori mettendo in evidenza tutte le difficoltà e le disattenzioni dei biancocelesti, che complice forse la stanchezza, si abbassano e rischiano terribilmente due volte in pochi minuti venendo graziati da Lasagna, che prima spara su Luiz Felipe e poi ignora Okaka tutto solo in mezzo all'area a porta vuota. La Lazio prova a cercare il vantaggio con cuore e orgoglio prendendo coraggio anche dalla rimonta del Sassuolo, ma i biancocelesti commettono troppi errori individuali e scoprono troppo spesso il fianco agli attacchi dei padroni di casa, soprattutto con l'aumentare della stanchezza (Luiz Felipe si arrende per crampi) e con le squadre che si allungano. Il finale di gara è una battaglia alla ricerca del gol che riaprirebbe il campionato o consegnerebbe una salvezza praticamente certa, ma le forze rimaste sono poche. Adekanye ha la palla giusta ma non la sfrutta, la Lazio si sbilancia e all'ultimo respiro rischia di capitalore sul palo esterno di De Paul. Al triplice fischio Inzaghi si può rammaricare per una grossa occasione sprecata, Gotti invece esulta per aver guadagnato un altro punto sul Lecce a cinque giornate dalla fine.

LE PAGELLE

Immobile 4,5 - Da quando mancano i suoi gol si è spenta anche la Lazio. Stare a digiuno per tre gare in fila quest'anno non era mai successo, nel primo tempo ha un paio di buone occasioni a non le sfrutta, non è di certo nelle condizioni migliori.

Lazzari 6,5 .- Motorino inesauribile sulla destra, nel primo tempo i pericoli maggiori arrivano dal suo lato, poi nella ripresa cala con l'aumentare della stanchezza ma senza sbavature.

Luiz Felipe 6,5 - Sempre nel posizione giusta, gioca con buona sicurezza e la trasmette ai compagni. Eroico quando si immola sul destro di Lasagna, abbandona la partita in anticipo arrendendosi ai crampi.

Lasagna 5 - Per tutta la partita è una spina nel fianco dei biancocelesti, grazie alla sua velocità mette spesso in difficoltà i difensori di Inzaghi, ma sul voto pesa tanto il peccato di egoismo ad inizio rirpesa che avrebbe potuto cambiare il match.

Okaka 6 - Partita di grande volontà e lotta, con la sua fisicità combatte su ogni pallone poi esce stremato e infuriato con Lasagna per il mancato assist.

Nuytinck 6,5 - Il pilastro della difesa di Gotti conferma anche stasera la sua affidabilità e la bravura nel gioco aereo, esce a 10' dalla fine e sono i primi minuti che non gioca dal post lockdown.

IL TABELLINO

UDINESE-LAZIO 0-0

UDINESE (3-5-2): Musso 6; Becao 6, De Maio 6, Nuytinck 6,5 (37'st Samir s.v); Stryger Larsen 5,5, Fofana 6,5, Jajalo 6 (45'pt Walace 5,5), De Paul 6,5, Sema 5 (22'st Ter Avest 6); Okaka 6 (22'st Teodorczyck 6), Lasagna 5. A disp: Nicolas, Perisan, Mazzolo, Zeegelar, Ekong, De Maio, Samir, Ter Avest, Walace, Teodorczyck, Palumbo, Nestorovski, Ballarini, All: Gotti

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Luiz Felipe 6,5 (28'st Cataldi 6), Acerbi 6,5, Radu 6 (5'st Bastos 5,5); Lazzari 6,5 (33'st A. Anderson s.v), Milinkovic-Savic 5, Parolo 6, Luis Alberto 6,5, Jony 5,5 (5'st Lukaku 6); Caicedo 5 (33'st Adekanye), Immobile 4,5. A disp: Proto, Guerrieri, D. Anderson, Armini, Bastos, Falbo, Silva, Vavro, Lukaku, A.Anderson, Cataldi, Adekanye All: S. Inzaghi

Arbitro: Abisso

Marcatori: -

Ammoniti: Stryger larsen, Okaka (U), Caicedo, Luiz Felipe, Immobile (L)

Espulsi:

LE STATISTICHE

Ciro Immobile non ha trovato il gol in tre presenze consecutive per la prima volta in questa stagione di Serie A.

L’Udinese a mantenuto la porta inviolata ben tre volte a partire dalla ripresa della Serie A (post lockdown), nessuna squadra ha fatto meglio.

La Lazio ha infilato una striscia di quattro match di fila senza alcuna vittoria in Serie A (1N, 3P) per la prima volta da dicembre 2018.

Nessuna squadra ha pareggiato 0-0 più volte dell’Udinese in questa Serie A (cinque, come la Fiorentina).

L’Udinese ha ottenuto ben 12 clean sheet in questo campionato, l’ultima volta che i friulani hanno fatto meglio in Serie A risale al 2012/13 (13).

Prima di Juan Musso l’ultimo portiere dell’Udinese che aveva mantenuto la porta inviolata in almeno 12 gare in una singola stagione di Serie A era stato Samir Handanovic (17 nel 2011/12).

L’Udinese ha pareggiato cinque gare a reti inviolate in questo campionato, nel XXI secolo solo in un’altra stagione i friulani hanno ottenuto più pareggi per 0-0 in Serie A (6 nel 2011/12).

L’Udinese ha pareggiato 0-0 ben quattro volte alla Dacia Arena in questo campionato, solo in altre due stagioni ha contato più pareggi casalinghi a reti inviolate in Serie A (cinque sia nel 1982/83 che nel 1960/61).

Per la prima volta dalla ripresa della Serie A la Lazio ha mantenuto la porta inviolata; nelle precedenti sei gare post lockdown i biancocelesti avevano subito 12 gol.

La Lazio non pareggiava 0-0 in trasferta in Serie A da dicembre 2017 (vs Inter).