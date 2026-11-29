La 13a giornata della Serie A complica la vita alla Fiorentina, che subisce l'ottava sconfitta in campionato. I viola cadono al Bluenergy Stadium contro l'Udinese, sull'asse Zaniolo-Lovric: è 1-0 per la formazione bianconera. Inizia subito col piede giusto la partita dei friulani, molto aggressivi nonostante Zaniolo giochi da unica punta con Ekkelenkamp a supporto e una mediana molto folta. Proprio l'ex Roma e Atalanta è decisivo al 9', involandosi in area e servendo Lovric: bolide della mezzala e de Gea battuto, è 1-0. La Fiorentina risponde con Pellegrino, che sfiora il palo nell'unica azione in cui riesce a liberarsi dalla difesa rivale, poi rischia grosso: Kamara e Zaniolo vanno vicinissimi al gol, de Gea sale in cattedra e salva i suoi. L'ex Manchester United effettua due grandissime parate su Ekkelenkamp e Karlström, facendosi male e uscendo al 45': dentro Christensen, che torna tra i pali viola. L'Udinese, che colpisce anche un palo con Abankwah, chiude dunque sull'1-0 a metà gara e si difende nella ripresa. La Fiorentina costruisce un assedio costante nella metà campo avversaria, osando le due punte e inserendo anche gli ex Beto e Atta, ma non punge e non la riapre: imprecisi Mastantuono e Jimenez, mentre Pedro Gonçalves sfiora il pari nel recupero e colpisce il palo. L'Udinese, di contro, si vede annullare il convulso raddoppio orchestrato da Solet per fuorigioco (74'): Kabasele è in posizione irregolare e ostacola l'intervento di Christensen, che era andato in tilt. Nei minuti finali non ci sono ulteriori emozioni e i friulani esultano: prima vittoria nell'era-Zanetti, 1-0 e aggancio sulla Fiorentina a quota 9 punti. Aspettando le ultime gare, le zebrette sono fuori dalla zona rossa: scavalcate Sassuolo (8), Parma (8) e Venezia (7). Tremano invece i viola, che non hanno svoltato col ritorno di Vanoli.