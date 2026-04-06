Serie A, Udinese-Como 0-0: Runjaic incarta Fabregas, ora la Juve può accorciare
Si interrompe a cinque la striscia di vittorie consecutive per il Como: Spalletti può accorciare sul quarto posto
È un insipido pareggio tra Udinese e Como ad aprire il lunedì di Pasquetta in cui si gioca la 31ª giornata di Serie A. Le due formazioni escono con uno 0-0 dal lunch match in scena allo Stadio Friuli, dove il primo tempo non regala particolari emozioni: Atta, Nico Paz e Kamara provano a colpire con qualche conclusione, ma senza impensierire particolarmente Butez e Okoye. L’estremo difensore friulano si oppone anche al tiro di Douvikas a inizio ripresa, con ambo le squadre che faticano enormemente a mettere in mostra l’ottima qualità dei rispettivi attacchi. Runjaic e Fabregas provano allora a sparigliare le carte operando diverse sostituzioni, ma nessuno dei due riesce a pescare l’asso che fa saltare il banco: Vojvoda avrebbe anche una chance per colpire, ma non ce la fa a battere Okoye con un tentativo in pallonetto all’87’. Il triplice fischio ufficializza allora lo 0-0 finale, risultato che porta il Como a quota 58 punti e l’Udinese a 40. Si interrompe, dunque, a cinque la striscia di vittorie consecutive dei lariani in Serie A, con la Juventus che ha ora l’occasione di accorciare sul quarto posto.
IL TABELLINO
UDINESE-COMO 0-0
Udinese (3-5-1-1): Okoye 6; Kristensen 5,5, Kabasele 6,5 (86’ Bertola sv), Solet 6,5; Ehizibue 6 (86’ Zarraga sv), Piotrowski 6 (65’ Miller 6), Karlstrom 6,5, Ekkelenkamp 5,5 (69’ Gueye 6), Kamara 6 (69’ Arizala 6); Atta; Zaniolo 5,5. A disposizione: Sava, Padelli, Bayo, Mlacic, Camara. Allenatore: Runjaic
Como (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 5,5 (86’ Van Der Brempt sv), Diego Carlos 6,5, Kempf 6, Valle 6; Perrone 5,5 (60’ Sergi Roberto 6), Da Cunha 6; Paz 5,5, Caqueret 5,5 (60’ Baturina 6), Diao 6 (80’ Morata 6); Douvikas 6 (60’ Vojvoda 5,5). A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Moreno, Kuhn, De Paoli. Allenatore: Fabregas
Arbitro: Maresca
Ammoniti: Perrone (C), Diego Carlos (C), Smolcic (C), Ehizibue (U), Kristensen (U)
OPTA FACTS
- Il Como è una delle due squadre, al pari dell’Inter, con più clean sheet conquistati in questa Serie A (15 entrambe). In generale, i lariani sono la formazione che ha concesso meno reti nel massimo campionato italiano in corso: 22, nessuno ha fatto meglio considerando i maggiori cinque campionati europei 2025/26 (22 anche l’Arsenal).
- L'Udinese ha ottenuto 40 punti dopo 31 gare giocate in Serie A per la seconda stagione consecutiva (esattamente 40 anche nel 2024/25): tante volte quante nelle precedenti 11 edizioni del torneo (dal 2013/14 - 42 nel 2022/23 e 40 nel 2016/17).
- Per la prima volta nella propria storia, il Como è rimasto imbattuto per sette trasferte di fila in Serie A (5V, 2N).
- L’Udinese ha tenuto la porta inviolata per due match di fila in Serie A per la prima volta dalla Serie di tre registrata tra febbraio e marzo 2025.
- Udinese e Como hanno pareggiato un match in Serie A per la prima volta dal 12 aprile 1987: 0-0 in casa dei friulani anche in quell’occasione.
- Per la prima volta nella propria storia, il Como ha tenuto la porta inviolata in entrambi i match stagionali contro l’Udinese in Serie A (1-0 all’andata e 0-0 al ritorno).
- Tra le squadre contro cui l'Udinese non ha mai perso un match casalingo in Serie A, il Como è quella affrontata più volte davanti al proprio pubblico: 11, nelle quali i bianconeri hanno collezionato sette successi e quattro pareggi.
- Il Como non ha mai perso nei match giocati tra la domenica di Pasqua e il lunedì dell’Angelo in Serie A, grazie a quattro vittorie e due pareggi; dall’altra parte, l’Udinese è rimasto imbattuto in cinque delle sei più recenti sfide giocate durante questa festività nel massimo campionato (3V, 2N).
- Nicolò Zaniolo è stato l’unico giocatore italiano titolare su 22 in questa partita: record negativo in un singolo match nel campionato in corso. Per trovare un match di Serie A con così pochi italiani in campo dal 1' bisogna tornare indietro al 28 aprile 2024 (Bologna-Udinese 1-1, il solo Lorenzo Lucca in quel caso).
- Oumar Solet ha giocato oggi la sua 50ª partita con la maglia dell'Udinese tra tutte le competizioni (47 in Serie A e tre in Coppa Italia).