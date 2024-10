Serie A, Udinese-Cagliari 2-0: Lucca e Davis valgono l’aggancio alla Juve

- Nessun giocatore ha segnato più gol di testa in questo campionato di Lorenzo Lucca (tre, come Marcus Thuram e Mateo Retegui) – più in generale, dall’inizio dello scorso torneo di Serie A solo Duvan Zapata (10) ne conta di più con questo fondamentale del centravanti dell’Udinese (sei).

- Nessuna squadra ha segnato più gol di testa dell’Udinese in questa stagione nei cinque principali campionati europei (cinque, come Aston Villa, Mainz e Reims).

- Tra i giocatori di Serie A che hanno segnato almeno 15 gol in tutte le competizioni a partire dalla scorsa stagione, solamente Charles De Ketelaere (15 - marzo 2001) e Khvicha Kvaratskhelia (15 - febbraio 2001) sono più giovani di Lorenzo Lucca (15 – settembre 2000), che è di conseguenza l’italiano più giovane ad aver raggiunto tale traguardo nel periodo.

- Nessuna squadra ha segnato più gol a seguito di un cross in questo campionato rispetto all’Udinese (sei, come il Milan).

- L’Udinese è la squadra contro cui sono stati espulsi più giocatori in questo campionato: tre (Antoine Makoumbou del Cagliari, Tijjani Reijnders del Milan e Mandela Keita del Parma).

- Keinan Davis ha preso parte a due gol in questo campionato (una rete, un assist), una partecipazione in più rispetto a quelle registrate in tutto lo scorso campionato (un gol).

- L’Udinese ha raccolto 16 punti dopo nove partite in questa Serie A: nelle ultime 13 stagioni affrontate nella competizione, solo nel 2022/23 (20) ne contava di più a questo punto del torneo.

- Il Cagliari è la squadra contro cui l’Udinese ha vinto più partite nella sua storia in Serie A (28).

- Solo contro Atalanta (20) e Sampdoria (19) l’Udinese ha vinto più partite casalinghe in Serie A che contro il Cagliari (18).

- Hassane Kamara ha già fornito due assist in sette presenze in questo campionato, uno in più di quelli serviti in tutta la passata stagione in Serie A (uno in 35 apparizioni) – tra i difensori solamente Nuno Tavares (cinque) e Valentino Lazaro (tre) contano più passaggi vincenti all’attivo nel torneo in corso.

- L’Udinese ha vinto quattro delle prime cinque partite interne stagionali in Serie A per la prima volta dal 2014/15, quando sulla panchina del club sedeva Andrea Stramaccioni.

- Il Cagliari ha subito almeno 15 gol nelle prime nove giornate in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A, tante volte quante nei precedenti 15 campionati di massima serie disputati.

- Lorenzo Lucca ha toccato quota 50 presenze con l’Udinese considerando tutte le competizioni.