Serie A, Torino-Udinese 1-0: Belotti-gol, i granata vincono dopo cinque mesi

TORINO-UDINESE 1-0

Il Torino conquista una vittoria fondamentale per allontanarsi dalla zona pericolante della classifica e batte per 1-0 l'Udinese. Decisivo Andrea Belotti, che al 16' trova il decimo gol stagionale in serie A e trafigge un Musso tutt'altro che perfetto. I friulani non vanno oltre il palo colpito in apertura da Strygen Larsen e tremano: il terzultimo posto è lontano appena tre punti. Sorridono invece i granata, che non vincevano dal 12 gennaio. Torino-Udinese 1-0: la partita in foto Getty Images

lapresse

LA PARTITA

Non è certo un momento facile per Torino e Udinese, che si ritrovano nella necessità di interrompere i rispettivi periodo tutt'altro che felici e di vincere per allontanare il rischio di ritrovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere. Anche per questo motivo ci si gioca tanto all'Olimpico Grande Torino, dove Longo conferma il tandem Belotti-Zaza e Gotti punta su Nestorovski al fianco di Okaka. E dopo un inizio abbastanza contratto da parte di entrambe le squadre è proprio il macedone a premiare la fiducia del suo allenatore, servendo al 14' un gran pallone per Strygen Larsen, che arriva a rimorchio ma colpisce il palo. Tirato il proverbiale sospiro di sollievo, il Torino si riporta in avanti e immediatamente trova il gol che deciderà la partita: lo segna al 16' Belotti, che da posizione defilata sfrutta l'assist di Edera e soprattutto l'intervento non certo efficace di Musso, che si lascia trafiggere dalla bordata sul suo palo. Il decimo gol stagionale del 'Gallo' (unico in doppia cifra in serie A per cinque campionati di fila) risveglia i friulani, che si riversano in avanti: Fofana ci prova dalla distanza esaltando i riflessi di Sirigu, poi l'incornata di De Maio scivola sul fondo. Alla mezz'ora Edera scaricherebbe in rete il gol del raddoppio, ma un fallo in attacco di Zaza vanifica tutto. Quindi ancora De Maio si rende pericoloso di testa, e stavolta Sirigu si deve impegnare per evitare il gol.

Lo stesso Sirigu rischia qualcosa in apertura di ripresa, regalando quasi a Okaka un pallone molto insidioso. L'Udinese perde però Mandragora per infortunio e i successivi ingressi di Lasagna e Teodorczyk non bastano a raddrizzare la partita. La fatica si fa infatti sentire all'Olimpico, dove i granata si chiudono in difesa e controllano i tentativi di creare qualcosa da parte degli ospiti. Quando poi Lasagna prova a infastidire Sirigu in disimpegno, arriva solo un corner. Il tema della ripresa diventa ancora più chiaro quando Lukic rileva Zaza mentre dall'altra parte Teodorczyk subentra al difensore Samir. Se un'occasione arriva è però griffata Torino, con Berenguer che si distende in contropiede e Belotti che stavolta si fa anticipare da Musso. L'Udinese perde anche De Paul in vista dell'Atalanta (diffidato, si fa ammonire) rendendo ancora più amara la sua serata: i punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono solo tre. Sorride invece il Torino, salito a +6 e che per la prima volta dal 12 gennaio riassapora il gusto della vittoria.

IL TABELLINO

Torino-Udinese 1-0

Torino (3-4-1-2): Sirigu 6,5; De Silvestri 6, Izzo 6, Nkoulou 6,5, Bremer 6,5; Edera 7 (20' st Ola Aina 6,5), Meité 6,5 , Rincon 6, Berenguer 7; Zaza 5 (30' Lukic 6), Belotti 7. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Ansaldi, Singo, Greco, Millico, Ghazoini, Djidji, Adopo.

All. Longo 6,5.

Udinese (3-5-2): Musso 5; De Maio 6 (31' st Becao 6), Nuytinck 5,5, Samir 6 (31' st Teodorczyk 5,5); Stryger Larsen 6,5, De Paul 5,5, Mandragora 6 (9' st Jajalo 6), Fofana 6, Sema 6; Okaka 5, Nestorovski 5,5 (10' st Lasagna 5,5). A disp. Perisan, Nicolas, Ekong, Walace, Ter Avest, Mazzolo, Palumbo, Zeegelar.

All. Gotti 5.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 16' Belotti

Ammoniti: Meité, Edera (T), Fofana, De Paul (U)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

- Andrea Belotti è l'unico giocatore ad andare in doppia cifra di gol nelle ultime cinque stagioni del massimo campionato.

- Nella storia del Torino, in Serie A, soltanto Paolino Pulici ha realizzato almeno 10 gol per più stagioni consecutive (sette) nel massimo torneo italiano di Belotti (cinque).

- Il Torino torna al successo in Serie A dopo una striscia di sette partite senza vittoria (1N, 6P): l’ultimo risaliva a gennaio contro il Bologna, anche in quel caso 1-0 in una gara casalinga.

- Moreno Longo ha ottenuto il suo secondo successo in Serie A da allenatore, alla sua 21ª panchina nella competizione, dopo la vittoria per 3-0 contro la SPAL quando allenava il Frosinone ad ottobre 2018.

- L’Udinese non trova il successo in Serie A da otto partite (4N, 4P), peggior striscia per i friulani nella competizione da maggio 2018.

- Il Torino ha mantenuto la porta inviolata in sette delle ultime nove gare interne contro l’Udinese in Serie A, comprese le tre più recenti.

- L’Udinese ha segnato 21 reti nelle prime 27 giornate di questo campionato: i friulani hanno fatto peggio solo una volta in 46 precedenti partecipazioni al torneo (nel 1980/81, 20 gol).

- Belotti ha ritrovato la rete in Serie A dopo un digiuno di otto partite e 740 minuti giocati.

- Simone Edera ha servito il suo secondo assist in Serie A, il primo risaliva ad aprile 2018 contro l'Atalanta al Gewiss Stadium.

- Salvatore Sirigu ha collezionato la sua 100ª presenza in Serie A con la maglia del Torino.