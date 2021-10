Serie A, Torino-Sampdoria 3-0: Juric si rilancia, D'Aversa sprofonda

TORINO-SAMPDORIA 3-0

L'ex Praet e Singo decidono il match a favore dei granata, poi i blucerchiati restano in 10 per l'espulsione di Adrien Silva. Nel finale gol numero 100 in Serie A per Andrea Belotti

di

DANIELE PEZZINI

Il Torino batte 3-0 la Sampdoria nel terzo anticipo dell'undicesima giornata di Serie A e centra il quarto successo stagionale. I granata partono forte e la sbloccano al 17' con il gol dell'ex Praet. I blucerchiati faticano a reagire, a inizio ripresa vengono affondati dal contropiede di Singo (52'), poi finiscono in 10 per il rosso ad Adrien Silva. All'ultimo minuto di recupero in rete anche Belotti, che sigla così il suo 100esimo gol in A. Torino-Samp, le immagini del match ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Gli uomini di Juric tornano subito al successo dopo la caduta col Milan e si mettono negli scarichi della Juve, ora distante solamente un punto, quelli di D'Aversa si leccano le ferite e ricominciano a vedere i fantasmi di una zona retrocessione che domenica potrebbe tornare pericolosamente vicina.

Il tecnico croato preferisce Sanabria a Belotti in partenza, ma perde all'ultimo Brekalo (infortunio durante il riscaldamento, al suo posto Linetty); L'ex Parma invece rivoluziona la squadra passando a un 3-5-1-1 con l'esordio da titolare di Chabot e Candreva in appoggio a Quagliarella unica punta. L'avvio di gara è piuttosto confuso, con tanti palloni persi da entrambi i lati e un gioco che stagna in mezzo al campo senza sussulti. Alla prima vera azione manovrata però il Torino passa: splendido scambio Sanabria-Linetty, cross dal fondo per Praet che prima si fa murare in scivolata da Chabot, poi ribatte in rete e porta avanti i suoi. La reazione degli ospiti tarda ad arrivare e si concretizza solamente in un colpo di testa sballato di Thorsby al 37'. Il Toro ha un'altra buona chance con Linetty al 40', ma non affonda il colpo e si accontenta dell'1-0 a fine primo tempo.

La Samp inizia la ripresa con un po' più di vivacità, ma ai granata basta una ripartenza per raddoppiare: perfetta scelta di tempo di Pobega che serve l'assist all'accorrente Singo, destro potente ma non certo irresistibile sul primo palo, che buca i guantoni di un rivedibile Audero. Dopo il 2-0 la Samp sbanda, rischia più di una volta di capitolare e al 67' rimane anche in 10 per l'espulsione di Adrien Silva, che manda più volte a quel paese l'arbitro per una semplice rimessa laterale non concessa. Belotti, entrato a inizio ripresa, disputa 40 minuti letteralmente indiavolati: prima colpisce un palo in mischia sugli sviluppi di un corner, poi serve a Verdi l'assist del 3-0 (annullato dal Var per fuorigioco), infine, nell'ultima azione del match, trova lui la rete che gli mancava dalla prima giornata e che vale la marcatura numero 100 nel massimo campionato.

IL TABELLINO

Torino-Sampdoria 3-0

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6,5, Bremer 6,5, Buongiorno 6,5; Singo 6,5 (8' st Vojvoda 6), Lukic 6, Pobega 6,5, Aina 6 (42' st Rodriguez sv); Praet 6,5, Linetty 7 (42' st Verdi sv); Sanabria 6,5 (8' st Belotti 7).

Allenatore: Juric 6,5

Sampdoria (3-5-1-1): Audero 5,5; Dragusin 5 (36' st Colley sv), Yoshida 5,5, Chabot 5,5; Bereszynski 5 (24' st Askildsen 5 (36' st Ciervo sv)), Silva 4,5, Ekdal 5 (9' st Gabbiadini 5,5), Thorsby 6, Augello 5; Candreva 5; Quagliarella 5 (9' st Caputo 5,5).

Allenatore: D'Aversa 4,5

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 17' Praet (T), 7' st Singo (T), 45'+3 st Belotti (T)

Ammoniti: Bremer (T), Pobega (T), Dragusin (S), Askildsen (S), Chabot (S), Candreva (S)

Espulsi: Adrien Silva (S)

LE PAGELLE

Linetty 7 - Gettato nella mischia a sorpresa all'ultimo minuto per il ko di Brekalo è subito protagonista con l'assist dell'1-0, poi tanta corsa, tanti inserimenti e una quantità infinita di contrasti vinti.

Singo 6,5 - Fa valere tutte le sue qualità con il gol che chiude di fatto il match, divorandosi il campo e sfruttando al meglio l'assist di Pobega, anche se con la complicità di Audero.

Belotti 7 - Juric gli preferisce Sanabria dal 1' dopo la brutta prova col Milan, ma quando entra dimostra tutta la sua voglia di riprendersi sulle spalle la squadra. Recupera palloni a centrocampo, conclude più di una volta verso la porta, centra anche un palo e alla fine sigla il suo 100esimo gol in Serie A con un gran destro a incrociare. Step importante verso il pieno recupero.

Thorsby 6 - Forse il solo a salvarsi in una squadra che quasi non si presenta in campo. Rincorre gli avversari e ci prova con qualche inserimento, sicuramente più pericoloso lui di Quagliarella e Candreva.

Adrien Silva 4,5 - Surclassato dai centrocampisti avversari, lascia la squadra in 10 a mezzora dalla fine per una protesta tanto plateale quanto inutile. Una leggerezza inaccettabile per uno della sua esperienza.

Dragusin 5 - Impreciso, nervoso e falloso. Specialmente nella ripresa sbanda in continuazione, faticando a trovare la posizione corretta nel terzetto difensivo.

LE STATISTICHE

• 100° gol in Serie A di Andrea Belotti che è diventato il 3° più giovane giocatore italiano dall’inizio degli anni ’80 a raggiungere questa soglia di reti nella competizione (27 anni e 314 giorni), dopo Alberto Gilardino (26 anni, 105 giorni nel 2008) e Roberto Baggio (26 anni, 255 giorni nel 1993).

• Dennis Praet è il secondo giocatore belga ad andare a segno con il Torino in Serie A dopo Vincenzo Scifo (16 reti tra il 1991 e il 1993).

• Dennis Praet ha trovato il gol in Serie A 959 giorni dopo l'ultima volta, proprio contro la sua ex squadra: l'ultima rete risaliva al 16 marzo 2019 con la maglia della Sampdoria (vs Sassuolo).

• Il Torino ha realizzato almeno un gol nelle sfide interne contro la Sampdoria in Serie A per l'ottava partita di fila, dopo essere rimasto a secco nelle due precedenti.

• La Sampdoria è l’unica squadra in Serie A contro cui Wilfried Singo ha sia segnato un gol che fornito un assist.

• Wilfried Singo è l'unico difensore nato dopo l'1/1/2000 a vantare giá sia almeno 3 gol che almeno 3 assist in Serie A.

• La Sampdoria ha subito 23 gol nelle prime 11 giornate di questa Serie A, record storico negativo a questo punto del campionato.

• La Sampdoria è la squadra che ha subito più gol nel primo tempo (13) in questa Serie A, meno solo del Metz (14) nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione.

• La Sampdoria ha concesso il primo gol del match per la settima volta in questa Serie A, meno solo del Genoa (10).

• Il Torino ha vinto due partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta da luglio 2020; la Sampdoria, invece, ha perso tre trasferte consecutive nel massimo campionato per la prima volta da ottobre 2019.

• La Sampdoria non ha trovato il gol contro il Torino in Serie A interrompendo la striscia record nel massimo campionato contro i granata (11).

• Ricardo Rodriguez ha collezionato la presenza numero 100 in Serie A.