Serie A, Torino-Salernitana 1-1: Sanabria evita il ko a Juric

TORINO-SALERNITANA 1-1

Dopo un primo tempo da dimenticare e i fischi dell'Olimpico, il Toro si risolleva: Miranchuk ispira, l'ex Betis trova la nona rete stagionale e firma il pareggio

Un tempo a testa e un pari giusto per Torino e Salernitana, che si fermano sull'1-1 nel match della 30a giornata di Serie A. L'avvio è dei campani, che spingono e trovano il gol del vantaggio al 9' con la zampata di Vilhena. Juric osa inserendo Vlasic nei due centrocampisti e il suo Toro trova il pareggio al 57', con l'imbucata di Miranchuk e la nona rete stagionale di Sanabria. Arriva così un punto prezioso per entrambe le squadre.

LA PARTITA

Torino e Salernitana non si fanno male, fermandosi sull'1-1 in un match dai due volti, col primo tempo a favore dei campani e il secondo scandito all'assalto del Toro. Spinge sin dall'inizio la formazione di Paulo Sousa, che insegue la prima vittoria dopo cinque pari consecutivi, da ultimo quello contro l'Inter. Il pressing alto dei campani dà i suoi frutti al 9', quando Ricci perde palla sul forcing di Nicolussi Caviglia e prende il via l'azione del gol: la finalizza Vilhena, col sinistro di prima sulla sponda di Piątek. Scattano subito i fischi per il Torino, incapace di reagire e beccato dal suo pubblico. La Salernitana domina, colpisce un palo con Candreva e rischia di farsi del male da sola al 36': sul cross di Radonjic, il migliore del Toro, Gyömbér sfiora una clamorosa autorete per anticipare Sanabria. Nel finale di tempo piove sul bagnato per Juric, che perde Ricci per infortunio e osa, inserendo Vlasic da mezzala. Una mossa che dà i suoi frutti solo nella ripresa, con un Torino trasformato che aggredisce l'avversario e pareggia al 57': sull'assist illuminante di Miranchuk, Sanabria fulmina Ochoa con un grande rasoterra. Paulo Sousa reagisce subito con un triplo cambio, ma è sempre il Toro a spingere ed avere l'occasione migliore per il gol-vittoria: nuovamente decisivo Ochoa, che evita la rete di Radonjic. Nel finale i ritmi si abbassano e la gara si anestetizza, con qualche sussulto solo nel recupero. Finisce 1-1 tra Torino e Salernitana: Juric si porta in 11a posizione con 39 punti, Paulo Sousa a quota 30 e a +7 sul Verona terzultimo.

LE PAGELLE

Radonjic 6.5 - Il migliore del Torino per distacco. Sfonda regolarmente sulla corsia sinistra, dribblando e provando a ispirare i suoi a suon di azioni funamboliche. Nel finale sfiora anche il 2-1.

Vlasic 6.5 - Dopo averlo schierato da centravanti in alcune gare, Juric oggi lo prova da centrocampista centrale nel tentativo di rimonta. Reagisce alla perfezione, mostrando inattese doti di interdizione.

Ochoa 6.5 - Questa volta non fa gli straordinari, ma timbra comunque il punto della Salernitana. Ci sono i suoi guantoni ad evitare il 2-1 di Radonjic e una sconfitta impensabile, dopo il primo tempo.

Dia 5.5 - Probabilmente è la sua prima giornata-no da quando gioca in Serie A. Mai nel vivo del gioco, neanche nel primo tempo. A differenza di Piątek, non incide sulla partita.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic 5.5; Djidji 5.5, Buongiorno 6, Rodriguez 6; Singo 5 (10' st Lazaro 6), Ilic 5.5, Ricci 5 (38' Vlasic 6.5), Vojvoda 6; Miranchuk 6.5 (37' st Karamoh sv), Radonjic (37' st Seck sv); Sanabria 6.5. All. Juric. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Pellegri, Adopo, Gineitis, Linetty, N'Guessan.

SALERNITANA (3-4-2-1) - Ochoa 6.5; Daniliuc 5.5 (13' st Troost-Ekong 5.5), Gyömbér 6 (31' st Lovato 5.5), Pirola 6; Kastanos 6.5, Vilhena 6.5, Nicolussi Caviglia 6.5 (13' st Bohinen 6), Bradaric 6; Candreva 6, Dia 5.5 (35' st Botheim sv); Piątek 6 (13' st Bonazzoli 5.5). All. Paulo Sousa. A disposizione: Sepe, Sorrentino, Bronn, Sambia, Valencia, Mazzocchi, Iervolino.

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 9' Vilhena (S), 12' st Sanabria (T)

Ammonito: Gyömbér (S).

LE STATISTICHE DI TORINO-SALERNITANA

Il Torino non ha vinto nelle ultime quattro partite di campionato (2N, 2P): l’ultima vittoria dei granata risale a più di un mese fa contro il Lecce (2-0, il 12 marzo scorso).

La Salernitana ha pareggiato tutte le ultime sei gare di campionato: solo tre formazioni dall’inizio dello scorso decennio hanno registrato una serie di sei o più pareggi consecutivi in Serie A: la SPAL (sei nel 2018), il Chievo (sei, sempre nel 2018) e il Genoa (sette nel 2022).

La Salernitana è rimasta imbattuta nelle ultime 11 partite di Serie A in cui ha terminato in vantaggio il primo tempo (6V, 5N), a partire dal 10 aprile 2022 contro la Roma (sconfitta 1-2).

Solo Atalanta e Roma (entrambe otto) e Bologna (sette) hanno segnato più gol dalla distanza della Salernitana (sei) nella Serie A 2022/23.

Tonny Vilhena ha trovato il gol nelle due sfide contro il Torino di questo campionato, l'olandese è il 1° centrocampista della Salernitana a segnare in entrambe le sfide stagionali contro una singola squadra di Serie A.

Due delle quattro reti di Tonny Vilhena in Serie A sono state realizzate da fuori area, entrambe proprio contro il Torino.

Terzo assist per Krzysztof Piatek in questo campionato; i precedenti due il polacco li aveva serviti sempre fuori casa a Boulaye Dia - suo compagno di reparto.

Antonio Sanabria con il gol odierno ha partecipato attivamente a 11 reti in questo campionato (nove gol e due assist): il paraguaiano è a meno uno dal suo record di partecipazioni - in una singola stagione da professionista - registrato con la maglia dello Sporting de Gijón nella stagione 2015/16 (12, di cui 11 gol e un passaggio vincente).

Da inizio anno, solo Victor Osimhen (12) ha segnato più gol di Antonio Sanabria in campionato (sette).

Da inizio anno, Aleksey Miranchuk è il centrocampista della Serie A ad aver fornito il maggior numero di passaggi vincenti (quattro, di cui due proprio per Antonio Sanabria).