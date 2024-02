Serie A, Torino-Salernitana 0-0: tanto equilibrio e poche occasioni

TORINO-SALERNITANA 0-0

All'Olimpico gara tirata e molto fisica: granata avanti piano in classifica, i campani interrompono la striscia negativa

Torino e Salernitana in bianco



















Torino avanti piano in classifica. Nel lunch match della 23.ma giornata di Serie A la squadra di Juric non va oltre lo 0-0 con la Salernitana e si porta a 32 punti frenando nella rincorsa all'Europa. All'Olimpico nel primo tempo va in scena un match fisico ed equilibrato con pochissime occasioni. Tema tattico che caratterizza anche la ripresa, con Ochoa che si oppone a un tentativo di Linetty da una parte e Milinkovic-Savic che neutralizza invece un destro di Dia dall'altra.

LA PARTITA

Dopo la vittoria col Cagliari, Juric conferma lo stesso undici iniziale a eccezione di Sazonov che prende il posto dell'infortunato Buongiorno e tiene i nuovi arrivati in panchina. Sulla scia delle ultime mosse di mercato, Inzaghi invece mescola un po' le carte, mette subito dentro Boateng in difesa con Pierozzi e Pasalidis e davanti prova a non dare riferimenti affidandosi al "tridente mobile" Candreva-Kastanos-Tchaouna. Scelte che in avvio danno più certezze al Toro. Ordinata nel pressing e precisa nel palleggio, la banda di Juric manovra bene in ampiezza, cerca il fondo con gli esterni e si appoggia alle punte. Un colpo di testa di Snabria termina largo, poi Boateng mura un destro di Lazaro e Pierozzi risolve una situazione pericolosa davanti a Ochoa dopo una grande incursione di Bellanova. Alto e in controllo, il Toro prende in mano il possesso, fa girare palla con pazienza e non forza le giocate. Corta e compatta, la Salernitana invece difende basso, arretra Basic e Maggiore in fase di non possesso e riparte cercando Tchaouna in profondità e alternando le posizioni di Candreva e Kastanos. Boateng chiude su Zapata, poi la costruzione granata sbatte contro l'affollata difesa della Salernitana e a ritmi bassi il primo tempo si chiude senza grandi occasioni e con l'ingresso in campo di Masina per l'infortunato Rodriguez.

La ripresa inizia senza cambi e con un sinistro fuori bersaglio di Basic. Più alta e aggressiva, la Salernitana prova ad aumentare la pressione sulla prima costruzione del Toro, ma la fisicità del match concede pochi spazi alle ripartenze e alle giocate nello stretto. Da una parte un destro dal limite di Candreva termina alto, dall'altra un'incornata di Ricci finisce invece sull'esterno della rete di Ochoa. Intorno all'ora di gioco Inzaghi sostituisce Boateng e Tchaouna con Pellegrino e Dia. Juric invece va all-in e passa al 4-3-3 inserendo Pellegri e Djidji al posto di Vlasic e Tameze. Ochoa si oppone a Linetty, disinnescando il vero primo tiro in porta del match. Poi Pasalidis si infortuna e al suo posto entra Sambia cambiando nuovamente faccia alla difesa di Inzaghi. Sostituzione che fa il paio con gli ingressi in campo di Lovato e Ilic per Sazanov e Ricci. Col match bloccato in mediana e tanta densità a protezione delle due aree, la partita si gioca sulle ripartenze e sui calci piazzati. Milinkovic-Savic para un tiro di Dia, poi Pellegri non trova la porta di testa sugli sviluppi di un corner, Bradaric chiude bene su Linetty e nel finale le zuccate di Zapata e Lovato non vanno a bersaglio chiudendo il match in bianco.



LE PAGELLE

Bellanova 6,5: lavora bene a destra in entrambe le fasi. Quando spinge ha un altro passo e Pasalidis e Bradaric devono fare gli straordinari per arginarlo quando viene servito sulla corsa. Meglio nel primo tempo

Vlasic 5: galleggia tra le linee cercando la posizione giusta per avviare la manovra in verticale e innescare gli esterni o le punte. Agisce da regista avanzato con grande libertà di movimento, ma non è preciso e lucido nelle scelte e nella misura dei suggerimenti

Sazonov 5: prende il posto di Buongiorno, ma è insicuro e pasticcia. Fatica sia in marcatura su Tchaouna, sia in fase di costruzione nell'impostazione da dietro

Zapata 5: Pierozzi in prima battuta e Boateng subito dopo lo marcano stretto e ha poco spazio e occasioni per provare a girarsi e puntare la porta. Prova opaca senza guizzi e con poca intensità

Boateng 6: si piazza al centro della difesa e con la sua esperienza dà ordine in marcatura e fisicità nel gioco aereo e nei duelli ravvicinati. Prova discreta dopo tanti mesi lontano dal campo. Un po' sulle gambe, Inzaghi lo leva dopo un'ora

Tchaouna 5,5: la gamba c'è, ma dalle sue parti i palloni arrivano col contagocce e dietro il Toro non fa sconti sulle palle lunghe. Appena ha l'occasione, mette in difficoltà Sazonov con la sua rapidità, ma non basta per sfondare

Pierozzi 6,5: non è un marcatore, ma si adatta alla perfezione al ruolo ringhiando su ogni palla che passa dalle sue parti e mostrando un gran senso della posizione. Battaglia con Zapata e non lo molla mai



IL TABELLINO

TORINO-SALERNITANA 0-0

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Tameze 6 (19' st Djidji 6), Sazonov 5 (35' st Lovato 6), Rodriguez 6 (43' Masina 6); Bellanova 6,5, Ricci 5 (35' st Ilic 5,5), Linetty 6, Lazaro 5,5; Vlasic 5 (19' st Pellegri 6), Zapata 5, Sanabria 5,5.

A disp: Passador, Popa, Okereke, , Vojvoda, Gineitis. All.: Juric 5,5

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 6; Pierozzi 6,5, Boateng 6 (16' st Pellegrino 6), Pasalidis 6 (27' st Sambia 6); Zanoli 6, Basic 6, Maggiore 6, Bradaric 5,5; Candreva 5,5, Kastanos 5,5 (41' st Vignato sv); Tchaouna 5,5 (16' st Dia 6).

A disp.: Costil, Salvati, Martegani, Gomis, Weissmann, Ikwuemesi, Legowski. All.: F. Inzaghi 6

Arbitro: Chiffi

Marcatori: -

Ammoniti: Sazonov, Linetty (T); Pierozzi (S)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

La Salernitana ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre trasferte in Serie A (vs Hellas Verona e Torino): per i campani tanti clean sheet fuori casa quanti registrati nelle precedenti 29 nel torneo.

Tra le squadre contro cui non ha mai vinto in Serie A, il Torino è una delle due contro cui la Salernitana ha disputato il maggior numero di partite nel massimo campionato (otto – al pari del Napoli).

Il Torino è rimasto imbattuto per sei gare casalinghe di fila in Serie A (4V, 2N) per la prima volta dal periodo tra ottobre 2021 e gennaio 2022 (otto in quel caso – frutto di sei successi e due pareggi).

Dopo aver perso tutte le precedenti quattro gare di Serie A nel nuovo anno, la Salernitana ha raccolto oggi il primo punto nel periodo nella competizione.

Il Torino ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare casalinghe in Serie A (fa eccezione il pareggio per 1-1 vs Udinese, 23 dicembre 2023) per i granata tanti clean sheet interni quanti collezionati nelle precedenti 15 sfide nella competizione.

Dall’inizio dello scorso campionato (2022/23), solo l’Udinese (26) ha impattato più gare della Salernitana (22) in Serie A.

La Salernitana ha chiuso il primo tempo di un match in Serie A senza alcuna conclusione tentata per la prima volta dal 7 novembre 2021 vs Lazio (zero anche in quel caso).

Antonio Sanabria ha disputato oggi la 100ª gara con la maglia del Torino considerando tutte le competizioni (21 delle quali in questa stagione).

Koffi Djidji vs Salernitana ha raggiunto il traguardo delle 100 gare con la maglia del Torino in Serie A (appena la settima in questo campionato con i piemontesi).