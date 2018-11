Serie A, Torino-Parma 1-2: Gervinho e Inglese firmano il colpaccio I gialloblù agganciano la squadra di Mazzarri a quota 17 punti. Ai granata non basta Baselli Facebook

10/11/2018 di MAX CRISTINA

Colpo esterno del Parma nel secondo anticipo della 12.a giornata di Serie A. I gialloblù di D'Aversa hanno battuto 2-1 il Torino aggacciando i granata a quota 17 punti in classifica. Vantaggio del Parma al 9' firmato da Gervinho, bravo ad approfittare di un erroraccio di Izzo e Nkoulou. Al 25' Inglese batte Sirigu sul primo palo per la rete da tre punti. Al Torino non basta il timbro di Baselli (37') per evitare la terza sconfitta stagionale.

LA PARTITA Niente profumo d'Europa per il Torino, anzi, l'amaro sapore di una sconfitta in casa che va oltre i tre punti lasciati sul campo. Il Parma ha vinto all'Olimpico Grande Torino con le sue armi, sfruttando al massimo un approccio alla sfida dei granata decisamente sotto gli standard. Un atteggiamento agonistico rivedibile e acceso solo dopo il momentaneo - e alla fine inutile - gol di Baselli, sottotono anche nella ripresa quando il campo avrebbe voluto e dovuto vedere il volto più rabbioso di un Toro preso per le corna da Gervinho prima e Inglese poi, con tanto di aggancio in classifica.



Non può la sola assenza di Meité in mezzo al campo giustificare la prestazione degli uomini di Mazzarri che fin dal primo minuto hanno giocato sottoritmo contro un avversario pronto ad approfittare di ogni spazio lasciato libero davanti a Sirigu. Come al 5' per le prove generali di contropiede di Gervinho, ma soprattutto con il gollonzo firmato al 9' dallo stesso ivoriano, lucido sottoporta davanti al portiere avversario ma solo dopo il regalo confezionato da Izzo e Nkoulou in area che, scontrandosi goffamente, lo hanno lasciato libero di colpire sul primo palo. Uno svantaggio che ha animato un minimo il Torino ma per pochi minuti, giusto il tempo per Belotti di divorarsi un gol a pochi metri da Sepe. Al 25' infatti una giocata iniziata a metà campo da Inglese, portata avanti da Gervinho e rifinita da Gagliolo sulla sinistra ha visto il raddoppio del centravanti con un movimento in anticipo su Izzo sul primo palo. Un'azione da applausi.



Sotto di due gol Mazzarri ha studiato la contromossa tattica, ma il fulmine a ciel sereno di Baselli dal limite per l'1-2 ha rimandato la mossa a inizio ripresa, dove i granata hanno deluso le aspettative di reazione dei tifosi. Contro un Parma disposto a protezione del vantaggio e pronto a ripartire in velocità, il 4-4-2 studiato dal tecnico torinista non ha trovato gli sbocchi giusti con i due centravanti mai pericolosi e poco riforniti da Iago Falque e Berenguer. Anzi, l'occasione più ghiotta è capitata due volte al Parma che prima si è divorato il terzo gol con la traversa colpita da Inglese a pochi passi da Sirigu, e poi ha sfiorato il jackpot con un pallonetto da fuori area di Gervinho che ha sfiorato il palo, prima delle due grandi parate di Sirigu su Gagliolo nel finale. Quanto basta per legittimare il successo e i tre punti, facendo piovere fischi sulla giornata nera del Toro.





LE PAGELLE Gervinho 7,5 - Si è sbloccato dopo un digiuno di 339', ma fornisce una prestazione di grandissima qualità non solo per il gol. Imprendibile in campo aperto, nella ripresa alza il livello tecnico. Belotti 5,5 - Chi si aspettava una risposta sul campo alla mancata convocazione da parte del ct azzurro è rimasto deluso. Gioca lontano dalla porta e nel primo tempo prova a mandare in gol i compagni. Nella ripresa due colpi di testa centrali. Inglese 7 - Il gol del raddoppio è un gesto da centravanti puro. Apre e chiude l'azione anticipando il suo marcatore sul primo palo e freddando Sirigu. Gagliolo 6,5 - Passa liscio l'unico grande errore della sua partita, graziato dall'arbitro. Prima però ha fornito l'assist vincente a Inglese e nel finale ha sfiorato il gol con giocate da attaccante. In difesa sempre preciso. Izzo 4,5 - Ci mette lo zampino in entrambi i gol gialloblù, in senso negativo. Prima pasticcia con Nkoulou lasciando a Gervinho il pallone, poi si fa anticipare da Inglese. Baselli 6 - Firma il terzo gol stagionale, l'unico lampo in una giornata grigia per il Toro.

LE STATISTICHE - Il Parma ha conquistato più punti in trasferta (9) che in casa (8) in questo campionato.

- Era dal 2009/10 (quando alla fine chiuse ottavo) che il Parma non collezionava almeno 17 punti nelle prime 12 giornate.

- Le tre sconfitte in questo campionato del Torino sono arrivate tutte in casa.

- Il Torino ha subito gol in ognuna delle ultime cinque partite di Serie A (8 reti in totale concessi).

- Tre gol nelle ultime cinque presenze in Serie A per Daniele Baselli, tanti quanti nelle precedenti 35 nel massimo campionato.

- Gli ultimi cinque gol del Parma in trasferta sono arrivati nella prima mezz'ora di gioco.

- Il Torino ha subito 4 gol in questo campionato nei primi 10 minuti di gioco. Record negativo in questo parziale a pari merito con il Sassuolo.

- Gervinho ha segnato 4 gol con i suoi primi 5 tiri nello specchio in questo campionato.

- Quarto gol nelle ultime sette presenze in A per Gervinho, primo dei quali in trasferta (in Serie A non segnava fuori casa da ottobre 2015 contro la Fiorentina).

- Terzo gol in questo per Inglese, anche per lui è il primo in trasferta con la maglia dei ducali.

IL TABELLINO TORINO-PARMA 1-2

Torino (3-4-1-2): Sirigu 6; Izzo 4,5, Nkoulou 5, Djidji 5 (3' st Zaza 5); De Silvestri 5,5, Baselli 6 (37' st Parigini sv), Rincon 6, Aina 5,5; Soriano 5 (13' st Berenguer 4,5); Iago Falque 5, Belotti 5,5. A disp.: Ichazo, Rosati, Bremer, Moretti, Ansaldi, Lukic, Damascan, Edera. All.: Mazzarri 5.

Parma (4-3-3): Sepe 6; Iacoponi 6, Bruno Alves 6, Bastoni 7, Gagliolo 6,5; Scozzarella 6,5 (32' st Deiola 6), Grassi 6, Barillà 6,5; Gervinho 7,5, Inglese 7 (23' st Ceravolo 6), Biabiany 6 (24' st Gazzola 6). A disp.: Frattali, Bagheria, Gobbi, Siligardi, Ciciretti, Rigoni, Di Gaudio, Da Cruz, Sprocati. All.: D'Aversa 6,5.

Arbitro: Massa

Marcatori: 9' Gervinho (P), 25' Inglese (P), 37' Baselli (T)

Ammoniti: Rincon, De Silvestri (T); Barillà, Sepe, Gagliolo, Deiola (P)

Espulsi: nessuno

