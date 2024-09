Serie A, Torino-Lecce 0-0: Milinkovic-Savic super, Vanoli in testa con la Juve

TORINO-LECCE 0-0

Il portiere salva i granata su Krstovic, è aggancio ai bianconeri. Buon punto per Gotti

© Getty Images Nella quarta giornata di Serie A, la sfida tra Torino e Lecce finisce 0-0. Poche occasioni nel primo tempo, con Morente e Krstovic che sprecano per i salentini. Il montenegrino va poi vicino per due volte al gol nella ripresa, ma Milinkovic-Savic è decisivo con due grande parate. In attesa dell'Inter, Vanoli è primo in classifica con 8 punti insieme alla Juventus. Secondo risultato utile di fila per la formazione di Gotti.

LA PARTITA

Porta blindata, ma attacchi da rivedere: è 0-0 tra Torino e Lecce. La sfida dell'Olimpico non offre molte occasioni, specialmente nel primo tempo: i granata dialogano bene con Zapata e Adams, che però non riescono a pungere, mentre i salentini si affidano a Krstovic he rientra sul sinistro ma sbaglia, seppur di poco. Al 20', esce Vojvoda per infortunio, sostituito da Walukiewicz. Sempre gli ospiti sfiorano il vantaggio, ma il colpo di testa di Morente su inserimento da dietro finisce a lato. Gotti, all'intervallo, è obbligato a sostituire Pierret, già ammonito e a rischio, inserendo Coulibaly.

Più vivace la ripresa, con Milinkovic-Savic assoluto protagonista: a metà secondo tempo, il portiere dei granata è strepitoso per due volte su Krstovic. La prima arriva al 67' quando l'attaccante ospite rientra sul sinistro, la seconda volta a tu per tu con il montenegrino. Entra anche Pierotti che, però, si iscrive solo al festival delle occasioni mancata. Finisce 0-0 e Vanoli si conferma imbattuto, agganciando la Juventus. Dopo il successo col Cagliari, buone indicazioni per Gotti, che blinda ancora la porta e sale a quota 4 punti.

LE PAGELLE

Milinkovic-Savic 7 - Le sue grandi parate iniziano ad essere un abitudine: è strepitoso due volte su Krstovic.

Zapata 5,5 - Qualche buon dialogo con Adams, ma offensivamente non si vede mai.

Rebic 6 - Discreta la prima in giallorosso.

Krstovic 5,5 - A volte sfortunato, a volte fermato da un super Milinkovic-Savic, ma non mette la firma sul match.

IL TABELLINO

TORINO-LECCE 0-0

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 7; Vojvoda 6 (20' Walukiewicz 6), Coco 6, Masina 6,5; Pedersen 5,5 (1' st Sosa 6), Ricci 6, Linetty 5,5 (17' st Tameze 6), Ilic 5,5 (29' st Gineitis 6), Lazaro 6; Adams 6, Zapata 5,5 (29' st Karamoh 6). A disp.: Paleari, A. Donnarumma, Maripan, Dembélé, Bianay, Ciammaglichella, Sanabria, Njie. All.: Vanoli 5,5

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Guilbert 6, Baschirotto 6,5, Gaspar 6, Gallo 6,5; Pierret 5,5 (1' st Coulibaly 6), Ramadani 6; Morente 5,5 (25' st Rafia 6), Berisha 5,5 (25' st Oudin 6), Rebic 6 (16' st Pierotti 5,5); Krstovic 5,5. A disp.: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Jean, Bonifazi, Mcjannet, Marchwinski, Hasa. All.: Gotti 6

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Pierret (L), Morente (L), Rafia (L), Walukiewicz (T)

LE STATISTICHE DI TORINO-LECCE

Il Torino è rimasto imbattuto nelle prime quattro partite giocate in questa Serie A (2V, 2N) e nell’era dei tre punti a vittoria ci era riuscito in altre tre occasioni (2007/08, 2015/16 e 2017/18).

Torino e Lecce hanno pareggiato 0-0 per la terza volta in Serie A; non succedeva dal 12 febbraio 1989 (anche in quel caso in casa dei granata).

Il Torino non ha subito gol nelle ultime due partite di Serie A; tanti clean sheets quanti quelli fatti registrare nelle precedenti otto gare nella competizione.

Nikola Krstovic ha provato 10 conclusioni contro il Torino e nessun giocatore del Lecce aveva mai tentato tanti tiri in una singola partita di Serie A (da quando Opta raccoglie il dato – 2004/05).

Ante Rebic non giocava una partita di Serie A, dal primo minuto, dal 13 maggio 2023 (Spezia-Milan 2-0); più precisamente da 491 giorni.

Il Lecce non faceva registrare due clean sheets consecutive in Serie A dallo scorso aprile (vs Empoli e Sassuolo).

Il Torino ha subito nove tiri nel corso del primo tempo contro il Lecce e i granata non ne subivano di più, nel corso di una prima frazione in Serie A, dal 26 agosto 2023 (11 vs Milan).

Il Lecce è la squadra che finora ha tentato più tiri nel corso dei primi tempi in questa Serie A (30, a 29 la Fiorentina) - di questi 30, sei nello specchio della porta.