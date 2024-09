Serie A: Torino-Lazio 2-3, i granata dicono addio al primo posto

TORINO-LAZIO 2-3

I biancocelesti salgono a quota 10 punti grazie ai gol di Guendouzi, Dia e Noslin. Inutile le reti di Adams e Coco: Vanoli resta a 11 punti

Toro, addio vetta: festa Lazio con Guendouzi, Dia e Noslin





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nel lunch match della 6a giornata di Serie A, il Torino perde 3-1 in casa contro la Lazio e deve addio alla vetta solitaria, conquistata settimana scorsa dopo un'attesa di 47 anni. I biancocelesti sbloccano il match dopo 8', grazie a un tiro di Guendouzi servito dal quarto assist in altrettante gare di Nuno Tavares. I granata cambiano marcia nella ripresa con l'ingresso di Ché Adams, ma Dia al 60' piazza il destro vincente. L'ex Southampton accorcia le distanze al 67'. Al 90' Noslin, entrato da pochi secondi, cala il tris. Coco in semirovesciata fa centro al 92'. Baroni sale a quota 10 punti, Vanoli (espulso) rimane a 11.

LA PARTITA

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, arriva la prima sconfitta in campionato per il Torino, che perde contro la Lazio e dice addio al primo posto. I granata possono rammaricarsi per aver regalato il primo tempo alla Lazio e per qualche distrazione difensiva costata carissima. Buona, invece, la prestazione dei ragazzi di Baroni, che riscattano prontamente la beffarda sconfitta di Firenze e tornano a Roma con tre punti davvero meritati e tanti buoni segnali per il futuro.

Vanoli perde nel riscaldamento Milinkovic-Savic: in porta tocca a Paleari. In attacco la coppia Sanabria-Zapata, con Adams che parte dalla panchina. Baroni rilancia Castellanos dal 1', con il terzetto Isaksen-Dia-Zaccagni alle sue spalle. La partenza è tutta di marca biancoceleste e all'8' l'equilibrio è già spezzato, grazie al break di Nuno Tavares che crossa per l'accorrente Guendouzi, destro centrale che sorprende Paleari: primo gol per il francese, quarto assist in altrettante gare per il terzino portoghese, il migliore in campo nel primo tempo con le sue sgroppate e i suoi cross sempre pericolosi. Il Toro fa fatica a reagire, il pallone non scorre fluido e Zapata e Sanabria non riescono mai ad accendersi. Non a caso, quando le due punte entrano nel vivo del gioco, i granata creano l'occasione più nitida, ma Provedel si supera sul sinistro di Ilic. La prima frazione si chiude con una conclusione di Dia, parata a terra facilmente da Paleari.

Vanoli non è soddisfatto del primo tempo dei suoi e nell'intervallo effettua due cambi, aumentando il peso offensivo della squadra: dentro Pedersen per l'impalpabile Sosa, ma soprattutto Adams, un attaccante, per Tameze. La doppia mossa dà la scossa al Toro che è tenuto in vita da una doppia parata di Paleari su Castellanos e Romagnoli (49'). L'ex Southampton impegna Provedel con un destro dal limite (57'), ma tre minuti dopo la Lazio raddoppia con Dia che da centro area fa secco Paleari dopo una bella iniziativa di Isaksen sulla destra. Il vice di Milinkovic-Savic si guadagna la pagnotta respingendo un altro tentativo di Castellanos e Vanoli corre ai ripari sostituendo lo spento Sanabria con Vlasic. Il croato, al debutto in campionato, regala ad Adams l'assist dell'1-2. Castellanos non approfitta di un errore di Maripan prima del concitato finale. Al 90' Noslin, entrato da pochi secondi cala il tris, due minuti dopo Coco in semirovesciata fissa il 2-3 finale.

LE PAGELLE

Adams 7 - Il suo ingresso cambia il volto del Torino, che finalmente riesce a rendersi pericoloso. Bello, ma inutile, il diagonale che vale l'1-2. Avrebbe meritato una maglia da titolare.

Paleari 6,5 - L'infortunio di Milinkovic-Savic gli spalanca le porte dell'11 titolare. Un po' sorpreso sul tiro di Guendouzi, si riscatta con tre belle parate su Castellanos (due volte) e Romagnoli.

Sanabria 4,5 - Vanoli lo preferisce ad Adams come partner di Zapata, mossa che non paga perché il bomber paraguaiano è in giornata no. Se non fosse per l'ammonizione per un brutto fallo, di lui non ci sarebbe traccia.

Nuno Tavares 7 - Quarto assist in altrettante gare per l'esterno ex Arsenal, che conferma lo straordinario inizio di stagione. Nel primo tempo è devastante sulla fascia sinistra, dove fa ammattire Lazaro.

Guendouzi 7 - Trova il primo gol in campionato, anche con un po' di complicità di Paleari. Poi giganteggia a centrocampo.

Dia 6,5 - Nel primo tempo si vede poco, poi il lampo nella ripresa che regala il momentaneo 2-0. E' in forma e si vede.

IL TABELLINO

TORINO-LAZIO 2-3

Torino (3-5-2): Paleari 6,5; Vojvoda 6 (33' st Maripan 5), Coco 6, Masina 5; Lazaro 5,5 (18' st Njie 5,5), Ricci 6, Tameze 5 (1' st Adams 7), Ilic 6, Borna Sosa 5 (1' st Pedersen 6); Sanabria 4,5 (18' st Vlasic 6), Zapata 5. A disp.: Milinkovic-Savic, Donnarumma, Gineitis, Karamoh, Linetty, Walukiewicz, Dembele. All.: Vanoli 5,5

Lazio (4-2-3-1): Provedel 6; Lazzari 6 (35' st Marusic sv), Gila 7, Romagnoli 6,5, Tavares 7 (18' st Pellegrini 6); Guendouzi 7, Rovella 6; Isaksen 6,5 (18' st Tchaouna 5,5), Dia 6,5 (18' st Vecino 6), Zaccagni; 5,5 Castellanos 5,5 (44' st Noslin 6,5). A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Castrovilli, Dele-Bashiru, Pedro. All.: Baroni 6,5

Arbitro: Sozza

Marcatori: 8' Guendouzi (L), 15' st Dia (L), 22' st Adams (T), 45' st Noslin (L), 47' st Coco (T)

Ammoniti: Sanabria (T), Isaksen (L), Ilic (T), Gila (L), Zaccagni (L)

Espulsi: al 29' st l'allenatore del Torino Vanoli per proteste

Note: -

LE STATISTICHE

Nuno Tavares è il primo giocatore a servire quattro assist nelle prime quattro presenze di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).

La Lazio non ha perso alcuna delle ultime sei trasferte contro il Torino in campionato (4V, 2N), già striscia record per i biancocelesti in casa dei granata in Serie A.

Nuno Tavares è il giocatore che ha fornito più assist in questa Serie A (quattro in altrettante presenze); il giocatore portoghese ha eguagliato il suo record di passaggi vincenti in una singola stagione nei maggiori 10 campionati europei (quattro con il Benfica nel 2019/20 ma in 11 presenze).

La Lazio ha segnato tre gol in trasferta in Serie A per la prima volta da maggio 2024: in quel caso contro il Frosinone (vittoria biancoceleste per 3-2).

Il Torino ha subito tre gol in Serie A in un match casalingo per la prima volta dal 21 ottobre 2023 contro l’Inter (in quel caso, sconfitta granata per 3-0).

Boulaye Dia ha trovato la via della rete per la prima volta nelle ultime sette trasferte di Serie A: l’ultimo gol fuori casa nel torneo risaliva al 10 novembre 2023 contro il Sassuolo, esattamente 324 giorni fa.

Boulaye Dia ha realizzato sette gol in sette match in questo avvio di stagione contando tutte le competizioni: l’attaccante biancoceleste è il giocatore africano ad aver segnato più reti in tutte le competizioni nei maggiori cinque campionati europei (sette, appunto).

Ché Adams ha realizzato una rete per due match di fila nei maggiori cinque campionati europei per la prima volta dal febbraio 2022 (vs Tottenham e Manchester United con la maglia del Southampton in quel caso).

Nikola Vlasic ha preso parte a un gol in un match di Serie A per la prima volta da marzo scorso (gol vs Udinese in quel caso).

Saul Coco ha realizzato due reti in cinque presenze in questa Serie A, già uno in più di quanto fatto nella scorsa stagione nei maggiori cinque tornei europei (una rete in 30 presenze con Las Palmas).

Marco Baroni (102) ha superato quota 100 punti conquistati da allenatore in Serie A.

150ª presenza sia di Ivan Provedel che di Adrien Tameze in Serie A (escluso lo spareggio salvezza tra Hellas Verona e Spezia della stagione 2022/23).

Il Torino ha schierato oggi un XI titolare con l’età media di 28 anni e 156 giorni; l’ultima volta che i granata avevano schierato una formazione più “anziana” dal primo minuto in un match di Serie A risale al maggio 2021, in quel caso contro lo Spezia (28 anni e 210 giorni di media).