Serie A, Torino-Lazio 0-2: per la Champions c’è anche Sarri

TORINO-LAZIO 0-2

Guendouzi e Cataldi abbattono i granata e rilanciano i biancocelesti, la squadra di Juric cade dopo un buon primo tempo

Nel recupero della ventunesima giornata di Serie A arrivano tre punti esterni per la Lazio, che si impone per 2-0 in casa del Torino. Nel primo tempo la squadra di Juric crea tanto e sfiora il gol con il palo di Sanabria, ma nella ripresa Sarri la risolve nel giro di sei minuti con le reti dei due centrocampisti Guendouzi (50') e Cataldi (56'), entrambe su assist di Luis Alberto. Biancocelesti ora a -5 dalla zona Champions League.

LA PARTITA

Successo per la Lazio, che nel recupero della 21a giornata piega il Torino 2-0. Ottima partenza dei granata, che sfruttano subito la corsia di destra. Al quarto minuto di gioco ecco subito la prima galoppata di Bellanova: l’ex Inter crossa e pesca la girata di Sanabria, ma i biancocelesti si salvano perché la conclusione del paraguaiano si stampa sul palo. La squadra di Sarri fatica a prendere in mano le redini della gara, e si limita a contenere le offensive dei padroni di casa. Zapata è molto attivo in avanti, sempre con gli esterni a supporto. Poco prima del termine della prima frazione di gioco ci prova anche Masina, con Provedel che ancora una volta ringrazia la precisione buona ma non perfetta del giocatore avversario: le due squadre rientrano negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa gli ospiti colpiscono quasi a sorpresa, dopo poco più di cinque minuti: al 50’ azione costruita sulla sinistra con Luis Alberto e Felipe Anderson, con lo spagnolo che trova il filtrante perfetto in area per il diagonale vincente di Guendouzi, che fa 1-0. Passano poco più di cinque minuti e i biancocelesti trovano anche il raddoppio: altra grande giocata sulla destra di Guendouzi, con il cross che viene corretto meravigliosamente da Luis Alberto per il colpo da biliardo da fuori area di Cataldi. L’incontro sembra piano piano spegnersi senza ulteriori stravolgimenti, ma al 79’ arriva l’episodio in favore dei piemontesi: secondo giallo per Gila nel giro di pochi minuti e Lazio che rimane in inferiorità numerica. Nei dieci minuti finali Juric inserisce anche Pellegri per il tutto per tutto, ma al triplice fischio il tabellino recita 2-0. Vince la Lazio e si rilancia in zona Champions, distante ora cinque punti. Frena il Torino, che rimane fermo a 36 e deve rimandare i propri sogni dal sapore europeo.

LE PAGELLE

Luis Alberto 7.5 – Il mago è tornato: due assist cruciali per la vittoria biancoceleste, in due modi diversi ma entrambi efficaci. Il primo con un filtrante preciso, il secondo con un appoggio morbido ed elegante. Serve questo Luis Alberto alla Lazio per rincorrere la zona Champions.

Guendouzi 7 – Cinismo, sostanza e qualità. Partita più che solida per l’ex Arsenal ed Herta Berlino, condita dal bel diagonale del vantaggio e dalla giocata sul raddoppio. Un fattore.

Gila 5 – Un po' in affanno nel primo tempo per contenere Sanabria e Zapata (con buoni risultati), rischia di compromettere tutto nel giro di un quarto d’ora con due leggerezze. Prova agrodolce, il risultato finale lo salva.

Bellanova 6.5 – Continua ad essere il giocatore più in forma dei granata, vera e propria arma sulla fascia. Con più fortuna sulla girata di Sanabria, anche oggi avrebbe timbrato il cartellino con un altro assist. Cala lievemente nel secondo tempo, come tutti i suoi compagni.

Milinkovic-Savic 5.5 – Dopo tante prove in cui conferma di essere tra i migliori portieri del campionato, arriva un piccolo errore. È vero, il diagonale di Guendouzi lo prende in controtempo, ma probabilmente avrebbe potuto fare molto meglio. Disattento.

IL TABELLINO

Torino-Lazio 0-2

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 5.5; Djidji 6 (dal 31’ st Tameze 6), Lovato 5.5, Masina 5.5 (dal 40’ st Pellegri sv); Bellanova 6.5, Linetty 5.5 (dal 31’ st Gineitis 6), Ilic 6 (dal 10’ st Ricci 6), Lazaro 5.5; Vlasic 5.5; Sanabria 5.5, Zapata 6. All.: Juric. A disp.: Gemello, Popa, Sazonov, Rodriguez, Okereke, Kabic, Savva.

Lazio (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 6, Gila 5, Romagnoli 6, Hysaj 5.5 (dal 1’ st Lazzari 6); Cataldi 6.5, Luis Alberto 7.5 (dal 36’ st Casale sv), Guendouzi 7; Isaksen 5.5 (dal 31’ st Pedro 6), Felipe Anderson 6.5, Immobile 5.5 (dal 10’ st Castellanos 6). All.: Sarri. A disp.: Sepe, Ruggeri, Pellegrini, A. Anderson, Coulibaly, Kamada, Fernandes.

Arbitro: La Penna.

Marcatori: 50’ Guendouzi, 56’ Cataldi

Ammoniti: Linetty, Ilic, Lovato (T).

Espulsi: 79’ Gila (L) (doppia amm.).

LE STATISTICHE DI TORINO-LAZIO

Da quando ha esordito in Serie A (20 settembre 2016), Luis Alberto è il giocatore che ha fornito il maggior numero di assist nel massimo campionato (59, almeno tre in più di chiunque altro – a 56 Domenico Berardi).

Mattéo Guendouzi ha realizzato due reti nelle ultime nove gare in Serie A (vs Empoli e Torino): per il centrocampista francese tante marcature quante messe a segno nelle precedenti 51 nei Top-5 campionati europei.

Solo contro il Bologna (sei) Luis Alberto ha fornito più assist che contro il Torino in Serie A (cinque, due solo nel match odierno).

Danilo Cataldi è tornato alla rete in Serie A 885 giorni dopo l’ultima marcatura nel torneo, 19 settembre 2021 vs Cagliari in quel caso.

Era dal 18 aprile 2021 (14 vs Roma in campionato) che il Torino non tentava almeno 13 conclusioni senza trovare la rete nella prima frazione di gioco in Serie A (13 vs Lazio appunto).

A partire dalla stagione 2013/14, solo il Milan (68) ha ricevuto più cartellini rossi della Lazio in Serie A (60).

A partire dalla 17ª giornata di campionato (22 dicembre 2023), la Lazio è la formazione che ha vinto il maggior numero di trasferte nel torneo in corso (quattro, sulle cinque disputate nel periodo – 1P).

Dopo essere rimasto imbattuto per sette gare casalinghe di fila in Serie A (5V, 2N), il Torino ha perso un match interno in campionato per la prima volta dal 21 ottobre scorso (0-3 vs Inter in quel caso).

La Lazio ha chiuso il primo tempo di un match in Serie A con 13 conclusioni subite per la prima volta dall’11 febbraio 2023 (13 vs Atalanta in quell’occasione).

Adam Marusic ha giocato oggi la sua 200ª gara in Serie A, tutte con la maglia della Lazio; in aggiunta, da quando ha esordito con i biancocelesti in campionato (20 agosto 2017), solo Ciro Immobile (224), Luis Alberto (222) e Sergej Milinkovic-Savic (208) hanno disputato più match del montenegrino con la Lazio nel torneo.

Elseid Hysaj ha tagliato oggi il traguardo delle 100 presenze con la maglia della Lazio tra tutte le competizioni (19 delle quali in questa stagione) – raccolte a partire dal 2021/22.

50ª presenza per Nicolò Casale con la maglia della Lazio – considerando tutte le competizioni.