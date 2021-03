Serie A: Torino-Inter 1-2, decide Lautaro Martinez

L'Inter fatica ma batte 2-1 il Torino in trasferta e si porta momentaneamente a +9 sul Milan. Dopo un primo tempo senza gol, al 17' della ripresa la squadra di Conte va in vantaggio con Lukaku su rigore, concesso per fallo di Izzo su Lautaro Martinez. I granata trovano la rete del pareggio con Sanabria, poi al 40' ecco il gol vittoria firmato da Lautaro Martinez di testa su cross di Alexis Sanchez.