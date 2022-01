Serie A, la Lega vince tre ricorsi al TAR contro le ASL: Toro, Udinese e Salernitana giocano

SERIE A

Secondo il Tar del Piemonte, la quarantena imposta dall'ASL "appare illegittima", ma c'è incertezza sulla data della gara con la Fiorentina. Anche il TAR del Friuli Venezia Giulia e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega: Udinese, Torino e Salernitana non sono più in isolamento

La Lega Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle ASL locali: il TAR del Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega dopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorità, per Udinese, Torino e Salernitana, con i giocatori negativi che quindi non sono più in isolamento. Il TAR dell'Emilia, invece, ha confermato la quarantena per il Bologna. La 21esima giornata di Serie A si giocherà quindi quasi per intero (salta solo Cagliari-Bologna), ma c'è ancora incertezza su date e orari di alcune partite.

UDINESE-ATALANTA - Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso presentato dalla Lega calcio nei confronti del provvedimento dell'autorità sanitaria friulana che vietava la disputa delle partite della squadra bianconera contro la Fiorentina (giovedì scorso) e l'Atalanta (domani), in seguito al contagio da Covid che ha coinvolto 12 giocatori e tre membri dello staff. Lo apprende l'Ansa dal club friulano. La decisione del TAR autorizza, dunque, che la partita di domani, prevista al Dacia Arena di Udine alle 16.30, venga regolarmente disputata (ma c'è la possibilità di uno slittamento a lunedì).

TORINO-FIORENTINA - Il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso della Lega di A sospendendo la quarantena in cui il Torino si trovava a causa di un provvedimento ASL dello scorso 5 gennaio e quindi la gara con la Fiorentina si giocherà, ma c'è incertezza sulla data: vista la sospensione del provvedimento, la partita si potrebbe giocare anche domenica alle 14.30 come da programma, ma considerando lo stop del Torino degli ultimi giorni resta in piedi l'ipotesi di rinvio a lunedì 11 gennaio alle 18.30. Situazione in evoluzione quindi, saranno decisive le prossime ore e giocheranno un ruolo importante anche gli esiti dei tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra del Toro attesi per il pomeriggio.

IL COMUNICATO DEL TAR PIEMONTE

"Va sospesa l’ordinanza della Asl che, accertato che nel “Gruppo Squadra” del Torino F.C. si sono verificati 8 casi di positività al Covid-19, ha disposto il divieto di allontanamento dal domicilio di tutti gli appartenenti al gruppo - prescrivendo l’obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone e, al contempo, il divieto generalizzato di allontanamento dal domicilio per i soggetti asintomatici (vaccinati e non vaccinati) - e non soltanto gli 8 soggetti sottoposti ex lege a quarantena, ma anche i soggetti sottoposti al regime di autosorveglianza disciplinato dall’art. 2 del d.l. n. 229 del 2021, non consentendo alla squadra del Torino F.C. di “mettersi in bolla” secondo le modalità stabilite dalla circolare del Ministero della salute del 18 giugno 2020, con la conseguenza che la squadra del Torino calcio non può prendere parte alle gare di campionato previste per il 6 gennaio 2022 e per il 9 gennaio 2022. Ad avviso del Tar, che ha deciso in sede monocratica, l’ordinanza della A.S.L. appare illegittima per violazione dell’art. 2, d.l. 30 dicembre 2021, n. 229, nonché della circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020".

CAGLIARI-BOLOGNA - Le aziende sanitarie potranno applicare la quarantena solo a chi non ha ancora la terza dose di vaccino. Per questo motivo l'unico ricorso perso è quello contro il TAR dell'Emilia Romagna: come riporta Repubblica, i giocatori del Bologna non hanno ancora ricevuto la terza dose, quindi il match contro il Cagliari verrà rinviato.

SOSPESA LA VENDITA DEI BIGLIETTI

Cagliari-Bologna sempre più lontana: sospesa anche la vendita dei biglietti dopo che il club sardo ha appreso che la società felsinea ha inoltrato alla Lega Serie A la richiesta di rinvio della gara. Il match per il calendario è ancora in programma domani alle 14.30 alla Unipol Domus. Ma ora, dopo la richiesta del Bologna a causa dei casi di Covid che hanno costretto gli emiliani ad allenarsi a casa ognuno per conto proprio, si attende un segnale dalla Lega per capire come comportarsi domani. Sembra certo che, in ossequio alle disposizioni della ASL, la squadra non si muoverà da Bologna: la partenza era prevista per questo pomeriggio. Il Cagliari, dal canto suo, è pronto ad adeguarsi alle disposizioni federali: se non dovessero arrivare nuove indicazioni la squadra si presenterebbe normalmente allo stadio per attendere il fischio di avvio dell'arbitro. Ma nelle prossime ore dovrebbero arrivare le disposizioni della Lega che sta monitorando caso per caso una situazione in continua evoluzione.