Serie A, Torino-Fiorentina 0-1: Kean porta la Viola in zona Champions

• La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata in almeno quattro trasferte di fila in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il periodo tra settembre e novembre 2007 (cinque) e tra marzo e maggio 1966 (quattro).

• Era da febbraio-aprile 2023 che la Fiorentina non vinceva almeno sette partite consecutive in tutte le competizioni (nove in quella occasione).

• Era dal 2015/16 (24 in quel caso) che la Fiorentina non raccoglieva almeno 22 punti dopo le prime 11 partite giocate di un torneo di Serie A.

• Il Torino ha perso cinque delle ultime sei partite (1V) di campionato: tante sconfitte quante quelle subite dai granata in tutte le precedenti 25 sfide di Serie A nel 2024.

• Il Torino ha perso due delle ultime tre gare casalinghe (1V) in campionato: tanti ko quanti quelli subiti dai granata in tutte le precedenti partite interne disputate nelle ultime due stagioni (dal 2023/24) nel massimo torneo.

• Moise Kean ha preso parte a sei gol (cinque reti, un assist) in questo campionato: tante partecipazioni quante quelle messe assieme dall’attaccante della Fiorentina nelle due stagioni precedenti di Serie A, ma in 47 partite (sei marcature in totale con la Juventus).

• Moise Kean ha preso parte a nove gol con la Fiorentina nel 2024/25 tra tutte le competizioni (otto reti e un assist): record personale stagionale con una squadra di Serie A; superate le otto partecipazioni nel 2022/23, in 40 partite con la maglia della Juventus.

• Moise Kean ha preso parte a quattro gol (tre marcature, un assist) nelle ultime quattro partite di campionato: tanti quanti nelle precedenti 40 sfide di Serie A (quattro reti).

• Luca Ranieri ha fornito due assist in questo campionato: già il doppio rispetto a quelli serviti (soltanto uno) in tutte le quattro precedenti stagioni di Serie A, in 65 match, con le maglie di Fiorentina e Salernitana.

• Tra i giocatori della Serie A, soltanto Mateo Retegui ha segnato più gol (11) rispetto a Moise Kean in questa stagione in tutte le competizioni: otto per l’attaccante della Fiorentina, come Dusan Vlahovic e Marcus Thuram.

• Robin Gosens ha tagliato il traguardo delle 200 partite nei cinque maggiori campionati europei.

• Christian Kouamé ha giocato la partita numero 150 in Serie A.

• Quello schierato contro il Torino da Raffaele Palladino è l'XI titolare più giovane utilizzato dai Viola in questo campionato: 25 anni e 164 giorni.