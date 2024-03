Serie A: Torino-Fiorentina 0-0, la Viola non sfonda contro i granata in 10

TORINO-FIORENTINA 0-0

Ricci si fa espellere per due cartellini gialli in 2' nel recupero del primo tempo. Il Var toglie un gol a Zapata

Il Toro in 10 per un tempo resiste alla Fiorentina

















1 di 10 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nel quarto anticipo della 27a giornata di Serie A, finisce 0-0 il match tra Torino e Fiorentina: i granata non avvicinano la zona Europa, i toscani rischiano di perdere il 7° posto. Meglio il Toro nel primo tempo, ma il Var annulla a Zapata al 38' il gol dell'1-0 per un precedente falllo su Milinkovic. Gli animi di surriscaldano e in pieno recupero Ricci si fa cacciare per due cartellini gialli in due minuti, il primo per una gomitata nel gioco aereo su Nico Gonzalez e il secondo (fiscale) per una protesta dopo un fallo di Arthur. Nella ripresa è la Fiorentina a fare la gara, ma Milinkovic-Savic salva su Bonaventura e Nico Gonzalez.

LA PARTITA

Il Torino conquista un punticino dopo le sconfitte con le romane, la Fiorentina non dà seguito alla convincente vittoria con la Lazio. Al triplice fischio di un Marchetti mediocre a esultare sono le dirette concorrenti delle due squadre. La Viola rischia di essere sorpassata dal Napoli, mentre i granata non riescono ad agganciare il treno Europa. Alla fine per i padroni di casa un punto conquistato, visto che hanno giocato tutta la ripresa in 10 contro 11, mentre ha l'amaro sapore dell'occasione persa per una Fiorentina che poteva portarsi a ridosso dell'Europa più nobile.

Dopo 141 partite Italiano per la prima volta conferma lo stesso 11 della gara precedente: Bonaventura e Arthur a centrocampo, il terzetto Nico Gonzalez, Beltran e Sottil alle spalle di Belotti, il grande ex fischiatissimo dai suoi ex tifosi. Juric ritrova Buongiorno al centro della difesa e avanza Rodriguez come esterno sinistro. Linetty vince il ballottaggio con Ricci. In attacco la solita coppia Zapata-Sanabria supportata da Vlasic. Pronti e via e il Toro perde subito un giocatore, quando al 9' Ilic è costretto a lasciare il campo molto dolorante per una distorsione al ginocchio sinistro con interessamento della rotula dopo un contrasto con Biraghi: al suo posto dentro Ricci. I granata approcciano meglio la gara e tra il 17' e il 21' costruiscono tre nitide palle gol: Zapata parte da centrocampo, vince il duello con Arthur, si accentra e conclude di destro alto di poco; poi Terracciano si distende per respingere la conclusione lenta ma angolata di Vlasic e infine Sanabria anticipa in area Kayode ma conclude a lato. Per il primo squillo della Fiorentina bisogna aspettre il 25', quando Biraghi trova Nico Gonzalez a centro area, colpo di testa che termina sul fondo alla sinistra di Milinkovic-Savic. Al 32' Sanabria si incarta in area dopo un errore di Ranieri e al 38' Zapata trova il gol con un potente destro dal limite: Marchetti inizialmente convalida, ma il Var lo richiama per una spinta con entrambe le mani del colombiano ai danni di Milenkovic. Gli animi si fanno incandescenti, l'arbitro perde il controllo e nel Ricci si fa cacciare per doppia ammonizione nel giro di due minuti tra il 55' e il 57': sacrosanto il primo giallo per una gomitata a Nico Gonzalez, severo il secondo, quando il centrocampista protesta dopo un fallo di Arthur. Nessun insulti e nessun gesto plateale, ma per Marchetti è sanzionabile con il cartellino. Juric è furibondo, come l'intera panchina del Toro.

Juric sacrifica Sanabria per rinforzare il centrocampo con Gineitis, mentre Italiano effettua due cambi: fuori Arthur e Beltran, piuttosto anonimi, e dentro Maxime Lopez e Barak. Grazie alla superiorità numerica nella ripresa è la Fiorentina a tenere in mano il pallino del gioco, ma il Torino non rinuncia a offendere e per poco al 52' non passa: grande contropiede di Gineitis, che poi serve Bellanova, destro sul primo palo respinto in angolo da Terracciano. Una piacevole sorpresa il 19enne lituano. Nico Gonzalez e compagni fanno fatica a trovare sbocchi, Buongiorno è un gigante in mezzo alla difesa, così Milinkovic-Savic rischia solo in un paio di occasioni: prima sul bel colpo di testa di Bonaventura, poi su una conclusione di Nico Gonzalez. Italiano si gioca anche le carte Ikoné e Nzola, ma senza fortuna. Un nervosissimo Juric battibecca con il collega nel finale, gli rivolge un brutto gesto e viene cacciato dal campo da Marchetti, la cui direzione di gara ha lasciato molto a desiderare. Vedi anche Serie A Torino-Fiorentina, tensione tra Italiano e Juric a fine partita: poi pace e abbraccio

LE PAGELLE

Gineteis 6,5 - Entra nella ripresa dopo l'espulsione di Ricci e risponde presente alla chiamata di Juric. Gran fisico e un buon sinistro, crea subito una buona occasione con una ripartenza sontuosa. A soli 19 anni dimostra grande carattere. Da tenere d'occhio.

Sanabria 5 - Gioca un solo tempo per motivi tecnici (l'espulsione di Ricci) ma in 45' combina davvero poco: non trova la porta al 21', spreca tutto dopo un errore di Ranieri. Giusto che a uscire sia lui e non Zapata.

Ricci 4,5 - Entra dopo soli 9' per l'infortunio di Ilic, ma la sua gara dura solo un tempo perché si becca due cartellini gialli in 2' in pieno recupero: nulla da eccepire sul primo (gomitata nel gioco aereo a Nico Gonzalez), fiscale e severo il secondo che lascia il Toro in 10 per tutta la ripresa.

Bonaventura 6,5 - Dopo l'ottima gara con la Lazio, anche stasera conferma di essersi lasciato alle spalle il brutto periodo. Sua l'occasione più ghiotta, un colpo di testa salvato da Milinkovic-Savic.

Arthur 5 - Dopo l'ottima prova con la Lazio, il brasiliano non si ripete. Arretra fino in difesa per impostare, ma non riesce mai a dettare i giusti tempi di gioco. Nel finale del primo tempo si becca il giallo in occasione dell'espulsione di Ricci e Italiano lo leva all'intervallo per evitare sorprese.

Belotti 5 - In un clima davvero ostile, con i suoi ex tifosi che lo fischiano ogni volta che tocca palla, il Gallo non riesce mai ad incidere. Un deciso passo indietro rispetto alle ultime uscite.

IL TABELLINO

TORINO-FIORENTINA 0-0

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 6,5; Djidji 6, Buongiorno 6,5, Masina 6; Bellanova 6, Vlasic 5,5, Linetty 6 (42' st Sazonov sv), Ilic sv (9' Ricci 4,5), Rodriguez 6; Sanabria 5 (1' st Gineitis 6,5), Zapata 6,5 (39' st Pellegri sv). A disp.: Gemello, Popa, Lazaro, Savva, Kabic, Okereke. All.: Juric 6

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6,5; Kayode 6, Milenkovic 6, Ranieri 5,5 (9' st Mandragora 6), Biraghi 6; Bonaventura 6,5 (40' st Nzola sv), Arthur 5 (1' st Maxime Lopez 5); Nico Gonzalez 6,5, Beltran 5 (1' st Barak 5,5), Sottil 5,5 (23' st Ikoné 5,5); Belotti 5. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Dodò, Faraoni, Parisi, Infantino, Duncan, Comuzzo. All.: Italiano 5,5

Arbitro: Marchetti

Marcatori: -

Ammoniti: Ranieri (F), Beltran (F), Ricci (T), Arthur (F), Barak (F)

Espulsi: Al 52' pt Ricci per doppia ammonizione

Note: Al 50' pt ammonito Juric (T) per proteste. Al 45' st ammonito Italiano (F) ed espulso Juric

LE STATISTICHE

• Nessuna formazione ha registrato più clean sheets del Torino in gare casalinghe nei top-5 campionati europei 2023/24 (nove - al pari di Bologna, Inter e Nizza).

• A partire dalla stagione 2000/01, solo contro la Lazio (14) il Torino ha impattato più gare che contro la Fiorentina in Serie A (12, come vs Milan).

• La Fiorentina ha pareggiato due trasferte di fila in Serie A (vs Empoli e Torino) per la prima volta dal maggio 2021 (tre vs Bologna, Cagliari e Crotone in quell’occasione – con Giuseppe Iachini in panchina).

• La Fiorentina ha raccolto appena 16 punti in queste prime 14 trasferte in Serie A (4V, 4N, 6P): l’ultima volta che i toscani avevano fatto peggio fuori casa a questo punto della stagione risaliva al 2020/21 (10 in quel caso – frutto di due vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte).

• La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime sei trasferte di Serie A (vs Monza e Torino) per la Viola tanti clean sheet quanti raccolti nelle precedenti 14 fuori casa nella competizione.

• Solo Inter e PSG (cinque entrambe) hanno concesso meno reti del Torino nella prima frazione di gioco nei top-5 campionati europei in corso (sei).

• Nelle ultime quattro stagioni in Serie A (dal 2020/21), solo Bologna e Hellas Verona (quattro entrambe) hanno ricevuto più cartellini rossi rispetto al Torino nella prima frazione di gioco nel torneo (tre, come Roma e Juventus).

• Antonio Sanabria ha giocato oggi la sua 100ª partita con il Torino in Serie A; dal suo esordio con i piemontesi nel massimo campionato (7 marzo 2021) è il giocatore granata ad avere realizzato il maggior numero di reti nel torneo (26).

• Giacomo Bonaventura ha tagliato oggi il traguardo delle 150 gare con la maglia della Fiorentina tra tutte le competizioni (31 delle quali in questa stagione).

• Pietro Pellegri ha raggiunto quota 50 presenze con la maglia del Torino tra tutte le competizioni – 21 in questa stagione.