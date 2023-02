Serie A, Torino-Cremonese 2-2: Juric resta alle spalle della Juve

TORINO-CREMONESE 2-2

Tsadjout e Valeri ribaltano il gol iniziale di Sanabria, poi ci pensa Singo a ristabilire la parità

Torino-Cremonese, le immagini del match



















1 di 11 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Finisce 2-2 Torino-Cremonese, posticipo della 23esima giornata di Serie A. I granata dominano nel primo tempo, ma la sbloccano solamente al 41’ grazie a un calcio di rigore procurato dal neo acquisto Ilic e trasformato da Sanabria, che non segnava all’Olimpico dal 23 gennaio 2022. Gli ospiti reagiscono nella ripresa, alzano il baricentro, trovano il pari al 54’, con un gran destro di Tsadjout e la ribaltano al 74’ con un missile dal limite dell’area di Valeri. Il Toro però non si arrende e al 79’ pesca il 2-2 con Singo, infrangendo il sogno della prima vittoria stagionale per i lombardi. Juric resta bloccato al nono posto a -1 dalla Juventus, che affronterà martedì prossimo nel derby della Mole.

LA PARTITA

Juric deve fare a meno di Vlasic e sceglie Karamoh per dare supporto a Sanabria davanti, mentre Ballardini recupera Okereke e lo schiera al fianco di Tsadjout nel suo 3-5-2. Il Toro parte forte, imponendo il proprio ritmo e il proprio palleggio agli avversari. Al 15’ la prima grande chance è per Sanabria, pescato in verticale da Miranchuk, ma Carnesecchi è perfetto in uscita e gli nega il gol allargando il piedone. I granata sono padroni del campo, le giocate tra le linee di Miranchuk mandano più volte in tilt la difesa lombarda, ma la stoccata decisiva verso la porta avversaria non arriva. Per sbloccare un match fin lì dominato occorre un episodio, che arriva al 41’: Ilic finisce a terra in piena area dopo un contatto con Sernicola, Camplone assegna il penalty (generoso) e Sanabria lo trasforma portando avanti i suoi e ritrovando il gol interno dopo oltre un anno.

A inizio ripresa Ballardini inserisce Afena-Gyan per Meité, optando per un più offensivo 3-4-3. La squadra risponde con un atteggiamento nettamente più coraggioso e al 54’ arriva il meritato 1-1: la difesa del Toro pasticcia un po’ su una rimessa lunga di Valeri, il pallone arriva a Tsadjout che si inventa un gran destro a giro che colpisce il palo lontano e si insacca alle spalle di Vanja. I granata accusano il colpo, sbandano più volte e al 74’ vengono puniti da un siluro di Valeri, che buca le mani al portiere granata e ribalta la partita. Lo shock scuote i padroni di casa, che cinque minuti dopo trovano il 2-2 al termine di una bella azione corale, finalizzata dal neo entrato Singo. L’ultima grande chance della serata è ancora per il Toro, ma sul colpo di testa di Sanabria è attento e bravo a respingere Carnesecchi.

LE PAGELLE

Sanabria 6,5 - Già dai primi minuti di gioco mette in mostra la propria voglia di spaccare la partita, il rigore gli dà una mano e gli permette di tornare a esultare davanti al proprio pubblico dopo una lunghissima astinenza.

Ilic 6 - Prima da titolare in campionato tra luci e ombre. Preciso e attento, ma poco intraprendente. Astuto quanto basta sul rigore che sblocca la partita.

Sernicola 6 - Spinge con grande continuità e generosità sulla destra, pur faticando a trovare qualche sbocco per concretizzare. Il fallo da rigore è più una furbizia di Ilic che un’ingenuità sua.

Tsadjout 6,5 - Fa un po’ fatica a tenere palla e far salire la squadra, ma vince molti duelli aerei e soprattutto segna lo splendido gol che rimette in pari il risultato.

IL TABELLINO

Torino-Cremonese 2-2

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6, Schuurs 5,5 (22' st Buongiorno 6), Rodriguez 6; Ola Aina 5,5 (22' st Singo 6,5), Linetty 6, Ilic 6 (45'+3 st Gineitis sv), Vojvoda 6 (45'+3 st Seck sv); Miranchuk 6,5; Karamoh 6 (22' st Radonjic), Sanabria 6,5.

Allenatore: Juric 6

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi 6; Ferrari 6 (41' st Lochoshvili sv), Bianchetti 6, Aiwu 5,5; Sernicola 6 (35' st Ghiglione 6), Pickel 6, Meité 5,5 (1' st Afena-Gyan 6), Benassi 5,5, Valeri 6,5; Okereke 5 (35' st Bonaiuto 6), Tsadjout 6,5 (23' st Ciofani 6).

Allenatore: Ballardini 6

Arbitro: Camplone

Marcatori: 41' rig. Sanabria (T), 9' st Tsadjout (C), 29' st Valeri (C), 34' st Singo (T)

Ammoniti: Ola Aina (T), Sanabria (T), Vojvoda (T), Bonaiuto (C)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- La Cremonese non ha vinto nessuna delle ultime 30 partite disputate in Serie A (11N, 19P); nessuna squadra ha mai registrato una striscia senza successi più lunga nella massima serie a girone unico (dal 1929/30) - 30 anche per l’Ancona tra il 1993 e il 2004.

- La Cremonese non ha vinto nessuna delle prime 23 partite giocate in questo campionato. Prima dei grigiorossi, solo due squadre avevano disputato le prime 23 gare stagionali in Serie A senza ottenere nemmeno un successo: il Varese nel 1971/72 e l’Ancona nel 2003/04.

- Antonio Sanabria ha segnato il 5° gol in questa Serie A, il primo realizzato in gare casalinghe; l’attaccante non andava a bersaglio in gare interne della massima serie da 393 giorni. (v Sassuolo il 23 gennaio 2022).

- Stephane Singo ha segnato il primo gol in questa Serie A; il calciatore dei granata non andava a bersaglio nel torneo dal 15 gennaio 2022 (v Sampdoria).

- Tra i difensori di questa Serie A che hanno sia segnato che realizzato almeno un assist, solo Udogie e Doig (entrambi classe 2002) sono più giovani di Stephane Singo (classe 2000 – un gol e un assist).

- Solo l’Empoli (10) ha pareggiato più partite rispetto alla Cremonese (nove, al pari di Lecce e Udinese) in questa Serie A.

- Il Torino ha pareggiato cinque delle ultime nove gare di Serie A (2V, 2P), tanti pari quanti quelli ottenuti nelle precedenti 24 gare della competizione.

- La Cremonese subisce gol da nove partite di fila in Serie A; l’ultima volta che ha registrato una striscia più lunga in massima serie è stata tra gennaio e maggio 1992 (17 partite consecutive con reti subite in quel caso).

- Frank Tsadjout ha realizzato il primo gol in Serie A alla nona presenza nel torneo; l’attaccante non andava a bersaglio tra Serie A e Serie B dal sei maggio 2022 in cadetteria con l’Ascoli (v Ternana).

- Emanuele Valeri ha segnato il secondo gol in Serie A, il precedente, sempre in trasferta, contro l’Atalanta l’11 settembre 2022.

- Antonio Sanabria ha realizzato contro la Cremonese il primo gol su calcio di rigore in Serie A.

- La Cremonese ha subito cinque reti su calcio di rigore in questa Serie A; solo Salernitana e Bologna (entrambe sei) ne hanno subito di più rispetto ai grigiorossi nel torneo in corso.

- Il Torino ha fatto registrare il 61.9% di possesso palla nel primo tempo contro la Cremonese, percentuale più alta rispetto a qualsiasi altra prima frazione disputata dai granata in questa Serie A.