Serie A: Torino-Como 1-0, i granata tornano alla vittoria con Njie

Vanoli ritrova Maripan dopo la squalifica e il centrale cileno è l'unico cambio rispetto agli 11 partiti con il Cagliari. È Vojvoda a fargli spazio, con Walukiewicz che prende il suo posto in campo come esterno destro. Fabregas adatta Goldaniga come terzino destro al posto dell'infortunato Van der Brempt e per il resto si affida ai soliti, con Cutrone terminale d'attacco e la stellina Nico Paz alle sue spalle. Allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena un primo tempo con davvero poche emozioni, che conferma il momento no del Toro, mentre il Como gioca meglio senza il fardello di dover vincere per forza e si fa preferire in quanto a manovra di gioco. E', così, dei lariano l'occasione più nitida, quando Fadera ruba palla a Coco ma si fa murare da Milinkovic-Savic in uscita (24'). I granata non riescono mai a innescare le punte e nell'unica occasione in cui Adams viene lanciato in profondità batte Audero ma dopo essere partito in fuorigioco. Il Como è ben messo in campo e va un po' in difficoltà solo nei minuti che sono costretti a giocare in 10 per l'infortunio muscolare a Sergi Roberto. A fine primo tempo il possesso palla dei ragazzi di Fabregas è del 70%, un dato che spiega chiaramente quale sia stata la squadra a fare la partita.