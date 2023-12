Serie A, Torino-Atalanta 3-0: Zapata e Sanabria puniscono una Dea irriconoscibile

TORINO-ATALANTA 3-0

I nerazzurri affondano all'Olimpico-Grande Torino, pagando l'assenza di Scamacca e non rendendosi mai pericolosi. A segno anche Sanabria su rigore

Il Toro travolge l'Atalanta: l'ex Zapata scatenato



























L'infortunio di Gianluca Scamacca, che tornerà nel 2024, si fa subito sentire per un'Atalanta irriconoscibile. La Dea affonda contro il Torino, con Ivan Juric a battere nettamente il suo maestro Gian Piero Gasperini: è 3-0 all'Olimpico Grande Torino, con la doppietta di Duvan Zapata (22' e 95') e il rigore di Sanabria (55') a far scivolare i nerazzurri all'ottavo posto. Delude Scalvini, mentre il Toro festeggia nel migliore dei modi il suo 117° compleanno.

LA PARTITA

Il Torino festeggia nel migliore dei modi il suo 117° compleanno, affondando un'Atalanta irriconoscibile: è 3-0 all'Olimpico-Grande Torino e il regalo migliore lo porta Duvan Zapata, autore di una prova sontuosa contro la sua ex squadra. Ritmi altissimi nei primi minuti, col pressing della Dea e il primo squillo di Vojvoda per i granata. Gasperini perde Djimsiti al 19' e ridisegna ancora la sua difesa, con l'ingresso di Bakker e l'arretramento di Ruggeri nel pacchetto arretrato, che comprende anche l'adattato de Roon. La retroguardia nerazzurra non è abituata a questo assetto e viene punita al 22', col più classico dei gol dell'ex: Vlasic pesca Duvan Zapata, che approfitta di un errore in marcatura di Scalvini per segnare alla "sua" Atalanta. Il secondo gol in Serie A del colombiano porta avanti il Toro, che rischia solo in un'occasione: De Ketelaere, il riferimento avanzato di Gasp, si libera e Milinković-Savić devia con successo. Nel finale di tempo emergono tutti i problemi della Dea, che non riesce a sfondare a centrocampo ed è troppo "leggera" davanti e sugli esterni: si rende pericoloso solo il Toro, ma permane l'1-0 al riposo.

Gasperini reagisce con due cambi, inserendo Holm e Muriel, ma la reazione che si aspettava non arriva: il Toro domina e trova il 2-0 su rigore con Sanabria al 55'. Un penalty che viene guadagnato da Buongiorno, trattenuto da Scalvini, e che indirizza definitivamente la gara. Per mezz'ora c'è solo il Toro in campo, con Ilic vicino al tris e la parata in due tempi di Musso, poi l'Atalanta squilla con Pasalic e Miranchuk: risponde presente Milinković-Savić. Nel complesso sono i granata a meritare il gol e al 95' arriva la sentenza definitiva: Vlasic ispira Zapata, Scalvini difende ancora malissimo e Duvan firma la sua doppietta. Il Torino vince 3-0 e Juric batte Gasperini per la seconda volta in carriera: ora i granata chiudono la top-10 della Serie A con 19 punti, alle spalle di Atalanta e Lazio (20) ed a -3 dall'Europa. Sconfitta meritata per i nerazzurri, irriconoscibili e disastrosi in difesa.

LE PAGELLE

Duvan Zapata 7.5 - Vince ogni singolo duello contro Scalvini e la difesa avversaria, in una prestazione da manuale del centravanti. Alza il baricentro del Torino con le sponde, dialoga alla perfezione con Vlasic e segna due reti. Se la sua intenzione era di far vedere a Gasperini cosa aveva perso con la sua cessione, ci riesce al 100%.

Vlasic 7 - Domina sulla trequarti contro un'Atalanta inerme. Serve gli assist per le reti di Duvan Zapata ed è il migliore in una ripresa che vede giocare solo il Toro. Prestazione a tutto campo per l'ex West Ham.

Buongiorno 6.5 - Dominante contro De Ketelaere, Lookman e Miranchuk. Se il trio non riesce a rendersi pericoloso, il merito è del difensore della Nazionale. La sua prestazione totale si completa con un paio di sovrapposizioni "alla Theo" e il rigore guadagnato per il 2-0.

Koopmeiners 6 - Nel caos dell'Atalanta che affonda a Torino, con una prestazione da dimenticare in ogni fase del match, è l'unico a salvarsi. Nella ripresa fa tutto lui: difende, imposta e prova a rilanciare l'azione. Ma, eccezion fatta per un buon Pasalic, predica nel deserto.

De Ketelaere 5 - Gasperini gli affida la posizione di centravanti lasciata vacante dall'assenza di Scamacca, ma il belga delude: un solo squillo e troppi palloni persi. Inizia malissimo nella ripresa, con un atteggiamento molle e svogliato, e viene sostituito.

Scalvini 4 - Assolutamente irriconoscibile in questa gara. Perde la protezione di Djimsiti e si ritrova a guidare un reparto improvvisato con de Roon e Ruggeri, affondando completamente. Sbaglia la marcatura sui gol di Duvan, che lo batte regolarmente. E causa il rigore del raddoppio con una trattenuta sciocca.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-1-2) - Milinković-Savić 6; Tamèze 6, Buongiorno 6.5, Rodríguez 6; Bellanova 6.5 (46' st Djidji sv), Linetty 6.5 (38' st Ricci sv), Ilic 6.5, Vojvoda 6; Vlasic 7; Zapata 7.5, Sanabria 6.5 (38' st Karamoh sv). All. Juric. A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Lazaro, Seck, Gineitis, Savva, Soppy.

ATALANTA (3-4-2-1) - Musso 6; Scalvini 4, Djimsiti 6 (19' Bakker 5), de Roon 5.5; Hateboer 5 (1' st Holm 5.5), Ederson 5, Koopmeiners 6, Ruggeri 5.5; Miranchuk 5.5 (46' st Adopo sv), Lookman 5 (1' st Muriel 5); De Ketelaere 5 (12' st Pasalic 6). All. Gasperini. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Zortea, Kolasinac, Bonfanti, Mendicino, Zappacosta, Cissé.

Arbitro: Piccinini.

Marcatori: 22' Zapata (T), 10' st Sanabria rig. (T), 50' st Zapata (T).

Ammoniti: Linetty (T), Scalvini (A), Buongiorno (T), de Roon (A).

LE STATISTICHE DI TORINO-ATALANTA

Da quando ha segnato il suo primo gol contro l'Atalanta (marzo 2015), solo Gonzalo Higuaín ed Edin Dzeko (entrambi nove) hanno segnato più gol di Duván Zapata (sette) contro i nerazzurri in Serie A.

Gian Piero Gasperini ha perso 14 match di Serie A in un anno solare alla guida di una singola squadra per la prima volta dal 2015 con il Genoa (16 in quel caso).

Duván Zapata non segnava una doppietta in Serie A dall'11 aprile 2021 in Fiorentina-Atalanta.

Antonio Sanabria ha realizzato quattro gol contro l’Atalanta in Serie A, contro nessun’altra squadra ha fatto meglio nella massima serie (quattro reti anche contro il Sassuolo).

L’Atalanta ha perso una partita con tre gol di scarto in Serie A per la prima volta da dicembre 2021 (Atalanta-Roma 1-4).

Solo contro il Sassuolo (nove) Duván Zapata ha realizzato più gol che contro l’Atalanta in Serie A (sette).

Era dal marzo 2023 che l’Atalanta non infilava quattro gare consecutive senza vittorie in Serie A (quattro anche in quel caso).

Il Torino ha vinto due partite in casa di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2022 (contro Milan e Sampdoria).

Duván Zapata ha realizzato quattro gol in questo campionato, il doppio di quelli segnati nella scorsa stagione in Serie A (due in 25 presenze).

L’Atalanta ha perso tre delle ultime quattro partite in Serie A (1N), tante sconfitte quante quelle registrate nelle 11 gare precedenti (7V, 1N).

Nikola Vlasic ha servito due assist in una partita per la seconda volta in Serie A (la prima lo scorso maggio contro lo Spezia), l’Atalanta è la squadra contro cui ha partecipato a più gol nella massima serie (tre).

Duván Zapata ha realizzato sei gol nelle sue ultime sei partite contro l’Atalanta in Serie A.

Il Torino ha segnato un gol su rigore in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (Sanabria contro la Cremonese).

Era da settembre 2019 che il Torino non vinceva contro l’Atalanta in Serie A (3-2 in quel caso).

100ª presenza per Koffi Djidji con la maglia del Torino in tutte le competizioni.