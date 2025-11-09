Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
LA PRESENTAZIONE

Serie A: tocca a Napoli, Roma e Inter

Dopo il pareggio del Milan, scendono in campo le altre top della classifica: è sfida a Bologna, Udinese e Lazio

09 Nov 2025 - 08:40
© Getty Images

© Getty Images

La Serie A si prepara all'ultimo giorno di campionato prima della sosta. Dopo i pareggi di Milan e Juve, tocca alla capolista Napoli, impegnata sul difficile campo del Bologna. Conte vuole arrivare all'ultima pausa del 2025 in vetta, obiettivo che sognano però anche la Roma, che all'Olimpico riceve l'Udinese, e l'Inter, che ospita la Lazio. La domenica si apre con Atalanta-Sassuolo, in Genoa-Fiorentina debuttano De Rossi (squalificato) e Vanoli.

CACCIA AL PRIMO POSTO PER CONTE, GASPERINI E CHIVU
Il pareggio del Milan ha lasciato in vetta e senza giocare il Napoli, che ora può andare a +3 sui rossoneri e soprattutto garantirsi il primo posto in solitaria alla sosta. Impresa decisamente non scontata, però, perché Conte, reduce dagli 0-0 con Como in Serie A ed Eintracht in Champions, fa visita a un Bologna che in casa con le big non sbaglia e che al Dall'Ara non perde dal 3-1 di fine 2024/2025 col Genoa. I campioni d'Italia vanno a caccia del gol perduto e lo faranno ancora con Hojlund, Neres ed Elmas, recuperando Rrahmani in difesa.

A voler passare la sosta in vetta sono però anche Roma e Inter. Gasperini, dopo il ko col Milan e il 2-0 a Glasgow coi Rangers in Europa League, riceve all'Olimpico l'Udinese dell'ex Zaniolo, lo scorso anno decisivo ma con la maglia dell'Atalanta. Giallorossi senza Dybala ma con Soulé, a segno in Scozia, e Dovbyk. L'ultimo match prima della sosta, invece, è a San Siro: un Inter-Lazio che non rievoca dolci ricordi ai nerazzurri, beffati al 90' da Pedro nell'ultimo 2-2 che decise, di fatto, lo Scudetto. Potrebbe rivedersi dal 1' Thuram, rientrato per qualche minuto in Champions nella non esaltante sfida col Kairat: il tecnico si è fatto sentire dopo il 2-1 risicato coi kazaki, c'è da attendersi un'Inter feroce. Sarri ancora con Dia e senza Romagnoli.

SI PARTE CON ATALANTA-SASSUOLO, POI DEBUTTANO DE ROSSI E VANOLI
La domenica di Serie A parte con il lunch match della New Balance Arena: l'Atalanta di Juric, reduce dall'1-0 al 90' in Champions a Marsiglia, ospita il Sassuolo con l'obiettivo di riscattare il primo ko in campionato arrivato a Udine. Possibile spazio dal primo minuto per Krstovic, confermato il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté tra le fila dei neroverdi.

Alle 15, in contemporanea con Bologna-Napoli, c'è pure un interessantissimo Genoa-Fiorentina, che non è solo, incredibile ma vero, uno scontro diretto in fondo alla classifica, ma è anche il match di debutto per De Rossi e Vanoli. L'ex Spal e Roma, squalificato, sarà in tribuna: l'esordio a tutti gli effetti in panchina ci sarà dunque a Cagliari dopo la sosta, ma la sua gestione è già iniziata. Subito pronto a invertire la rotta, invece, l'ex Venezia e Torino: la Viola, ultima, deve fare risultati il prima possibile.

serie a
napoli
inter

Ultimi video

01:37
Domani Roma-Udinese

Domani Roma-Udinese

00:55
MCH AMBURGO-BORUSSIA D. MCH

Il Borussia ci spera ma viene raggiunto dall'Amburgo

01:26
MCH HOFFENHEIM-LIPSIA MCH

Se il Bayern non sorride, il Lipsia piange: sconfitto dall'Hoffenheim"

01:41
MCH RACING-DEFENSA Y JUSTICIA 1-0 MCH

Il Racing del presidente Milito batte il Defensa e vola verso i playoff

01:14
MCH UNION BERLINO-BAYERN MCH

Il Bayern perde punti per la prima volta ma che gol Luis Diaz!

02:16
DICH GABBIA DA MIX POST PARMA-MILAN 8/11 DICH

Gabbia: "Abbiamo lasciato già troppi punti in partite così"

01:31
DICH PELLEGRINO DA MIX POST PARMA-MILAN 8/11 DICH

Pellegrini: "L'immagine che mi tengo è quella del Parma del secondo tempo"

02:16
DICH BARONI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Baroni: "Un bel piglio, un bel secondo tempo, quasi la vinciamo"

02:57
DICH SPALLETTI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Spalletti: "1000 punti in carriera? Contano i prossimi tre"

02:10
DICH LAZARO DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Lazaro: "Questo punto fa vedere che siamo sulla strada giusta"

02:34
DICH DI GREGORIO DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Di Gregorio: "Peccato, ci tenevamo a vincere"

00:46
DICH GROSSO PRE ATALANTA DICH

Grosso: "Servirà una prestazione collettiva e anche fortuna"

00:38
DICH JURIC PRE SASSUOLO DICH

Juric: "Bravisismi a Marsiglia, ma ora dobbiamo continuare su questa strada"

01:29
CONFERENZA STAMPA SARRI SRV

Sarri: "Per battere l'Inter servono 25 giocatori folli"

01:14
I convocati di Gattuso

I convocati di Gattuso

01:37
Domani Roma-Udinese

Domani Roma-Udinese

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:31
Parma, tegola Suzuki: frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide
09:13
Genoa-Fiorentina, sfida tra i subentrati De Rossi e Vanoli: l'ultima volta nel 2007
23:34
Parma, Cuesta: "Abbiamo messo in campo il cuore"
23:32
Milan, Gabbia: "Buttato via due punti, non per la prima volta"
23:22
Parma, Delprato: "Risultato giusto, sul gol ci ho creduto"