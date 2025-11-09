Serie A: tocca a Napoli, Roma e Inter

CACCIA AL PRIMO POSTO PER CONTE, GASPERINI E CHIVU

Il pareggio del Milan ha lasciato in vetta e senza giocare il Napoli, che ora può andare a +3 sui rossoneri e soprattutto garantirsi il primo posto in solitaria alla sosta. Impresa decisamente non scontata, però, perché Conte, reduce dagli 0-0 con Como in Serie A ed Eintracht in Champions, fa visita a un Bologna che in casa con le big non sbaglia e che al Dall'Ara non perde dal 3-1 di fine 2024/2025 col Genoa. I campioni d'Italia vanno a caccia del gol perduto e lo faranno ancora con Hojlund, Neres ed Elmas, recuperando Rrahmani in difesa.



A voler passare la sosta in vetta sono però anche Roma e Inter. Gasperini, dopo il ko col Milan e il 2-0 a Glasgow coi Rangers in Europa League, riceve all'Olimpico l'Udinese dell'ex Zaniolo, lo scorso anno decisivo ma con la maglia dell'Atalanta. Giallorossi senza Dybala ma con Soulé, a segno in Scozia, e Dovbyk. L'ultimo match prima della sosta, invece, è a San Siro: un Inter-Lazio che non rievoca dolci ricordi ai nerazzurri, beffati al 90' da Pedro nell'ultimo 2-2 che decise, di fatto, lo Scudetto. Potrebbe rivedersi dal 1' Thuram, rientrato per qualche minuto in Champions nella non esaltante sfida col Kairat: il tecnico si è fatto sentire dopo il 2-1 risicato coi kazaki, c'è da attendersi un'Inter feroce. Sarri ancora con Dia e senza Romagnoli.



SI PARTE CON ATALANTA-SASSUOLO, POI DEBUTTANO DE ROSSI E VANOLI

La domenica di Serie A parte con il lunch match della New Balance Arena: l'Atalanta di Juric, reduce dall'1-0 al 90' in Champions a Marsiglia, ospita il Sassuolo con l'obiettivo di riscattare il primo ko in campionato arrivato a Udine. Possibile spazio dal primo minuto per Krstovic, confermato il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté tra le fila dei neroverdi.



Alle 15, in contemporanea con Bologna-Napoli, c'è pure un interessantissimo Genoa-Fiorentina, che non è solo, incredibile ma vero, uno scontro diretto in fondo alla classifica, ma è anche il match di debutto per De Rossi e Vanoli. L'ex Spal e Roma, squalificato, sarà in tribuna: l'esordio a tutti gli effetti in panchina ci sarà dunque a Cagliari dopo la sosta, ma la sua gestione è già iniziata. Subito pronto a invertire la rotta, invece, l'ex Venezia e Torino: la Viola, ultima, deve fare risultati il prima possibile.