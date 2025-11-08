Milan, Gabbia: "Buttato via due punti, non per la prima volta"

Il Milan ha buttato via due punti a Parma e Matteo Gabbia non nasconde la delusione. "Siamo delusi perché abbiamo buttato via due punti. E siamo consapevoli che non sono i primi in questa stagione. Dobbiamo cercare di lavorare ed essere più attenti quando prepariamo queste partite. Dobbiamo cercare di fare qualcosa in più", ha detto il difensore rossonero a Sky. Sulle difficoltà con le piccole: "E' spesso una questione di attenzione, dobbiamo giocare con più attenzione. Il mister ci ha detto che dobbiamo rimanere sempre uniti. Ci siamo riusciti contro squadre importanti, meno con le piccole. Dobbiamo imparare da queste serata, ma dobbiamo farlo in fretta perché non possiamo buttare via altri punti".