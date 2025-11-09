Logo SportMediaset

Genoa-Fiorentina, sfida tra i subentrati De Rossi e Vanoli: l'ultima volta nel 2007

09 Nov 2025 - 09:13

De Rossi e Vanoli, i due subentrati sulle panchine di Genoa e Fiorentina, si incontreranno nella sfida salvezza del Ferraris. L'ultima volta che i tecnici che hanno sostituito un collega esonerato si sono ritrovati contro nella gara successiva risaliva alla 26a del campionato 2006/07. Al termine della giornata precedente il Cagliari aveva perso 0-2 contro la Lazio ed esonerò Franco Colomba per riprendere Marco Giampaolo, mentre il Torino uscì sconfitto dalla trasferta a Verona contro il Chievo e Zaccheroni dovette lasciare il posto a De Biasi. La settimana dopo Cagliari e Torino si sfidarono e a vincere furono i rossoblù per 1-0.

