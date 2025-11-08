Logo SportMediaset

Calcio

Parma, Cuesta: "Abbiamo messo in campo il cuore"

08 Nov 2025 - 23:34

"Loro sono stati bravi a muoversi, abbiamo fatto fatica a prenderli. L'importante è il cuore abbiamo messo in campo, l'atteggiamento è la cosa più importante". Carlos Cuesta, tecnico del Parma, è orgoglioso dei suoi dopo il pari in rimonta col Milan: "Abbiamo sistemato quello che non è andato bene nel primo tempo. Volevamo essere più aggressivi e dominanti nella metà campo avversaria, così siamo stati più pericolosi. Nel finale abbiamo preso qualche ripartenza. Ci sono stati alti e bassi. Andiamo avanti a lavorare per migliorare". "Prendiamo quello che di positivo abbiamo fatto stasera - ha aggiunto il tecnico degli emiliani - I ragazzi si stanno adattando velocemente e anche io cerco di adattarmi rapidamente. Per noi l'età non dev'essere un limite e dobbiamo usare tutti gli aspetti positivi, quindi l'entusiasmo e l'energia".

