Serie A: super Koopmeiners riporta l’Atalanta in Europa League, il Bologna passa a Lecce

SERIE A

La squadra di Gian Piero Gasperini travolge il Monza 5-2 e chiude la stagione al quinto posto, finisce 2-3 la sfida del Via del Mare

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini travolge il Monza 5-2 nella 38esima giornata di Serie A e chiude il proprio campionato al quinto posto, conquistando l’accesso alla prossima Europa League. Mattatore di serata Teun Koopmeiners, autore di una tripletta. Festeggia anche il Bologna che espugna il Via del Mare 3-2. Lecce avanti con Banda, Arnautovic e Zirkzee la ribaltano nella ripresa prima del pareggio di Oudin. Nel recupero Ferguson chiude i conti.

Basta un tempo all'Atalanta di Gian Piero Gasperini per blindare il quinto posto in classifica e regalarsi un gradito ritorno in Europa. Contro un Monza sazio e che nulla più ha da chiedere alla propria stagione, i nerazzurri si impongono 5-2, trascinati da un Teun Koopmeiners tornato a esprimersi sui livelli di inizio stagione. Al 12' l'olandese, sapientemente imbeccato da Maehle, svetta tra Pessina e Carlos Augusto e piega le mani di un Di Gregorio impreciso. Nel recupero del primo tempo, il numero 7 si ripete ribadendo in rete una sua stessa conclusione, ancora una volta ispirato da un altro assist del coriaceo Maehle. Nella ripresa, Colpani, il migliore tra le fila del Monza, prova a riaprire i conti con un eurogol al 52', ma a rimettere le cose a posto per i padroni di casa ci pensa lo sciagurato ingresso di Marlon, che dopo appena due minuti lascia i brianzoli in 10 per una sbracciata (a dire il vero nemmeno così evidente) ai danni di Koopmeiners. In superiorità numerica i nerazzurri dilagano: Hojlund e ancora Koopmeiners allungano le distanze prima della rete del 4-2 siglata dell’ex Petagna. A chiudere i conti è Luis Muriel che, in pieno recupero, serve il pokerissimo.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-3): Sportiello 5,5 (43' st Rossi sv); Toloi 6, Djimsiti 6, Scalvini 6 (15' st Okoli 6); Maehle 7, de Roon 6,5, Ederson 6 (43' st De Nipoti sv), Zappacosta 6,5; Koopmeiners 9, Pasalic 5 (15' st Lookman 6), Hojlund 7 (38' st Muriel 7). A disposizione: Musso, Colombo, Bernasconi, Mendicino, Palestra, Del Lungo, Regonesi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MONZA (3-4-3): Di Gregorio 5,5, Izzo 5 (24' st Marlon 4), Pablo Marì 5,5, Caldirola 5, Ciurria 5 (38' st Antov sv), Pessina 6, Rovella 5,5, Carlos Augusto 6, Colpani 7 (24' st Birindelli 6), Caprari 6 (37' st Machin sv), Mota Carvalho 5 (17' st Petagna 6). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Sensi, Ranocchia, D’Alessandro, Vignato. Allenatore: Raffaele Palladino.

Arbitro: Marco Di Bello

Marcatori: 12', 46', 34' st Koopmeiners (A), 6' st Colpani (M), 29' st Hojlund (A), 36' st Petagna (M), 47 st' Muriel (A)

Ammoniti: Rovella (M), Izzo (M), Toloi (A)

Espulsi: Gian Piero Gasperini (A), Marlon (M)

LE STATISTICHE DI ATALANTA-MONZA

• Solo Erling Haaland (quattro) ha realizzato più triplette di Teun Koopmeiners (due) tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei.

• Luis Muriel (26) è diventato in solitaria il giocatore con più gol dalla panchina in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (superato Alessandro Matri, a 25).

• Dopo il successo contro il Monza nella gara d’andata di campionato (2-0 con gol di Rasmus Højlund e autorete di Marlon), l’Atalanta ha vinto entrambi i primi due incontri di Serie A contro una singola squadra lombarda per la prima volta nella sua storia.

• Dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti otto gare di campionato (5V,3N), il Monza ha perso gli ultimi due incontri del torneo in corso (contro Lecce e Atalanta – oggi) per la prima volta da febbraio 2023 (1-0 v Milan e 3-0 v Salernitana in quel caso).

• Andrea Petagna ha realizzato sei contro l’Atalanta in Serie A (due gol in più che contro qualsiasi altra avversaria nel massimo campionato).

• Con il gol odierno, Andrea Colpani è salito a quota quattro reti in questo campionato; il classe ’99 è a meno uno dal suo record di marcature stagionali realizzate in un singolo torneo (cinque - con il Monza in Serie B nel 2021/22).

• Primo assist per Dany Mota in Serie A; infatti, era dal 29 maggio 2022 (v Pisa in Serie B – due in quel caso) che il portoghese non forniva un passaggio vincente in campionato.

• Teun Koopmeiners è uno dei tre centrocampisti ad aver realizzato più di una marcatura multipla in questo campionato (due, al pari di Sergej Milinkovic-Savic e Adrien Rabiot) – dopo la tripletta registrata contro il Torino, il 1° settembre 2022.

• Era dalla penultima ultima gara del girone di andata (v Salernitana, il 15 gennaio scorso) che l’Atalanta non realizzava almeno due gol nel primo tempo di gioco in questo campionato.

• Con i due assist odierni, Joakim Maehle è salito a quota tre passaggi vincenti in questo campionato (tutti al GEWISS stadium); il danese ha così superato il suo record di assist in una singola stagione di Serie A stabilito con i nerazzurri nel 2020/21 (due).

• Tra i giocatori nati dal 2003 in avanti, solo Elye Wahi (19 con il Montpellier) e Jamal Musiala (12 con il Bayern Monaco) hanno segnato più reti di Rasmus Højlund (nove) nei cinque principali campionati europei 2022/23.

• Teun Koopmeiners (1998) è il centrocampista più giovane ad aver realizzato almeno otto gol in questo campionato (10).

• Davide Zappacosta taglia oggi il traguardo delle 200 presenze nei cinque maggiori campionati europei - 84 delle quali con l’Atalanta in Serie A.

• Gianluca Caprari ha raggiunto oggi le 250 presenze in Serie A (37 delle quali con la maglia del Monza): il classe ’93 ha finora preso parte a sette gol in questo campionato (cinque reti e due assist).

LECCE-BOLOGNA 2-3

Al Via del Mare è grande la voglia di festeggiare una salvezza conquistata grazie alla vittoria all'ultimo respiro sul campo del Monza di una settimana fa ed è proprio il calore del pubblico salentino a dare una spinta in più agli uomini di Baroni contro un Bologna a caccia del record di punti in Serie A. Dopo 17 minuti, su assist di un ispirato Strefezza, è Banda a sbloccare il risultato con una conclusione dal limite dell'area che non dà scampo a un incolpevole Skorupski. La reazione immediata degli uomini di Thiago Motta arriva con il gol del pareggio di Arnautovic, che viene però annullato dopo un check del Var per la posizione di fuorigioco di Orsolini. Nella ripresa succede di tutto: Arnatuovic, questa volta in maniera regolare, sigla l'1-1 al 58', che sembra indirizzare la sfida verso un pareggio che soddisfa entrambe. All'81', però, il neoentrato Zirkzee ribalta il risultato su assist di Pyythia. I padroni di casa si gettano a capofitto in avanti e 2 minuti dal 90esimo trovano il pareggio con un super gol di Oudin. Partita finita si potrebbe pensare… E invece, all'ultimo respiro, è Ferguson a gelare il Via del Mare con il gol del definitivo 2-3, che porta i rossoblù a quota 54 punti in classifica, record per gli emiliani nella propria storia in Serie A.

IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6, Baschirotto 6, Umtiti 6,5 (45' st Romagnoli sv), Gallo 6 (24' st Pezzella 5,5); Blin 6 (45' st Persson sv), Hjulmand 6, Oudin 6,5; Strefezza 7, Colombo 5 (1' st Ceesay 6), Banda 7 (10' st' Maleh 6). A disposizione: Bleve, Brancolini, Pongracic, Askildsen, Tuia, Helgason, Gonzalez, Ceccaroni, V. Cassandro. Allenatore: Marco Baroni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 5 (29' st De Silvestri 6), Bonifazi 5,5, Lucumi 6, Cambiaso 6; Medel 6 (16' st Pyythia 6), Moro 5,5; Orsolini 6 (16' st Sansone 6), Aebischer 5, Barrow 6 (16' st Ferguson 6,5); Arnautovic 7 (29' st Zirkzee 6,5). A disposizione: Bardi, Ravaglia, Sosa, Lykogiannis. Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Marco Piccinini

Marcatori: 17' Banda (L), 14' st Arnautovic (B), 36' st Zirkzee (B), 43' st Oudin (L), 52' st Ferguson (B)

Ammoniti: Posch (B), Pezzella (L), Aebischer (B), Zirkzee (B)

LE STATISTICHE DI LECCE-BOLOGNA

• Il Bologna ha raccolto 54 punti in questa Serie A, record per il club rossoblù nell’era dei tre punti a vittoria.

• Il Bologna – 53 gol in questo campionato – ha realizzato per la terza volta nelle ultime quattro stagioni di Serie A più di 50 reti (51 nel 2020/21, 52 nel 2019/20) dopo che, nell’era dei tre punti a vittoria, ci era riuscito solo nel 1997/98 (55).

• Il Lecce non perdeva un match di Serie A subendo almeno tre gol da agosto 2020 (3-4 vs Parma).

• Lameck Banda ha segnato contro il Bologna il suo secondo gol in Serie A; il primo da titolare, il primo in casa e il primo nel corso del primo tempo.

• Gabriel Strefezza (otto reti e quattro assist nel campionato in corso) è diventato il primo giocatore straniero del Lecce a partecipare ad almeno 12 marcature in una singola stagione di Serie A da Luis Muriel nel 2011/12 (12 anche per il colombiano).

• Marko Arnautovic (10 gol in questo campionato) è diventato il primo giocatore straniero del Bologna ad andare in doppia cifra di reti in due stagioni di fila in Serie A da Julio Cruz nel biennio 2001/02 - 2002/03.

• Marko Arnautovic (10 gol in questa Serie A e 14 nella precedente) ha segnato almeno 10 gol in due stagioni di fila nei top-5 campionati europei per la seconda volta in carriera – la prima nel periodo 2017-2019 (in Premier League con il West Ham).

• Tra gli attaccanti di questo campionato, solo Khvicha Kvaratskhelia (10), ha servito più assist di Musa Barrow (otto).

• Musa Barrow per la seconda volta ha fornito otto passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A (otto anche nel 2020/21).

• Remì Oudin ha segnato tre gol nelle ultime quattro presenze in Serie A, dopo che non ne aveva realizzato nemmeno uno nelle prime 27 gare giocate nella competizione.

• Lewis Ferguson ha realizzato sette reti in questo campionato (due vs Lecce); l’ultimo centrocampista ad aver fatto meglio alla sua prima stagione col Bologna nella massima serie è stato Blerim Dzemaili (otto nel 2016/17).

• Wladimiro Falcone ha collezionato contro il Bologna la sua 50ª partita in Serie A.