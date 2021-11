Serie A, Spezia-Torino 1-0: un siluro di Sala condanna Juric

SPEZIA-TORINO 1-0

Al Picco basta la rete del centrocampista dalla distanza, liguri a quota 11 punti in classifica

Nel secondo anticipo della 12a giornata di Serie A, lo Spezia ha battuto 1-0 in casa il Torino tornando al successo dopo tre giornate. Partita chiusa al Picco e avara di occasioni da gol, sbloccata da una prodezza di Sala al 58' con un destro dalla distanza che ha sorpreso Milinkovic-Savic. La reazione granata non è arrivata, limitandosi solamente a un diagonale di Sanabria. Per lo Spezia di Motta scatto salvezza a quota 11 punti. Spezia-Torino: le foto dal Picco





















































LA PARTITA

E' servito un lampo al Picco per sbloccare una partita con un equilibrio difficile da scalfire. Fortuna per Thiago Motta e il suo Spezia, il jolly tecnico è stato pescato da Jacopo Sala che a inizio ripresa ha trovato il destro vincente dalla distanza da tre punti che ha lasciato di sasso sia Milinkovic-Savic che tutto il Torino. Con questo successo i liguri salgono a quota 11 punti lasciando la zona retrocessione ai cugini del Genoa, mentre i granata di Juric lontano da casa proprio non riescono a ingranare avendo raccolto il terzo 0-1 consecutivo.

La sfida in campo è stata più tattica che tecnica o spettacolare. Due squadre più attente a non scoprirsi piuttosto che a inventare azioni in velocità, con la battaglia in mezzo al campo che ha portato la contesa sul piano fisico nei duelli uno contro uno. Poche le emozioni, la prima al 11' con un inserimento di Verde nello spazio liberato dal movimento di Nzola che l'esterno bianconero ha sprecato calciando male col mancino sul secondo palo. Poi il botta e risposta intorno alla mezzora ha chiuso il primo tempo, prima con Singo poco pronto a sfruttare l'errore in uscita alta di Provedel e dall'altra parte con Gyasi che non ha inquadrato la porta dalla distanza.

Nel primo quarto d'ora della ripresa invece lo Spezia ha messo le basi per vincere la partita. Con un atteggiamento più propositivo e volto a sfruttare la profondità, il duello tra Nzola e Bremer ha portato l'attaccante di Motta al tiro in due occasioni prima calciando alto e poi trovando la pronta risposta di Milinkovic-Savic. L'atteggiamento però è stato premiato poco dopo con il siluro della vittoria scagliato da Sala sul ribaltamento di fronte partito da una punizione sulla trequarti calciata, male, dal Torino. Anche sotto di un gol e con tutti i cambi del caso, dalle parti di Provedel pericoli non ne sono arrivati se non un diagonale pericoloso di Sanabria, troppo poco per i granata per sperare di uscire con qualcosa in tasca dal Picco.

LE PAGELLE

Sala 7 - Trova il primo gol con lo Spezia con una grande conclusione dalla distanza. Schierato a centrocampo ha fatto un grande lavoro di copertura evitando i rifornimenti per l'attacco del Torino.

Nzola 6,5 - Non trova la via del gol, ma prima della giocata di Sala è l'uomo più pericoloso in campo prendendosi la sfida uno contro uno con Bremer. Si smarca in tre occasioni andando al tiro.

Belotti 5 - La condizione fisica è quella che è, ma là davanti tocca pochissimi palloni e sbagliandoli praticamente tutti. Tecnicamente è troppo impreciso nelle poche occasioni che gli capitano.

Bremer 5,5 - Non combina pasticci, ma perde buona parte dei due duelli con Nzola lasciandolo andare al tiro più volte anche dall'interno dell'area di rigore.

IL TABELLINO

SPEZIA-TORINO 1-0

Spezia (4-3-3): Provedel 6; Amian 6,5, Erlic 6,5, Nikolau 6, Bastoni 6; Sala 7 (26' st Salcedo 6), Kovalenko 6,5 (47' st Ferrer sv), Maggiore 6; Verde 6 (35' st Manaj sv), Nzola 6,5, Gyasi 6. A disp.: Zoet, Zovko, Antiste, Kwior, Podgoreanu, Colley, Strelec. All.: Motta 6,5.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5,5; Djidji 5 (38' st Izzo sv), Bremer 5,5, Rodriguez 5; Singo 5,5 (28' st Zaza 5,5), Lukic 5, Rincon 5 (12' st Baselli 5), Aina 5,5; Praet 5, Linetty 5 (12' st Pjaca 5); Belotti 5 (12' st Sanabria 6). A disp.: Berisha, Gemello, Buongiorno, Zima, Izzo, Vojvoda, Kone, Verdi. All.: Juric 5.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 13' st Sala

Ammoniti: Amian, Nikolau, Kovalenko (S); Rincon, Linetty, Sanabria (T)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

• Lo Spezia ha mantenuto la porta inviolata per la prima volta dopo 27 match di fila in campionato, chiudendo la striscia senza cleen-sheet più lunga della storia del club in Serie A.

• Quarto gol di Jacopo Sala in Serie A, l'ultimo risaliva al maggio 2015 contro l’Empoli (Verona-Empoli 2-1).

• Nessuna squadra ha segnato più reti da fuori area dello Spezia in questa Serie A (5, al pari di Milan e Verona).

• Lo Spezia ha guadagnato 11 punti in questo campionato, esattamente quanti ne aveva raccolti dopo le prime 12 partite nella scorsa stagione di Serie A.

• Viktor Kovalenko ha preso parte a tre gol in questo campionato, tutti allo stadio Picco (una rete e due assist).

• Tutte le ultime sette reti dello Spezia in campionato sono state messe a segno nel 2° tempo, sei di queste sono arrivate al Picco.

• Il Torino ha perso tre trasferte di fila in campionato per la prima volta dal dicembre 2020.

• Il Torino non ha segnato in tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2009.

• 250ª presenza per Ricardo Rodriguez nei cinque grandi campionati europei.