Serie A, Spezia-Sampdoria 2-1: Giampaolo resta in piena zona retrocessione

SPEZIA-SAMPDORIA 2-1

L'autogol di Murillo pareggia il fenomenale vantaggio di Sabiri, nella ripresa ci pensa Nzola a regalare il derby alla squadra di Gotti

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Finisce 2-1 il derby ligure Spezia-Sampdoria, valido per la settima giornata di Serie A. I blucerchiati vengono illusi dal gol-capolavoro di Sabiri all'11', ma dopo nemmeno un giro d'orologio sono subito riagguantati dallo sfortunato autogol di Murillo. A rompere l'equilibrio nella ripresa ci pensa Nzola (72'), con la zampata che ribalta l'incontro e condanna la squadra di Giampaolo (nell'occasione in tribuna per squalifica) a un'altra sconfitta, lasciandola in piena zona retrocessione.

LA PARTITA

L'avvio di gara è a dir poco scoppiettante: dopo 11' i blucerchiati passano con un capolavoro di Sabiri, libero di raccogliere palla sulla trequarti e lasciar partire un siluro che si infila all'incrocio dei pali. Neanche il tempo di godersi il vantaggio e i padroni di casa agguantano il pari: il cross di Holm è intercettato da Ferrari, che anticipa gli attaccanti spezzini ma colpisce addosso a Murillo e la palla rotola inesorabilmente in rete per l'immediato 1-1. Il match è molto intenso, la partita la fanno soprattutto i padroni di casa, ma di occasioni concrete non se ne vedono più e il finale di frazione è caratterizzato soprattutto dai tanti falli e da una tensione palpabile.

A inizio ripresa la Samp prova ad alzare il baricentro e ha subito una buona occasione grazie a un recupero alto, ma Dragowski è attento prima su Caputo, poi su Sabiri. La chance più clamorosa capita però agli ospiti sulla testa di Ampadu, che si inserisce alla perfezione su una sponda di Holm, ma trova il riflesso di uno straordinario Audero. Lo Spezia sembra crederci di più e Gotti inserisce Agudelo per Bastoni, ma subito dopo è di nuovo la Samp a sfiorare due volte il vantaggio, entrambe con conclusioni da fuori di un ispirato Sabiri. Il tedesco è però il solo che sembra in grado di accendere la luce e la maggior coralità degli aquilotti viene premiata al 72', quando l'ennesima discesa di Holm premia l'inserimento di Nzola, che in un match fin lì piuttosto anonimo trova la zampata vincente in grado di ribaltare l'incontro. La Samp trova l'orgoglio per reagire, ma deve fare i conti con un grande Dragowski, prima attento sui tentativi di Gabbiadini e Sabiri, poi semplicemente fenomenale in uscita su Quagliarella: l'ex portiere viola nega al bomber blucerchiato la gioia del gol in pieno recupero e manda i suoi in paradiso.

LE PAGELLE

Holm 7 - Domina la fascia destra con le sue continue discese, ispira l'autogol di Murillo e fornisce a Nzola l'assist che vale il 2-1. Senza ombra di dubbio il migliore in campo.

Nzola 6,5 - Fatica per 72', incidendo poco e sbagliando parecchio. Poi però trova il tempo di inserimento perfetto per il gol che decide l'incontro e consegna il derby allo Spezia. Esattamente ciò che alla squadra serviva.

Sabiri 6,5 - È il solo in grado di inventare e di creare pericoli. Segna un gol spettacolare, poi ne sfiora almeno altri due, ma da solo non basta a tener viva una squadra troppo dipendente dalle sue giocate.

Djuricic 5 - Giampaolo continua a credere in lui, ma le risposte tardano ad arrivare. Contribuisce poco e nulla alla manovra offensiva, sbagliando molto e creando praticamente nulla.

IL TABELLINO

Spezia-Sampdoria 2-1

Spezia (3-5-2): Dragowski 7; Ampadu 6 (42' st Caldara sv), Kiwior 6,5, Nikolau 6; Holm 7, Kovalenko 5,5 (26' st Ekdal 6), Bourabia 6, Bastoni 5,5 (14' st Agudelo 6), Reca 6 (26' st Hristov 6); Gyasi 6,5 (42' st Ellertsson sv), Nzola 6,5.

Allenatore: Gotti 6,5

Sampdoria (4-1-4-1): Audero 6,5; Bereszynski 6, Ferrari 5 (1' st Colley 5,5), Murillo 5,5, Augello 5,5; Villar 5 (16' st Vieira 5,5); Leris 5 (26' st Gabbiadini 6), Rincon 6, Sabiri 6,5, Djuricic 5 (35' st Quagliarella 5,5); Caputo 5 (35' st Verre 5,5).

Allenatore: Giampaolo 4,5 (in panchina Conti)

Arbitro: Sozza

Marcatori: 11' Sabiri (Sa), 12' aut. Murillo (Sp), 27' st Nzola (Sp)

Ammoniti: Ferrari (Sa), Bastoni (Sp), Villar (Sa), Kovalenko (Sp), Leris (Sa), Djuricic (Sa), Ellertsson (Sp), Murillo (Sa), Nzola (Sp)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- La rete della vittoria di M'Bala Nzola è stata la numero 100 per lo Spezia in Serie A.

- Con otto punti dopo sette gare stagionali, lo Spezia ha eguagliato la sua miglior partenza in Serie A (come nel 2020/21).

- Da quando Giampaolo è tornato alla Sampdoria (23ª giornata del 2021/22), quella blucerchiata è la squadra ad aver collezionato meno punti in Serie A (18) – escluse retrocesse e neopromosse nel periodo.

- La Sampdoria ha perso sei punti da vantaggio in questo campionato (contro Verona alla 5ª giornata e oggi), meno solo del Bologna (nove).

- La Sampdoria non segna più di un gol in una gara di Serie A da otto partite di fila – l’ultima volta risale al 4-1 sulla Fiorentina del 16 maggio.

- Spezia e Sampdoria (entrambe tre) sono le due squadre ad aver subito più gol nei primi 15' di gioco in questo campionato.

- M'Bala Nzola ha già segnato più gol (tre) in questo campionato in sette presenze che in 21 lo scorso campionato (due).

- Tutti i tre gol di M'Bala Nzola in questo campionato sono arrivati in casa, solo Vlahovic (quattro) conta più reti casalinghe finora.

- Abdelhamid Sabiri ha segnato da fuori area tre dei suoi quattro gol in Serie A, dal suo esordio nel torneo lo scorso febbraio nessuno conta più reti dalla distanza (al pari di Deulofeu, Molina e Samardzic).

- Tommaso Augello ha servito due assist in sette presenze finora, già uno in più rispetto alle 36 gare giocate lo scorso campionato.