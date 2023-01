Serie A, Spezia-Lecce 0-0: i pugliesi sbattono sulla traversa, Gotti e Baroni proseguono le strisce positive

SPEZIA-LECCE 0-0

Doppio legno per gli ospiti e la sfida salvezza termina con un punto ciascuno, Spezia a 15 lunghezze e Lecce a 19

Termina 0-0 la sfida salvezza tra Spezia e Lecce della 17esima giornata di Serie A. Un punto ciascuno e un piccolo passo lontano dalla zona retrocessione, con i pugliesi (19 punti) al quinto risultato utile consecutivo e la squadra di Gotti (15 punti) che invece infila la quarta partita di fila senza perdere. Gli ospiti si fermano al palo colpendo due legni nel giro di pochi secondi, padroni di casa che pagano l'imprecisione di Gyasi e Nzola.

LA PARTITA

Un punto che accontenta sia Spezia che Lecce nella sfida salvezza della 17esima giornata di Serie A. Sia Gotti che Baroni proseguono le rispettive strisce di risultati utili consecutivi, quattro per lo Spezia e cinque per il Lecce, e si tengono a debita distanza dalla zona retrocessione. Liguri a 15 punti, pugliesi a 19. Sotto una pioggia incessante, pronti via e al 13’ doppia grande occasione per gli ospiti, sfortunati nel colpire due volte la traversa nel giro di pochi secondi: su azione da calcio d’angolo, il primo a fermarsi sul legno è Blin, poi la palla finisce a Gonzalez che coglie anche lui la traversa. Al 24’ tocca allo Spezia rendersi pericoloso, ma Gyasi spreca di testa da buona posizione. Al 36’ Dragowski salva i suoi su bel tiro del solito Gonzalez, al 42’ Bourabia è tanto bravo ad andare al tiro quando impreciso nella conclusione e il primo tempo termina 0-0. Nella ripresa avvio spumeggiante ma dopo appena tre minuti Nzola si fa ipnotizzare da Falcone in uscita, al 53’ bravo ancora Dragowski su Strefezza. Il match tiene ritmi alti ma le occasioni diminuiscono, andando verso il triplice fischio entrambe le squadre si accontentano del pareggio.

LE PAGELLE

Dragowski 6,5 – Sempre attento tra i pali e deciso nelle uscite, salva la propria porta dando sicurezza a tutto il reparto

Gyasi 5,5 – Come sempre grande corsa e sacrificio ma manca di precisione e cattiveria quando deve finalizzare l’azione

Umtiti 6,5 – Muro della difesa giallorossa, guida i compagni con l’esperienza e la leadership che lo contraddistingue

Colombo 5 – Spento e fuori dal gioco, prova a lavorare sporco e a mettersi a disposizione della squadra, ma è poco incisivo

IL TABELLINO

SPEZIA-LECCE 0-0

SPEZIA (3-5-2): Dragowski 6,5; Amian 6, Kiwior 5 (20’ st Caldara sv), Nikolaou 6; Holm 6, Bourabia 5 (10’ st Agudelo 6,5), Ampadu 6, Bastoni 5,5 (21’ st Ekdal sv), Reca 5,5; Nzola 5, Gyasi 5,5 (39’ st Sanca sv). A disp.: Hristov, Ferrer, Sala, Moutinho, Ellertsson, Kovalenko, Maldini, Verde, Strelec, Dido, Zovko. All. Gotti 5,5

LECCE (4-3-3): Falcone 6,5; Gendrey 6, Baschirotto 5, Umtiti 6,5, Gallo 6; Gonzalez 6, Blin 6, Maleh 5 (21’ st Bistrovic sv); Strefezza 6,5 (32’ st Oudin sv), Colombo 5 (32’ st Ceesay sv), Di Francesco 5 (21’ st Banda sv). A disp.: Tuia, Lemmens, Ciucci, Pezzella, Askildsen, Listkowski, Rodriguez, Persson, Brancolini, Bleve. All. Baroni 5,5

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Baschirotto

LE STASTISTICHE DI LECCE-SPEZIA

Lo Spezia è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite di campionato (1V, 3N) e non ha mai fatto meglio in una singola stagione di Serie A (quattro risultati utili consecutivi anche nel febbraio 2022).

Il Lecce ha pareggiato sette partite in questo campionato, nessuna squadra ne conta di più nel torneo (sette anche Cremonese e Udinese).

Il Lecce ha tenuto la porta inviolata in due trasferte di fila all'interno di un singolo campionato di Serie A per la prima volta da maggio 2001.

Lo Spezia ha pareggiato cinque delle ultime sette gare contro una neopromossa in Serie A (1V, 1P) dopo che aveva registrato un pareggio nelle precedenti sei (4V, 1P).

Il Lecce ha ottenuto tre risultati utili consecutivi in trasferta in Serie A per la prima volta da marzo-maggio 2012 (quattro in quel caso).

Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite di Serie A (3V, 2N) per la prima volta da aprile 2012 (sei in quel caso).

Il Lecce non ha segnato nonostante i 15 tentativi nella partita, l’ultima volta che non aveva trovato il gol con più conclusioni in Serie A era stato nel luglio 2020: 21 contro il Cagliari.

Il Lecce ha effettuato sette tiri nei primi 15 minuti dall’inizio della partita, a partire dal 2004/05 non ha mai fatto meglio nel primo quarto d’ora di una gara di Serie A (sette anche contro il Treviso nell’aprile 2006).

Valentin Gendrey colleziona oggi la 50ª presenza con la maglia del Lecce in tutte le competizioni.