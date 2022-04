Serie A, Spezia-Lazio 3-4: i biancocelesti sorridono con Acerbi al 90'

SPEZIA-LAZIO 3-4

Gli uomini di Sarri non mollano l'Europa, rispondendo per tre volte al vantaggio ligure e completando la rimonta con il pallonetto del centrale nel finale

Grazie al gol di Acerbi al 90', la Lazio batte 4-3 lo Spezia nella trentacinquesima giornata di Serie A. Al Picco, liguri tre volte in vantaggio con Amian (9'), Agudelo (35') e Hristov (56'): i biancocelesti, però, rispondono col rigore di Immobile (33'), l'autogol di Provedel (54') e il sinistro di Milinkovic-Savic (68'), prima di completare la rimonta con il pallonetto del centrale di Sarri, che si prende il quinto posto e non molla l'Europa.

LA PARTITA

Il calcio toglie, il calcio dà: così, capita che a tenere la Lazio in corsa per l'Europa sia proprio il più criticato in casa biancoceleste dopo il ko con il Milan. Con una zampata nel finale, Francesco Acerbi segna infatti il gol che regala ai suoi il 4-3 sullo Spezia nella trentacinquesima giornata di Serie A. Al Picco, i liguri partono meglio e al 9' sono già in vantaggio: sponda su calcio di punizione di Hristov, Basic e Strakosha non intervengono e sul pallone si fionda Amian, che di testa insacca sul primo palo per l'1-0 dei padroni di casa. I biancocelesti si accendono al 22' con il destro in area di Immobile, ma Provedel è attento sul primo palo, situazione ripetuta otto minuti dopo sulla potente conclusione di Milinkovic-Savic. Al 33', Nikolaou tocca il pallone con un braccio in area e Pairetto non può non indicare il dischetto: dagli undici metri, Immobile non sbaglia e firma l'1-1. Il pareggio, però, dura appena due minuti, poi la formazione di Motta torna in vantaggio: Agudelo ruba palla a Patric e solo davanti a Strakosha non sbaglia per il 2-1 dello Spezia. Proprio sul finire del primo tempo, sembra arrivare addirittura il tris: Verde scappa via sulla destra e batte Strakosha, ma la rete viene annullata per fuorigioco dell'ex Roma.

Ad inizio ripresa, la Lazio trova nuovamente il pareggio: dal vertice dell'area, Zaccagni centra il palo, ma la sfera impatta su Provedel, che trova uno sfortunatissimo autogol al 54'. Come in occasione del 2-1, però, la rete dello Spezia è immediata: punizione di Verde e colpo di testa di Hristov per il 3-2 dei liguri. Il festival del gol, tuttavia, continua: al 68', Milinkovic-Savic riceve in area e col sinistro batte Provedel firmando il 3-3. Il pareggio e l'ingresso di Luis Alberto rinvigoriscono la Lazio, che sfiora subito il poker con il secondo palo di giornata di Zaccagni. Proprio nel finale, e precisamente al 90' arriva la giocata che decide il match: Provedel salva su Immobile, Acerbi si fionda sul pallone vagante e con un morbido pallonetto insacca la rete che vale il 4-3 finale. La Lazio si prende momentaneamente il quinto posto e sale a 59 punti, restando pienamente in corsa per l'Europa. Lo Spezia di Motta, invece, resta a quota 33, subendo l'aggancio della Sampdoria ma restando a +5 sul Cagliari e a +8 sulla Salernitana.

Spezia-Lazio, le immagini del match











































LE PAGELLE

Nikolaou 5 - Troppo evidente l'errore sul rigore per la Lazio: tocco di mano istintivo, ma ingenuo.

Verde 6 - Pur non dominando sulla trequarti, trova buone giocate e, da fermo, regala a Hristov la rete dell'illusione per i liguri.

Agudelo 7 - Finché è in campo è uno dei più propositivi: partita in cui è ispirato, così il gol è soltanto uno degli ingredienti della sua serata.

Basic 5,5 - Clamorosa indecisione sul primo vantaggio dei padroni di casa: non si intende con Strakosha e lascia tutto solo Amian. Errore che, per fortuna, non costa i tre punti.

Milinkovic-Savic 7 - Ai punti incide pesantemente sul match: si conquista il rigore dell'1-1 e segna la rete del 3-3, tenendo vivi i biancocelesti.

Acerbi 7 - Proprio lui, il più criticato, firma con una zampata da attaccante la vittoria che tiene la Lazio aggrappata al treno dell'Europa.

IL TABELLINO

SPEZIA-LAZIO 3-4

Spezia (4-2-3-1): Provedel 6; Amian 7, Hristov 6,5, Nikolaou 5, Reca 5,5; Maggiore 6 (36' st Bastoni 6), Kiwior 6; Verde 6 (33' st Antiste 5,5), Agudelo 7 (36' st Kovalenko 5,5), Gyasi 5,5; Manaj 5,5 (44' st Salcedo sv). A disp.: Zoet, Zovko, Bourabia, Ferrer, Sher, Nguiamba, Strelec, Bertola. All.: Motta 6

Lazio (4-3-3): Strakosha 5,5; Lazzari 6, Patric 5,5 (41' st Luiz Felipe sv), Acerbi 7, Marusic 6; Milinkovic-Savic 7, Cataldi 5,5 (48' st Lucas Leiva sv), Basic 5,5 (14' st Luis Alberto 6,5); F. Anderson 5,5 (48' st Romero sv), Immobile 7, Zaccagni 6,5. A disp.: Reina, Adamonis, Akpa Akpro, Cabral, Kamenovic, Radu. All.: Sarri 6,5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 9' Amian (S), 33' rig. Immobile (L), 35' Agudelo (S), 9' st aut. Provedel (L), 11' st Hristov (S), 23' st Milinkovic-Savic (L), 45' st Acerbi (L)

Ammoniti: Zaccagni (L), Manaj (S), Amian (S), Kovalenko (S)

LE STATISTICHE

-Lo Spezia è una delle quattro squadre contro cui la Lazio ha sempre vinto (insieme ad Ancona, Fidelis Andria e Maribor), tra quelle affrontate almeno in quattro occasioni dai biancocelesti in tutte le competizioni dalla nascita della Serie A a girone unico (1929/30).

-Ciro Immobile ha segnato gli ultimi sei gol della Lazio; prima di lui l’ultimo giocatore italiano a realizzare almeno sei reti consecutive per la propria squadra in Serie A è stato Francesco Totti (sette) tra marzo e aprile 2011, con la Roma.

-Ciro Immobile, al 27 gol in campionato, è diventato il 10° giocatore nella storia della Serie A a segnare 150 gol con una singola squadra.

-Ciro Immobile ha realizzato almeno un gol in ciascuna delle ultime quattro partite di campionato, non accadeva in Serie A da maggio 2021 (contro Benevento, Napoli, Milan e Genoa).

-Sergej Milinkovic-Savic è diventato il terzo centrocampista nella storia della Lazio ad andare in doppia cifra di reti in due diverse stagioni di Serie A, dopo Hernanes (due) e Antonio Candreva (tre).

-Sergej Milinkovic-Savic (10 reti e 11 assist) è uno degli unici due giocatori della Lazio ad essere andato in doppia cifra sia di gol che di assist nello stesso campionato di Serie A nelle ultime 15 stagioni, dopo Luis Alberto nel 2017/18.

-La Lazio ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1P) tra cui le ultime due in ordine di tempo; era dallo scorso febbraio (contro Fiorentina e Salernitana) che la squadra bianconceleste non vinceva due gare esterne di fila nel torneo.

-Francesco Acerbi ha segnato 4 gol in questo campionato, in nessun'altra stagione di Serie A ha fatto meglio (4 anche nel 2016/17 e nel 2015/16).

-Kelvin Amian ha realizzato il primo gol in Serie A alla 29ª presenza nella competizione: il francese ha partecipato al secondo gol in questo campionato dopo l’assist servito all’esordio in Serie A contro il Cagliari lo scorso 23 agosto.

-Lo Spezia ha subito due ko nelle ultime due gare interne di Serie A; era dallo scorso febbraio (contro Fiorentina e Roma) che la squadra di Thiago Motta non subiva due sconfitte interne consecutive nel torneo.

-Per la prima volta in questa Serie A lo Spezia ha segnato più di due reti in una singola partita; l’ultima volta il 15 maggio 2021 (4-1 contro il Torino).

-Kevin Agudelo ha segnato il terzo gol in questa Serie A; non andava a segno nella competizione dalla gara interna contro la Fiorentina dello scorso 14 febbraio.

Quello di Ivan Provedel è il terzo autogol dello Spezia in questo campionato; solo l’Empoli ne ha subiti di più in questa Serie A (cinque).

-Petko Hristov ha segnato il suo primo gol e realizzato il suo primo assist in Serie A alla 16ª presenza nel torneo.

-Tra le squadre della seconda metà della classifica nessuna formazione ha mandato in gol più giocatori diversi dello Spezia (15) in questo campionato.