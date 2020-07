Serie A, Spal-Udinese 0-3: ferraresi a un passo dalla B

SPAL-UDINESE 0-3

Il primo posticipo della 31esima giornata di Serie A vede un’Udinese ormai salva sbancare il Paolo Mazza di Ferrara, stendendo 3-0 la Spal. La sfida viene già decisa nel primo tempo: De Paul sblocca il risultato al 18’ sfruttando un errore di Bonifazi, mentre al 35’ Okaka devia in rete con l’esterno un tiro dell’argentino. Lasagna firma il tris nel finale della gara. Brutto ko per la Spal, che resta ultima e si avvicina alla retrocessione.

LA PARTITA

Gli ospiti vanno vicino al vantaggio all’8’: su un cross dalla destra, Lasagna prende bene il tempo ma non centra lo specchio della porta. Il primo squillo ferrarese vede protagonista Murgia con un destro sul palo lontano che si spegne a lato, ma al 18’, ecco che l’Udinese sblocca il match: cross dalla destra di Stryger Larsen, Bonifazi non riesce a pulire l’area, De Paul si trova lì e di potenza gira in porta di destro da centro area. Un altro buco di Bonifazi consente a Lasagna di colpire da posizione favorevole, ma calcia col destro (non il suo piede) e non inquadra la porta. Al 35’ arriva il raddoppio friulano. Contropiede di De Paul, tiro dal limite dell’argentino che viene però deviato: a sfruttarlo ci pensa Okaka che al centro dell’area deve solo deviare verso lo specchio. Posizione regolare, gol buono. La Spal è piegata già prima dell’intervallo. In avvio di secondo tempo Sala prova a scuotere i padroni di casa ma il suo diagonale da fuori area esce di pochissimo, dopo il triangolo con Dabo. Al 76’ Strefezza fa tutto bene, accentrandosi da destra, ma il suo tiro a giro col sinistro va fuori dal palo lontano. A 9’ dalla fine l’Udinese cala il tris: Fofana vede il taglio verticale di Lasagna, che riesce a saltare il portiere e da posizione defilata trova il gol che chiude il match. È notte fonda per la Spal, sempre in ultima posizione e sempre più vicina alla retrocessione in Serie B. Per l’Udinese, invece, un successo fondamentale per allontanarsi ulteriormente dalle zone calde.