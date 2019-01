Serie A, Spal-Bologna 1-1: Kurtic replica a Palacio

20/01/2019 di STEFANO RONCHI

LA PARTITA

Al Mazza ci sono punti pesanti in palio, ma Spal e Bologna scelgono di giocarsela a viso aperto. Quadrata e ordinata, la squadra di Semplici manovra allargando il gioco, gli uomini di Inzaghi invece aggrediscono alti, cercando di recuperare subito palla e di verticalizzare. Skorupski ferma un colpo di testa di Vicari, poi Viviano neutralizza due traccianti di Palacio e Soriano. Con i nuovi arrivati subito in campo, Orsolini largo a destra e Palacio prima punta, è il Bologna a fare la partita. Bassa e compatta, la Spal sceglie invece di giocare di rimessa, affidandosi alle incurisoni di Lazzari e Kurtic e alle giocate di Valdifiori per innescare il contropiede appoggiandosi a Petagna. A buon ritmo i rossoblù sono più pericolosi. Orsolini centra il palo direttamente da calcio d'angolo, poi Soriano sfiora il vantaggio due volte. Un forcing avvolgente, che poco prima della mezz'ora si concretizza grazie a Palacio, bravo ad approfittare di un'indecisione di Vicari e a freddare Viviano con una perla dal limite. In vantaggio, il Bologna abbassa il baricentro e prova a gestire il traffico in mediana, raddoppiando sulle punte. La Spal però non molla e alza il ritmo. Skorupski ferma una girata al volo di Antenucci, poi Kurtic spaventa i rossoblù dopo una bella discesa di Palacio. Botta e risposta, col Bologna che si affida all'intesa Soriano-Sansone per tenere palla e far respirare la difesa.



Atteggiamento che i rossoblù tengono anche a inizio ripresa, puntando tutto sulle ripartenze di Palacio. Poli e Pulgar rompono il gioco in mediana e avviano la manovra, cercando di dare profondità. La Spal invece prova a replicare col possesso, alzando il baricentro e allargando il gioco. Antenucci segna sugli sviluppi di un'azione confusa, ma il Var annulla per un fuorigioco millimetrico di Petagna. Poi Kurtic pareggia i conti di testa su assist delizioso di Lazzari. Un gol che rimette tutto in equilibrio e cambia il match. Con le squadre lunghe, l'ultima mezz'ora è tutto un batti e ribatti. Danilo salva sulla linea dopo una dormita di Orsolini, poi inzia la girandola dei cambi. In difficoltà, Inzaghi fa entrare Santander e Svanberg. Semplici invece getta nella mischia Schiattarella e Cionek. Nel finale Palacio ha sulla testa la palla del 2-1, ma la mira è sbagliata e il risultato non cambia più. Al Mazza finisce pari. Semplici tiene le distanze invariate, Inzaghi invece resta nella zona calda. Spal e Bologna non si fanno male, ma i rossoblù hanno poco da sorridere.