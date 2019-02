Serie A, sorpresa nella Top 11: manca Cristiano Ronaldo

25/02/2019

Juve, Inter e Napoli dominano la scena nella Top 11 stilata da Opta, che per scegliere la migliore formazione del campionato si è affidata a parametri statistici differenziati in base al ruolo e alla prestazione. Spicca l'assenza di Cristiano Ronaldo, capocannoniere del torneo con 19 reti segnate, oltre a 8 assist già confezionati. Una mancanza, quella di CR7, che ha del paradossale anche se la motivazione è precisa: il portoghese, infatti, ha una percentuale realizzativa molto bassa rispetto ai tiri in porta effettuati. Guarda la gallery e scopri i migliori ruolo per ruolo...