Serie A, si va verso il 12 settembre per l'inizio della prossima stagione

SERIE A

Per definire le date della prossima stagione, la Lega Serie A intende aspettare il Comitato esecutivo della Uefa in programma mercoledì, che deciderà il calendario delle fasi finali di Champions ed Europa League 2019/20 nonché quelli delle competizioni per club e per nazionali del 2020/21. È quanto emerge al termine della riunione del Consiglio di Lega, che ha aggiornato i propri lavori a domani alle 18.30. L'ipotesi più concreta è che il prossimo campionato di Serie A cominci il 12 settembre. Domani il Consiglio tratterà gli altri temi all'ordine del giorno: i contratti in scadenza al 30 giugno. Gravina sogna il ritorno dei tifosi

PRIMAVERA, SI GIOCA SOLO LA COPPA ITALIA

Un'altra decisione importante riguarda il campionato Primavera, che è da considerarsi concluso. Non si tornerà in campo dunque, se non per la finale di Coppa Italia fra Fiorentina ed Hellas Verona, inizialmente in programma il 10 aprile. In vetta alla classifica della Primavera 1 c'era l'Atalanta, a quota 48 punti. Subito dietro, a tre lunghezze di distanza, il Cagliari seguito da Inter e Juventus.