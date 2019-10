Serie A, sempre più spettatori allo stadio: in testa l'Inter

L'ultimo aggiornamento della Lega Calcio in merito alla media spettatori in Serie A registra dati positivi per il nostro campionato. Dopo nove giornate, infatti, l'affluenza media è salita a 27.134 spettatori, in crescita rispetto ai dati dopo nove turni della stagione scorsa (25.500 spettatori medi): merito proprio dell'ultima giornata che ha contato 28.586 spettatori medi. Sorride in particolare San Siro: Inter e Milan comandano questa particolare classifica.