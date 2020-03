Serie A, è scontro sugli allenamenti: venerdì la decisione

SERIE A

In attesa di ripartire con la Serie A, coronavirus permettendo, le varie società hanno bisogno di organizzarsi con la ripresa degli allenamenti e stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, anche questo tema è oggetto di discussioni e polemiche. Lo 'scontro' è andato in scena durante una riunione: da una parte Lotito e De Laurentiis, che vorrebbero ricominciare l'attività già da lunedì, dall'altra Marotta, appoggiato dai medici sportivi e da altri dirigenti, che non vogliono tornare sul campo prima del 3 aprile. Serie A, la top 11 prima dello stop: Juve-Lazio 4-3





















Per Lazio e Napoli (oltre che per il Cagliari che al momento ha fissato il ritrovo per sabato) esistono le condizioni di sicurezza per tornare ad allenarsi, mentre Inter e altri club si allineano alle disposizioni dei medici per cui "è doveroso alla luce dell’attuale situazione di emergenza sanitaria raccomandare per le società professionistiche l’interruzione degli allenamenti almeno fino al 3 aprile". Chi vuole tornare in campo solo all’inizio del prossimo mese inoltre invoca il principio di uniformità, chiedendo che gli allenamenti riprendano per tutti nello stesso giorno.

Una linea che sembra sarà quella vincente, perché stando a quanto si legge verrà certamente ufficializzata nell’assemblea dei club che ci sarà venerdì, votata dalla maggioranza. Tutti in campo solo dal 4 aprile dunque, data che permetterebbe anche alle squadre oggi in isolamento di cominciare insieme alle altre.

