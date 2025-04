Serie A: scendono in campo Inter e Milan, i nerazzurri vogliono tornare a +3 sul Napoli

Conceiçao spera che i suoi si siano definitivamente ripresi, dopo il poker sull'Udinese, ed è chiamato a sconfiggere il Moby Dick rossonero. Serve una vittoria per mantenere la fiducia, ma anche e soprattutto per inseguire l'Europa: servirà arrivare nelle prime sette e la distanza, per ora, è di cinque punti. Solo vincendo questo big match, dunque, il Milan potrebbe rimanere in gioco e non doversi aggrappare all'eventuale vittoria della Coppa Italia. Loftus-Cheek e Walker sono out con Emerson Royal, mentre Gimenez è recuperato solo per la panchina. I rossoneri non faranno comunque dei ragionamenti in ottica-derby e schiereranno tutti i loro big, senza esclusioni di colpi: verrà rischiato anche Maignan, reduce dal trauma cranico di settimana scorsa. Spazio ancora al 3-4-3, con Tomori-Pavlovic ai lati di Gabbia e Jimenez-Theo Hernandez sugli esterni. In mezzo ci saranno Fofana e Reijnders, davanti ecco Pulisic e Leao ai lati della punta: sarà ancora Luka Jovic, che è in forma e potrebbe anche essere confermato per il 2025/26. I rossoneri stanno valutando di esercitare l'opzione per il rinnovo e, per ora, lo preferiscono ad Abraham.