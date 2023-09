Serie A, Sassuolo-Verona 3-1: Berardi show al Mapei Stadium, esultano i neroverdi

SASSUOLO-VERONA 3-1

L'esterno e capitano degli emiliani viene reintegrato, dopo il mancato trasferimento alla Juventus, ed è subito decisivo: doppietta e assist nella prima vittoria stagionale

Berardi torna a far volare il Sassuolo































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Si interrompe il sogno ad occhi aperti dell'Hellas Verona, che subisce la prima sconfitta stagionale nella terza giornata della Serie A. Sorride il Sassuolo, che si sblocca dopo due ko consecutivi e vince 3-1 al Mapei Stadium. L'eroe è Domenico Berardi, che viene reintegrato dopo un'estate difficile e torna in campo con grandissima voglia, dando il via alla rete di Pinamonti (11') e firmando una doppietta (64' e 73'). Inutile il pari momentaneo di Ngonge (56').

LA PARTITA

Torna il sereno per il Sassuolo, che si sblocca dopo due sconfitte consecutive senza gol: la luce che riporta al successo i neroverdi si chiama Domenico Berardi, con l'assist e la doppietta nel 3-1 all'Hellas Verona. L'esterno offensivo e capitano dei neroverdi torna tra i titolari dopo i tentativi estivi di approdare in una big, ritrovando il suo posto sulla destra del tridente, ed è subito decisivo. Il suo cross spiana la strada all'incornata di Pinamonti, che sblocca la sfida all'11' e rompe l'equilibrio. L'Hellas Verona reagisce con Duda, che spara alto da pochi passi, ed ha in Ngonge il suo trascinatore: il belga si vede annullare una rete e poi spreca una chance nel finale di tempo. Baroni perde Hongla, ma i suoi non perdono l'impeto e Folorunsho ha un'altra grande chance. Nella ripresa il tecnico gialloblù si gioca Bonazzoli e i suoi alzano ulteriormente il baricentro, rischiando subito sull'azione di Matheus Henrique e pareggiando al 56'.

Manco a dirlo, è Ngonge a segnare, beffando Consigli e la difesa con una conclusione molto insidiosa. La parità dura solo otto minuti, perchè al 64' Berardi si inserisce sull'assist di Laurienté e firma il 2-1 col suo destro. Al 73' la gara è praticamente finita, con la doppietta di Mimmo su rigore, guadagnato in prima persona con l'evidente fallo di Doig. Il 3-1 spegne l'Hellas Verona, che rischia di subire il gol poker da Laurienté e Mulattieri. Finisce così, con la prima vittoria stagionale del Sassuolo dopo due ko consecutivi: tre punti che portano la firma di Mimmo Berardi, tornato con una doppietta e un assist. Si ferma a quota sei punti il Verona, che vede interrompersi il suo sogno da co-capolista.

LE PAGELLE

Berardi 7.5 - Rientra tra i titolari dopo il caso estivo ed è subito determinante con una prestazione sontuosa. L'assist nel primo tempo, la doppietta nel secondo: decisivo col destro e su rigore, la prima vittoria del Sassuolo porta la sua firma indelebile.

Pinamonti 6.5 - Sblocca il Sassuolo con un grande stacco di testa. Tempismo perfetto sul cross di Berardi e buona prestazione.

Ngonge 6.5 - Il belga è l'anima di questo Verona. Lotta come un leone e si costruisce occasioni dal nulla nel primo tempo, segna nell'unica chance concreta nel secondo. Guai a chiamarlo falso nueve.

Doig 5 - La buonissima prestazione in fase di spinta viene cancellata dall'errore che chiude, di fatto, la partita. Affossa Berardi e causa il rigore del 3-1.

IL TABELLINO

SASSUOLO-VERONA 3-1

SASSUOLO (4-3-3) - Consigli 5.5; Toljan 5.5, Ruan 6, Erlic 6, Viña 5.5 (20' st Pedersen 6); Thorstvedt 5.5 (20' st Bajrami 6), Matheus Henrique 6.5, Boloca 6; Berardi 7.5 (33' st Ceide sv), Pinamonti 6.5 (33' st Mulattieri sv), Laurienté 6.5 (41' st Racic sv). All. Dionisi. A disposizione: Pegolo, Cragno, Ferrari, Viti, Volpato, Lipani.

HELLAS VERONA (3-4-2-1) - Montipò 6.5; Coppola 5.5, Dawidowicz 5.5, Magnani 5; Faraoni 6 (41' st Terracciano sv), Duda 5.5 (33' st Djuric sv), Hongla 5.5 (36' Suat Serdar 5.5), Doig 5 (41' st Cabal sv); Folorunsho 6.5, Mboula 5.5 (1' st Bonazzoli 5.5); Ngonge 6.5. All. Baroni. A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Diao, Patané, Cissé.

Arbitro: Piccinini.

Marcatori: 11' Pinamonti (S), 11' st Ngonge (V), 19' st Berardi (S), 28' st Berardi rig. (S).

Ammoniti: Boloca (S), Coppola (V), Magnani (V), Doig (V).

LE STATISTICHE DI OPTA

• Il Sassuolo ha vinto una gara di Serie A interrompendo una striscia di otto partite senza successi (2N, 6P).

• Il Sassuolo non vinceva un match di Serie A segnando almeno tre gol dallo scorso 12 marzo (4-3 sulla Roma in quel caso).

• Il Sassuolo ha segnato tre reti in questo match, tante quante nelle precedenti quattro partite nel massimo campionato.

• Il Verona ha perso tre delle ultime quattro trasferte giocate in Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti otto nel torneo (1V, 4N). Gli ultimi tre ko degli scaligeri lontano da casa nel massimo campionato si sono tutti conclusi con il punteggio di 1-3.

• Primo gol in questa Serie A per Andrea Pinamonti, il sesto in Serie A con la maglia del Sassuolo e il 30° in generale nella competizione.

• Dal suo esordio in Serie A (12 febbraio 2017) Andrea Pinamonti (maggio 1999) è il più giovane giocatore italiano ad aver tagliato il traguardo dei 30 gol nel massimo campionato. In generale solo Dusan Vlahovic (2000) e Rafael Leao (giugno '99) sono più giovani dell'attaccante azzurro.

• Andrea Pinamonti ha ritrovato il gol in Serie A per la prima volta dallo scorso 3 aprile (sempre in casa, ma contro il Torino). La rete contro il Verona è inoltre la prima di testa in assoluto per l'attaccante azzurro nel massimo campionato.

• Due dei cinque assist (i due più recenti) di Jeremy Toljan in Serie A, sono stati per un gol di Andrea Pinamonti. In generale l'attaccante azzurro è il primo compagno a cui fornisce più di un passaggio vincente nella competizione.

• Dall'inizio del 2023, Cyril Ngonge ha realizzato sette gol con il Verona (tra regular season e playout), almeno tre più di qualsiasi altro compagno di squadra.

• Da inizio 2023, solo Victor Osimhen (22) ha preso parte a più gol di Domenico Berardi in Serie A: 20 (13 reti e sette assist).

• Otto degli ultimi nove gol di Domenico Berardi in Serie A sono arrivati in casa, tanti quanti i precedenti 17 nel massimo campionato.

• Domenico Berardi, con 115 gol in neroverde in Serie A, è diventato il 10° giocatore per numero di reti realizzate con una singola squadra nel massimo campionato.

• Domenico Berardi ha trasformato 15 degli ultimi 16 rigori calciati in Serie A. L'unico errore in questa striscia risale al 30 agosto 2022, contro il Milan.

• Domenico Berardi ha segnato almeno due gol in un singolo match di Serie A giocato da titolare per la prima volta dal 18 marzo 2022 (doppietta anche in quel caso, in casa contro lo Spezia).

• Dall’inizio della scorsa Serie A (stagione del suo esordio nel massimo campionato) Armand Laurienté è uno dei cinque giocatori che vantano almeno sette gol e almeno sette assist nella competizione, insieme a Rafael Leao, Domenico Berardi, Khvicha Kvaratskhelia e Sergej Milinkovic-Savic.

• Considerando anche i playout, quella di stasera è la 100ᵃ presenza di Giangiacomo Magnani in Serie A (99 invece solo di regular season).

• Nella sfida di questa sera Andrea Consigli (478) ha raggiunto Alessandro Del Piero, Gianciarlo De Sisti e Angelo Peruzzi (tutti a 478) alla 22ª posizione tra i giocatori con più presenze nella storia della Serie A.