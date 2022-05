Serie A, Sassuolo-Udinese 1-1: Nuytinck risponde a Scamacca

SASSUOLO-UDINESE 1-1

Al Mapei Stadium, il tap-in dell'olandese replica al vantaggio neroverde firmato dall'attaccante di Dionisi

Nella terzultima giornata di Serie A, finisce 1-1 tra Sassuolo e Udinese. Al Mapei Stadium, i neroverdi passano in vantaggio al 6' con Scamacca, che insacca da pochi passi sfruttando la splendida giocata in area di Raspadori, ma al 77' Nuytinck ribadisce in rete dopo la parata di Consigli e pareggia. I neroverdi di Dionisi salgono così a 47 punti e agganciano il Torino al decimo posto, mentre i friulani di Cioffi si portano a quota 44. Serie A, Sassuolo-Udinese: le foto della partita















LA PARTITA

In un finale di stagione senza patemi, Sassuolo e Udinese si accontentano di un punto al Mapei Stadium, non andando oltre un divertente 1-1. Passano poco più di cinque minuti e i neroverdi sono già in vantaggio: Raspadori sfonda sulla sinistra in area e mette al centro per Scamacca, che da pochi passi non può sbagliare per l'1-0 dei padroni di casa. I friulani provano a rispondere, ma il diagonale rasoterra di Pereyra su assist di Makengo finisce a centimetri dal palo e un minuto dopo Consigli salva sul corner di Deulofeu, mentre la grande giocata in area di Frattesi si chiude con un sinistro di poco alto: stessa sorte alla mezz'ora per Berardi, poi Silvestri ferma il contropiede di Scamacca.

Nella ripresa, però, la formazione di Cioffi pareggia sugli sviluppi di calcio d'angolo e grazie a Nuytinck, che entra al posto di Perez e insacca al 77' e da pochi passi dopo la respinta di Consigli sul tiro di Soppy: il gol, inizialmente annullato per fuorigioco, viene poi convalidato dalla sala Var. Nel finale, Silvestri compie un vero miracolo salvando sul diagonale di Traoré, che rileva Frattesi, e preservando così il pareggio. Finisce così 1-1: il Sassuolo interrompe la striscia negativa di tre sconfitte di fila e aggancia il Torino al decimo posto con 47 punti, mentre l'Udinese si porta a quota 44.

LE PAGELLE

Lopez 6,5 - Faro del centrocampo neroverde, tocca un'infinità di palloni trovando sempre precisione, dagli appoggi ravvicinati ai lanci lunghi.

Raspadori 6,5 - Ottimo nello spunto che porta al vantaggio degli uomini di Dionisi: splendida giocata in area e pallone al bacio per Scamacca.

Scamacca 7 - Si conferma attaccante vero facendosi trovare al posto giusto al momento giusto. Sfiora anche il raddoppio, negato da un ottimo Silvestri.

Silvestri 6,5 - Incolpevole sul gol subito, evita di incassarne altri trovando ottime parate su Scamacca e, soprattutto, nel finale su Traoré.

Deulofeu 6,5 - Il più vivace e il più pericoloso dei suoi, sia su calcio da fermo che a palla in movimento.

Nuytinck 7 - L'uomo della provvidenza per Cioffi: entra, contiene bene Berardi e, soprattutto, firma il pareggio evitando un altro ko ai bianconeri.

IL TABELLINO

SASSUOLO-UDINESE 1-1

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6,5; Muldur 6 (41' st Tressoldi sv), Ayhan 5,5, Ferrari 6, Kyriakopoulos 6; Henrique 5,5, Lopez 6,5, Frattesi 6 (41' st Traoré sv); Berardi 6, Scamacca 7 (20' st Defrel 5,5), Raspadori 6,5. A disp.: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Djuricic, Ciervo, Peluso, Ceide, Chiriches. All.: Dionisi 6

Udinese (3-5-2): Silvestri 6,5; Becao 6, Marì 5,5, Perez 5,5 (15' st Nuytinck 7); Molina 6 (16' st Soppy 6,5), Pereyra 6 (28' st Samardzic 6), Walace 5,5, Makengo 6,5, Udogie 6; Pussetto 5,5 (15' st Nestorovski 6), Deulofeu 6,5. A disp.: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Ballarini, Benkovic. All.: Cioffi 6

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 6' Scamacca (S), 32' st Nuytinck (U)

Ammoniti: Perez (U), Becao (U), Ayhan (S), Kyriakopoulos (S)

LE STATISTICHE

• Il Sassuolo ha perso 24 punti da situazione di vantaggio, record negativo di questo campionato.

• L’Udinese è rimasta per quattro trasferte di fila senza perdere in Serie A per la prima volta da dicembre 2020 – due vittorie e due pareggi.

• Giacomo Raspadori ha preso parte ai due gol più veloci del Sassuolo in questo campionato: rete (1:27) contro il Venezia il 6 marzo, assist (5:24) per Scamacca oggi.

• Giacomo Raspadori (10 gol, 5 assist) è uno degli otto giocatori nati dal 2000 in poi ad aver partecipato ad almeno 15 reti nei big-5 campionati europei 2021/22.

• Gianluca Scamacca ha realizzato 14 gol in questa Serie A: nessun giocatore dei big-5 campionati europei 2021/22 ha segnato così tanto senza fornire nemmeno un assist.

• Gianluca Scamacca ha interrotto un digiuno realizzativo di cinque presenze di fila in Serie A - non segnava da Sassuolo-Spezia 4-1 del 18 marzo.

• Gianluca Scamacca ha segnato 15 dei suoi 22 gol in Serie A (il 68%) col piede destro da dentro l'area di rigore.

• Tutti i tre gol di Bram Nuytinck in Serie A sono arrivati in trasferta; la rete precedente era arrivata il 21 febbraio 2021, sul campo del Parma.